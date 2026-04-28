Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Kim Phong

28/04/2026, 15:27

Ngay cả khi VHM, VRE tăng bùng nổ kịch trần chiều nay, VN-Index cũng không thể lên cao thêm được mà còn tụt xuống. Độ rộng cho thấy cổ phiếu giảm giá la liệt, bao gồm khá nhiều blue-chips lớn phản ánh hành động giao dịch ngược hẳn với điểm số.

VN-Index ngày càng xa rời thực tế giao dịch.

VN-Index đóng cửa tăng 1,22% tương đương 22,55 điểm, tức là kém hơn buổi sáng (tăng 1,77% tương đương 32,76 điểm). Nhóm trụ Vin vẫn rất mạnh nhưng không có sự hỗ trợ từ số còn lại, khiến chỉ số vẫn thiếu sức mạnh cần thiết.

VHM chốt phiên sáng đã tăng rất tốt 6,73% và chiều nay “nhấn” thêm lên giá kịch trần. VRE với là cổ phiếu trong nhóm Vin thay đổi nhiều nhất, tăng thêm 2,33% nữa, đóng cửa ở mức kịch trần. Khá tiếc là VIC lùi lại 0,53% so với mức chốt buổi sáng, còn tăng 6,32%. VPL cũng lùi 0,24%, còn tăng 3,44%. Ngay cả khi như vậy thì đây cũng là mức tăng rất tốt. Tính chung nhóm Vin đem về tới trên 34 điểm, cao hơn nhiều so với tổng mức tăng của VN-Index.

Điều đó nghĩa là nhóm Vin đã “gồng” điểm cho rất nhiều cổ phiếu khác. Ngay trong rổ VN30, chiều nay có tới 20 tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 8 mã tăng cao hơn. PLX bị ép mạnh -1,73% và rơi thẳng xuống giá sàn. GAS tuy chưa đến mức sàn nhưng tính riêng chiều nay thì giảm cực mạnh 3,16%, đóng cửa giảm chung cuộc 6,13%. Nhóm ngân hàng chứng kiến VCB lao dốc tới gần 2%, đảo chiều thành giảm 1,32% so với tham chiếu. BID cũng bốc hơi 1,71% và đảo chiều thành giảm 1,47%. Đây là hai trụ ngân hàng lớn nhất sàn HoSE.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,49% với 12 mã tăng/17 mã giảm. Ngoài nhóm Vin, hai bất ngờ lớn nhất là FPT và MWG. FPT chốt phiên sáng đang giảm nhẹ 0,14%, thậm chí đến giao dịch chót của đợt khớp lệnh liên tục vẫn còn giảm 0,54%. Đợt ATC xuất hiện lệnh mua đẩy tăng vọt 1,36%. MWG khá hơn, buổi sáng đã tăng 1,32%, chiều nay tăng thêm 1,18% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 2,51%. Dù vậy, điểm số của VN30 về cơ bản vẫn là nhờ VIC, VHM khi đem về hơn 25 điểm trong tổng mức tăng gần 30 điểm.

VnEconomy

Với phần còn lại của thị trường, phản ứng của nhà đầu tư tiêu cực hơn buổi sáng và phản ứng ngược với điểm số. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 107 mã tăng/210 mã giảm (phiên sáng là 120 mã tăng/170 mã giảm). Không chỉ độ rộng kém hơn, mặt bằng giá cũng xuống thấp đáng kể: Tới 125 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% so với tham chiếu (phiên sáng 73 mã). Trong khi đó thanh khoản sàn HoSE buổi chiều lại tăng gần 44%, tức là bên bán đã xả hàng giá thấp nhiều hơn.

Đây là một dạng phản ứng phòng thu bi quan hơn buổi sáng khá nhiều. Nhà đầu tư hạ giá bán để đủ thanh khoản khi muốn thoát khỏi thị trường, tránh rủi ro trong những ngày nghỉ lễ. Rõ ràng là thị trường ít cơ hội trong ngắn hạn nhưng rủi ro lại cao. Do đó dòng tiền nóng thoát ra là điều bình thường.

Toàn sàn HoSE cuối phiên có 20 cổ phiếu đạt biên độ tăng giá từ 1% trở lên và thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Blue-chips có một số như nhóm Vin, FPT, TCB, STB, MWG, SAB. Ngoài ra là NVL tăng 5,4%, VPI tăng 2,01%, CII tăng 1,33%, TCH tăng 2,29%, HCM tăng 2,1%, GEE tăng 1,14%, TCX tăng 1,59%, FRT tăng 2,08%...

Ở phía giảm giá, chỉ riêng nhóm thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và rơi quá 1% đã là hơn 20 mã. Sáng nay mới có 3 cổ phiếu đạt mức này là SHB, BSR, VJC và PLX. Điều này cũng góp phần xác nhận áp lực bán hạ giá đã tăng vọt. Ngoài PLX, thêm PVT cũng bị đè xuống tận giá sàn, thanh khoản rất cao gần 316,7 tỷ đồng. KDC, VVS và PC1 là các cổ phiếu tầm trung giảm sàn. Nhóm rơi cực mạnh khác trên nền thanh khoản lớn là BSR giảm 6,4%, VCG giảm 3,71%, GEX giảm 2,01%, EIB giảm 2,24%, PVD giảm 2,87%, DCM giảm 3,12%, DPM giảm 3,02%...

Nhà đầu tư nước ngoài tăng bán buổi chiều tới 71% so với phiên sáng, đẩy vị thế ròng lên -410,3 tỷ đồng so với -118,2 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị xả lớn là FPT -286,1 tỷ, VHM -166,5 tỷ, SHB -80,8 tỷ, VPB -64,9 tỷ, ACB -57,9 tỷ, BSR -55,3 tỷ, DGC -53,1 tỷ. Phía mua ròng có VRE +157,7 tỷ, NVL +119,5 tỷ, VIC +87,3 tỷ, STB +65,3 tỷ, SSI +63,1 tỷ, MSN +55,8 tỷ.

VN-Index “tranh thủ” tăng mạnh trước kỳ nghỉ

12:04, 28/04/2026

VN-Index “tranh thủ” tăng mạnh trước kỳ nghỉ

Cần một nhịp điều chỉnh để cơ cấu dòng tiền từ nhóm Vingroup sang các lĩnh vực khác

10:35, 28/04/2026

Cần một nhịp điều chỉnh để cơ cấu dòng tiền từ nhóm Vingroup sang các lĩnh vực khác

Quỹ Pyn Elite: Thị trường gần như không phản ứng với các kết quả kinh doanh tích cực

08:48, 28/04/2026

Quỹ Pyn Elite: Thị trường gần như không phản ứng với các kết quả kinh doanh tích cực

Từ khóa:

cổ phiếu fpt cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC cổ phiếu vin nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1900 điểm

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hải Tiến gấp rút làm sạch biển, sẵn sàng cho mùa du lịch hè 2026

Chuyển động

2

Xác định lộ trình đưa các đại học lớn ở Đông Nam Bộ vào top đầu châu Á

Dân sinh

3

Hà Nội: Công bố danh mục 6 thủ tục hành chính liên quan đến người lao động nước ngoài

Dân sinh

4

Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Chứng khoán

5

Các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại đồng lớn nhất thế giới

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy