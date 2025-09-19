Financial Times: Trung Quốc dừng điều tra Google

Quyết định trên cho thấy một sự điều chỉnh chiến thuật của Trung Quốc, theo đó nước này giờ đây đang tập trung sức mạnh giám sát vào Nvidia...

Trung Quốc được cho là đã chấm dứt cuộc điều tra chống độc quyền đối với Google, trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington đẩy mạnh việc đàm phán về các vấn đề TikTok, Nvidia và thương mại vào thời điểm căng thẳng giữa hai siêu cường đang ở mức cao.

Nguồn thạo tin tiết lộ với tờ báo Financial Times rằng Cơ quan Điều tiết thị trường Nhà nước Trung Quốc (SAMR) đã quyết định chấm dứt cuộc điều tra về cạnh tranh nhằm vào Google. Cuộc điều tra này chính thức khởi động vào tháng 2 năm nay, tập trung vào sự thống trị của hệ điều hành Android của Google và ảnh hưởng của vị thế đó đối với các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc có sử dụng Android như Oppo và Xiaomi.

Quyết định trên cho thấy một sự điều chỉnh chiến thuật của Trung Quốc, theo đó nước này giờ đây đang tập trung sức mạnh giám sát vào Nvidia, hãng chip đắt giá nhất thế giới. Trung Quốc xem việc nhắm vào Nvidia như một đòn bẩy trong đàm phán thương mại với Mỹ - nguồn tin nhận định.

Nguồn tin cũng nói rằng việc dừng điều tra Google gửi tới Washington một tín hiệu tích cực rằng Bắc Kinh có thể linh hoạt trong các cuộc đàm phán. “Bỏ vụ này, nhưng tập trung vào một vụ khác. Trung Quốc đang thu hẹp các mục tiêu trả đũa để khiến cho việc trả đũa có sức mạnh lớn hơn”, một nguồn thạo tin nói.

Đầu tuần này, các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất vòng đàm phán thương mại thứ tư, diễn ra trong 3 ngày ở Madrid, Tây Ban Nha. Nội dung của các cuộc thảo luận xoay quanh các chủ đề thuế quan, kiểm soát xuất khẩu và bán lại TikTok. Theo dự kiến, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hoàn tất một thỏa thuận về TikTok khi ông có cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Sáu tuần này.

Trong lúc đang đàm phán thương mại với Mỹ trong tuần này, SAMR bất ngờ cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc khi mua lại Mellanox Technologies, một công ty thiết kế chip của Israel và Mỹ. Trước đó, Chính phủ Trung Quốc đã phê chuẩn có điều kiện đối với thương vụ này vào năm 2020.

Nếu bị kết luận vi phạm luật chống độc quyền của Trung Quốc, Nvidia có thể bị phạt số tiền tương đương 1-10% doanh thu của công ty trong năm trước đó.

Trong một động thái khác, cơ quan giám sát Internet của Trung Quốc tuần này ban lệnh cấm các công ty công nghệ trong nước lớn nhất mua chip trí tuệ nhân tạo của Nvidia. Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã yêu cầu các công ty gồm ByteDance và Alibaba dừng việc kiểm thử và đặt hàng chip RTX Pro 6000D, một loại chip được Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc.

Trước đó, vào ngày 13/9, Bộ Thương mại Trung Quốc khởi động một cuộc điều tra chống phân biệt đối xử nhằm vào chính sách thương mại của Mỹ liên quan tới con chip, cùng một cuộc điều tra chống bán phá giá nhằm vào chip Mỹ. Động thái này diễn ra chỉ một ngày trước khi các quan chức cấp cao hai nước bước vào vòng đàm phán thương mại tại Tây Ban Nha.

Các cuộc điều tra chống độc quyền của Trung Quốc đối với Google và Nvidia được khởi động vào đầu năm nay, sau khi ông Trump nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai và bắt đầu áp thuế quan mạnh tay lên hàng hóa Trung Quốc.

Công cụ tìm kiếm Google bị chặn ở Trung Quốc, cũng như hầu hết các nền tảng khác cùng thuộc công ty mẹ Alphabet. Dù vậy, Google vẫn hưởng lợi từ việc các công ty Trung Quốc quảng cáo ở nước ngoài. Công ty này có hoạt động kinh doanh mạnh mẽ ở Trung Quốc, gồm bán dịch vụ đám mây và bán quảng cáo cho các công ty Trung Quốc hướng đến thị trường nước ngoài, như nền tảng thương mại điện tử Temu.