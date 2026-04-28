Nhà đầu tư tổ chức miệt mài mua ròng ngay trong kỳ nghỉ lễ

Nhà đầu tư tổ chức trong nước hôm nay mua ròng 592,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 517,2 tỷ đồng.

Dòng tiền suy yếu rõ rệt trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ kéo dài đã khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, qua đó chi phối toàn bộ diễn biến thị trường. Mặc dù VN-Index vẫn ghi nhận mức tăng thuộc nhóm mạnh nhất khu vực, nhưng bản chất đà tăng lại thiếu tính lan tỏa khi phụ thuộc gần như hoàn toàn vào một số cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC.

Kết phiên, chỉ số dừng tại vùng 1.875 điểm, tăng 22,55 điểm, trong đó riêng VIC đóng góp gần 22 điểm, còn VHM đóng góp thêm 8,52 điểm. Diễn biến này cho thấy vai trò dẫn dắt mang tính “kéo trụ” hơn là sự đồng thuận của toàn thị trường. Nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup ghi nhận mức tăng ấn tượng, với VHM và VRE tăng kịch trần, VIC tăng 6,32% và VPL tăng 3,44%.

Bên cạnh đó, một số mã riêng lẻ như STB, MWG, MSN, FPT hay NVL cũng duy trì được đà tăng nhờ các câu chuyện hỗ trợ riêng và lực mua ròng từ khối ngoại. Tuy nhiên, những điểm sáng này là không đủ để cải thiện bức tranh chung khi độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tiêu cực, với 210 mã giảm so với chỉ 107 mã tăng – phản ánh trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục lặp lại.

Áp lực điều chỉnh tập trung mạnh ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng với các mã như VCB, BID, CTG, MBB, VPB đồng loạt suy yếu. Nhóm dầu khí thậm chí còn tiêu cực hơn khi nhiều cổ phiếu giảm sàn như PLX, PVT, trong khi PC1 ghi nhận phiên giảm sàn thứ ba liên tiếp. Điều đáng chú ý là diễn biến này xảy ra bất chấp giá dầu thế giới vẫn duy trì xu hướng tăng, cho thấy áp lực bán mang tính kỹ thuật và tâm lý nhiều hơn là phản ánh yếu tố cơ bản.

Các nhóm ngành khác như chứng khoán, hàng không, nguyên vật liệu hay đầu tư công cũng không tránh khỏi nhịp điều chỉnh.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp với giá trị khớp lệnh ba sàn đạt khoảng 20.600 tỷ đồng. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng 528 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 532,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bất động sản, Chứng khoán. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VRE, NVL, VIC, STB, SSI, MSN, MWG, TCH, VPL, BVH.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, VHM, SHB, VPB, ACB, DGC, PVD, GAS, MBB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 191,0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 119,0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Dầu khí. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, FPT, BSR, ACB, VHM, VHC, VIC, GEX, HCM, VPB.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng có: VPI, STB, NVL, HPG, VRE, SSI, REE, MSN, GEL.

Tự doanh mua ròng 131,8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 134,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, KBC, STB, HPG, VHM, PVT, EIB, VIB, GAS, VPB.

Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu bán ròng gồm PLX, TCB, MWG, VRE, HAH, MBB, LPB, SHB, FUEVFVND, VNM.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 592,4 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 517,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 6/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán Top bán ròng có VIC, VRE, HCM, SHB, EVF, TPB, GEX, NVL, MSN, SAB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VPL, VHM, FPT, STB, GAS, DGC, HPG, CTG, GEE, REE.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 2.081,3 tỷ đồng, giảm 20,9%, chiếm 9,8% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu MWG với gần 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 246,2 tỷ đồng và cổ phiếu ACB với gần 8,3 triệu cổ phiếu, tương đương 193,6 tỷ đồng được giao dịch trao tay giữa Nước ngoài.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Bất động sản, Thiết bị điện, Dầu khí, Vận tải Thủy trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Phần mềm, Kho bãi, Hàng không, Nuôi trồng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.