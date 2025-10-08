Chủ tịch Mirae Asset: Nâng hạng là sự công nhận quốc tế về sức hút của thị trường vốn Việt Nam

Việc nâng hạng không chỉ là thay đổi nhãn phân loại, mà còn là sự công nhận quốc tế về độ minh bạch, năng lực vận hành và sức hút của thị trường vốn Việt Nam.

Như VnEconomy đưa tin, sáng ngày 8/10, FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên sang nhóm mới nổi thứ cấp. Việc phân loại này có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 và còn tùy thuộc vào đánh giá tạm thời trong kỳ review tiếp theo tháng 3/2026.

Trao đổi trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street) mới đây, bà Nguyễn Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MAS), nhấn mạnh: Đây là một cột mốc vô cùng đặc biệt, khẳng định những cải cách của Việt Nam trong 25 năm qua đã mang lại hiệu quả rõ ràng và tích cực.

Về vị thế quốc gia, đây là bước chuyển nâng tầm thương hiệu thị trường tài chính Việt Nam, song hành với đà vươn lên về kinh tế những năm gần đây. Điều này giúp chúng ta kết nối mạnh mẽ hơn với dòng vốn toàn cầu.

Trong ngắn hạn, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực bán ròng mạnh từ nhóm nhà đầu tư nước ngoài do một số nguyên nhân, rõ ràng nhất là chính sách thuế quan bất định từ Mỹ đang tạo ra nhiều rủi ro cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt đối với nhóm doanh nghiệp xuất khẩu.

Thứ hai, tiến trình giảm lãi suất tại Mỹ chậm hơn kỳ vọng, khiến dòng vốn đầu tư tiếp tục ưu tiên quay trở lại thị trường Mỹ, vì đồng USD vẫn duy trì sức mạnh tương đối. Thứ ba, các quỹ đầu tư quốc tế vẫn giữ thái độ thận trọng trong khi chờ đợi thông tin chính thức về việc nâng hạng thị trường Việt Nam.

Dù vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất khu vực châu Á nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và tiềm năng tăng trưởng cao.

Năm 2025, các tổ chức quốc tế dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam đạt từ 6,3% - 6,8%, thậm chí thực tế có thể vượt mốc 8%, cao hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Điều này phần nào đã phản ánh lên thị trường chứng khoán, khi VN-Index tăng mạnh trong quý 3 với sự gia tăng mạnh của thanh khoản với một số phiên thanh khoản trung bình hơn 2 tỷ USD.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index hiện đang ở mức dưới 16 lần, được đánh giá là tương đối hợp lý so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Thái Lan. Kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo sẽ duy trì ở mức hai chữ số trong năm 2025 và 2026, nhờ vào đà tăng trưởng kinh tế mạnh, giúp định giá thị trường trở nên hấp dẫn hơn.

Theo đánh giá của Mirae Asset, quy mô vốn hóa của VN-Index hiện tại vào khoảng 250 tỷ USD (cuối tháng 8/2025) - mức tương đương với một số quốc gia đang được phân bổ tỷ trọng thấp trong danh mục của FTSE Emerging. Nếu Việt Nam chính thức được thêm vào rổ chỉ số này, dòng vốn thụ động dự kiến có thể lên tới khoảng 600 triệu USD từ các quỹ ETF, chưa kể dòng tiền từ các quỹ chủ động (active funds), với mức đầu tư có thể lớn hơn nhiều.

Kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế như Qatar, Kuwait, Ả Rập Saudi, Trung Quốc hay Romania cho thấy chỉ số thường tăng mạnh trước và xung quanh thời điểm công bố nâng hạng, sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật, và từ đó trở đi câu chuyện cơ bản của nền kinh tế mới là yếu tố quyết định khả năng bứt phá tiếp theo.

Điểm chung của những thị trường này là thanh khoản cải thiện rõ rệt, nhiều trường hợp tăng từ vài chục phần trăm đến hơn 100%. Với Việt Nam, nếu tiếp tục tiến vào danh mục MSCI Emerging, mức tăng thanh khoản sẽ còn lớn hơn nữa.

Các yếu tố quốc tế cũng đang ủng hộ khi FED đã bắt đầu chu kỳ hạ lãi suất, dự kiến sẽ giảm thêm hai lần nữa trong năm 2025, tạo lực đẩy mạnh mẽ cho dòng vốn tìm đến các thị trường mới nổi như Việt Nam. Đồng thời, với mục tiêu GDP vượt 8% và triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp quý III và quý IV tăng bình quân hai chữ số, định giá thị trường Việt Nam sẽ trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu.

Thông thường, các quỹ chủ động sẽ giải ngân sớm thông qua P-notes ngay khi kịch bản nâng hạng rõ ràng, trong khi các quỹ thụ động sẽ bám sát lịch tái cơ cấu của FTSE và phân bổ vốn theo nhiều đợt trong vòng 6–12 tháng, tập trung ở các kỳ cơ cấu tháng 3, 6 và 9/2026.

Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi khi vừa có động lực nâng hạng, vừa có nền tảng vĩ mô ổn định, hưởng lợi từ dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. "Tôi tin rằng, sau giai đoạn hưng phấn, thị trường Việt Nam sẽ giữ được đà tăng trưởng nhờ yếu tố cơ bản vững chắc", bà Yến kỳ vọng.

Cũng theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Chứng khoán MAS, khi thị trường được nâng hạng, ngoài dòng vốn ETF và quỹ chủ động, một động lực quan trọng khác là làn sóng IPO.

Các thay đổi gần đây như Nghị định 245 giúp rút ngắn thời gian từ chấp thuận niêm yết đến giao dịch chính thức xuống còn 30 ngày, hay việc cho phép thực hiện song song thủ tục IPO và đăng ký niêm yết đã giúp quy trình trở nên liền mạch, hạn chế rủi ro và giữ nhịp “sức nóng” với nhà đầu tư. Điều này không chỉ giảm chi phí vốn cơ hội cho doanh nghiệp mà còn tạo thanh khoản minh bạch ngay sau IPO, thay vì phát sinh giao dịch ngoài luồng.

Bên cạnh đó, thị trường cũng cần gia tăng nhiều hàng hóa mới chất lượng để tạo sức hút với nhà đầu tư toàn cầu. Các vướng mắc pháp lý liên quan đến niêm yết các công ty FDI cũng cần được tháo gỡ và triển khai sớm. Việc thúc đẩy FDI listing sẽ giúp mở rộng quy mô và nâng cao tính hấp dẫn của thị trường.