Cổ phiếu lao dốc hàng loạt

Ngay cả khi VHM, VRE tăng bùng nổ kịch trần chiều nay, VN-Index cũng không thể lên cao thêm được mà còn tụt xuống. Độ rộng cho thấy cổ phiếu giảm giá la liệt, bao gồm khá nhiều blue-chips lớn phản ánh hành động giao dịch ngược hẳn với điểm số.

VN-Index đóng cửa tăng 1,22% tương đương 22,55 điểm, tức là kém hơn buổi sáng (tăng 1,77% tương đương 32,76 điểm). Nhóm trụ Vin vẫn rất mạnh nhưng không có sự hỗ trợ từ số còn lại, khiến chỉ số vẫn thiếu sức mạnh cần thiết.

VHM chốt phiên sáng đã tăng rất tốt 6,73% và chiều nay “nhấn” thêm lên giá kịch trần. VRE với là cổ phiếu trong nhóm Vin thay đổi nhiều nhất, tăng thêm 2,33% nữa, đóng cửa ở mức kịch trần. Khá tiếc là VIC lùi lại 0,53% so với mức chốt buổi sáng, còn tăng 6,32%. VPL cũng lùi 0,24%, còn tăng 3,44%. Ngay cả khi như vậy thì đây cũng là mức tăng rất tốt. Tính chung nhóm Vin đem về tới trên 34 điểm, cao hơn nhiều so với tổng mức tăng của VN-Index.

Điều đó nghĩa là nhóm Vin đã “gồng” điểm cho rất nhiều cổ phiếu khác. Ngay trong rổ VN30, chiều nay có tới 20 tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 8 mã tăng cao hơn. PLX bị ép mạnh -1,73% và rơi thẳng xuống giá sàn. GAS tuy chưa đến mức sàn nhưng tính riêng chiều nay thì giảm cực mạnh 3,16%, đóng cửa giảm chung cuộc 6,13%. Nhóm ngân hàng chứng kiến VCB lao dốc tới gần 2%, đảo chiều thành giảm 1,32% so với tham chiếu. BID cũng bốc hơi 1,71% và đảo chiều thành giảm 1,47%. Đây là hai trụ ngân hàng lớn nhất sàn HoSE.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,49% với 12 mã tăng/17 mã giảm. Ngoài nhóm Vin, hai bất ngờ lớn nhất là FPT và MWG. FPT chốt phiên sáng đang giảm nhẹ 0,14%, thậm chí đến giao dịch chót của đợt khớp lệnh liên tục vẫn còn giảm 0,54%. Đợt ATC xuất hiện lệnh mua đẩy tăng vọt 1,36%. MWG khá hơn, buổi sáng đã tăng 1,32%, chiều nay tăng thêm 1,18% nữa, đóng cửa trên tham chiếu 2,51%. Dù vậy, điểm số của VN30 về cơ bản vẫn là nhờ VIC, VHM khi đem về hơn 25 điểm trong tổng mức tăng gần 30 điểm.

Với phần còn lại của thị trường, phản ứng của nhà đầu tư tiêu cực hơn buổi sáng và phản ứng ngược với điểm số. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên chỉ còn 107 mã tăng/210 mã giảm (phiên sáng là 120 mã tăng/170 mã giảm). Không chỉ độ rộng kém hơn, mặt bằng giá cũng xuống thấp đáng kể: Tới 125 cổ phiếu đóng cửa giảm quá 1% so với tham chiếu (phiên sáng 73 mã). Trong khi đó thanh khoản sàn HoSE buổi chiều lại tăng gần 44%, tức là bên bán đã xả hàng giá thấp nhiều hơn.

Đây là một dạng phản ứng phòng thu bi quan hơn buổi sáng khá nhiều. Nhà đầu tư hạ giá bán để đủ thanh khoản khi muốn thoát khỏi thị trường, tránh rủi ro trong những ngày nghỉ lễ. Rõ ràng là thị trường ít cơ hội trong ngắn hạn nhưng rủi ro lại cao. Do đó dòng tiền nóng thoát ra là điều bình thường.

Toàn sàn HoSE cuối phiên có 20 cổ phiếu đạt biên độ tăng giá từ 1% trở lên và thanh khoản tối thiểu 10 tỷ đồng. Blue-chips có một số như nhóm Vin, FPT, TCB, STB, MWG, SAB. Ngoài ra là NVL tăng 5,4%, VPI tăng 2,01%, CII tăng 1,33%, TCH tăng 2,29%, HCM tăng 2,1%, GEE tăng 1,14%, TCX tăng 1,59%, FRT tăng 2,08%...

Ở phía giảm giá, chỉ riêng nhóm thanh khoản vượt ngưỡng trăm tỷ đồng và rơi quá 1% đã là hơn 20 mã. Sáng nay mới có 3 cổ phiếu đạt mức này là SHB, BSR, VJC và PLX. Điều này cũng góp phần xác nhận áp lực bán hạ giá đã tăng vọt. Ngoài PLX, thêm PVT cũng bị đè xuống tận giá sàn, thanh khoản rất cao gần 316,7 tỷ đồng. KDC, VVS và PC1 là các cổ phiếu tầm trung giảm sàn. Nhóm rơi cực mạnh khác trên nền thanh khoản lớn là BSR giảm 6,4%, VCG giảm 3,71%, GEX giảm 2,01%, EIB giảm 2,24%, PVD giảm 2,87%, DCM giảm 3,12%, DPM giảm 3,02%...

Nhà đầu tư nước ngoài tăng bán buổi chiều tới 71% so với phiên sáng, đẩy vị thế ròng lên -410,3 tỷ đồng so với -118,2 tỷ đồng. Các cổ phiếu bị xả lớn là FPT -286,1 tỷ, VHM -166,5 tỷ, SHB -80,8 tỷ, VPB -64,9 tỷ, ACB -57,9 tỷ, BSR -55,3 tỷ, DGC -53,1 tỷ. Phía mua ròng có VRE +157,7 tỷ, NVL +119,5 tỷ, VIC +87,3 tỷ, STB +65,3 tỷ, SSI +63,1 tỷ, MSN +55,8 tỷ.