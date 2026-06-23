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EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo

H Huyền Vy

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khuyến cáo khách hàng cần tuyệt đối cảnh giác, không truy cập liên kết lạ, không cung cấp mã OTP và chỉ giao dịch qua các kênh chính thống của ngành điện…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

EVN vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới qua tin nhắn OTP giả mạo kèm link lạ nhằm chiếm đoạt tài khoản của khách hàng sử dụng điện.

Theo thông tin từ EVN, gần đây đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo. Một số khách hàng sử dụng điện cho biết đột nhiên nhận được tin nhắn với tên người gửi là “EVN CSKH”, nội dung tin nhắn có chứa thông tin gồm “mã số OTP” giả mạo gồm 6 chữ số, đồng thời tin nhắn còn kèm theo đường link lạ có chứa ký tự “evn” nhưng phần cuối tên miền lại khác lạ với thông thường.

EVN khẳng định: Đây là thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo của kẻ xấu nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng.

Đối với ứng dụng EVN CSKH mới đây đã được đưa vào thử nghiệm từ ngày 15/6/2026, EVN cho biết người sử dụng chỉ nhận được tin nhắn chứa mã xác thực OTP khi đăng nhập lần đầu hoặc xác thực giao dịch khi dùng ứng dụng EVN CSKH. Đồng thời tin nhắn OTP thật mà người dùng nhận được khi sử dụng ứng dụng EVN CSKH không gắn kèm theo bất kỳ đường link nào.

Để bảo đảm an toàn thông tin, EVN khuyến cáo người dân và khách hàng sử dụng điện nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo như trên.

Người sử dụng tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ được gửi kèm qua tin nhắn, email, mạng xã hội hoặc các ứng dụng nhắn tin tự xưng là EVN.

Không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ website, tổ chức, cá nhân nào tự xưng là nhân viên Điện lực hay EVN.

Chỉ tải và sử dụng ứng dụng Chăm sóc khách hàng “EVN CSKH” từ các kho ứng dụng chính thức của Google Play và App Store. Khách hàng cần kiểm tra kỹ tên ứng dụng, đơn vị phát hành và tuyệt đối không cài đặt ứng dụng từ các đường link lạ, không rõ nguồn gốc.

Khách hàng có thể quét mã QR để tải ứng dụng EVN CSKH từ các kho ứng dụng chính thức đối với các hệ điều hành iOS và Android.

VnEconomy

Khi phát hiện tin nhắn nghi ngờ giả mạo, lừa đảo, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng các Tổng Công ty Điện lực để được hỗ trợ, xác minh thông tin.

Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 19006769

Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Trung: 19001909

Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam: 19001006 - 19009000

Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội: 19001288

Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực TP HCM: 1900545454.

Nguồn: EVN

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