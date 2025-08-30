Thứ Bảy, 30/08/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới 80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp

FPT eID đạt bước tiến chống giả mạo mới theo tiêu chuẩn đánh giá Hoa Kỳ

Khánh Huyền

30/08/2025, 09:29

FPT eID - giải pháp xác thực định danh điện tử do FPT phát triển - vừa vượt qua bài kiểm định Presentation Attack Detection (PAD) Level 2 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3 của đơn vị iBeta thực hiện đánh giá, khẳng định năng lực phát hiện và ngăn chặn các hành vi giả mạo sinh trắc học khuôn mặt.

Với thành tích mới này, FPT trở thành một trong số ít đơn vị tại Việt Nam đồng thời sở hữu chứng chỉ PAD của cả iBeta và BixeLab ở hai cấp độ, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và sẵn sàng đối phó với những kịch bản gian lận tinh vi nhất hiện nay.

FPT eID chinh phục cấp độ cao nhất trong chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc học.
FPT eID chinh phục cấp độ cao nhất trong chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3 về chống giả mạo sinh trắc học.

ISO/IEC 30107-3 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng để đánh giá khả năng của hệ thống sinh trắc học trong việc phát hiện và ngăn chặn giả mạo khuôn mặt. Trong đó, Presentation Attack Detection (PAD) Level 2 đòi hỏi hệ thống phải được kiểm thử trong khoảng 6–8 tuần, với nhất 5 loại tấn công giả mạo tinh vi như mặt nạ silicon, mặt nạ 2D, 3D, video deepfake,... và cho phép tỷ lệ xâm nhập dưới 1%. Do đó, PAD là một thử thách lớn cho các giải pháp nhận diện sinh trắc học vì có quy trình tỉ mỉ, tính chặt chẽ và yêu cầu kỹ thuật cao.

Kết quả kiểm định cho thấy FPT eID vượt xa ngưỡng yêu cầu, đạt độ chính xác vượt trội với tỉ lệ sai số cực thấp - chỉ 0.02% trong việc phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, đồng thời vẫn duy trì khả năng nhận diện chính xác đối với người dùng hợp lệ.

Chứng chỉ PAD Level 2 mà FPT eID vừa đạt được càng trở nên đặc biệt khi được kiểm định bởi iBeta – phòng thử nghiệm được Viện Tiêu chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) công nhận. Đơn vị này áp dụng chuẩn ISO/IEC 30107-3 để đánh giá hiệu năng hệ thống PAD và được biết đến là phòng thí nghiệm có yêu cầu khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm thử chống giả mạo sinh trắc học.

Trước đó, FPT eID cũng đã đạt đồng thời hai chứng chỉ từ BixeLab (Úc) - phòng thí nghiệm sinh trắc học được ủy quyền bởi Liên minh FIDO (FIDO Alliance): chứng chỉ ISO/IEC 30107-3 Level 1, 2 về công nghệ chống giả mạo sinh trắc học khuôn mặt và ISO/IEC 19795-2 về công nghệ so sánh khuôn mặt giúp giảm thiểu rủi ro gian lận, tăng độ tin cậy trong định danh khách hàng và bảo vệ người dân khi thực hiện các giao dịch tài chính số trong bối cảnh lừa đảo ngày càng tinh vi.

Hiện nay, FPT eID cho phép xác minh danh tính khách hàng ngay lập tức, mọi lúc mọi nơi, với tỉ lệ chính xác lên tới hơn 99%. Giải pháp đã ghi nhận hơn 100 triệu lượt xác thực thành công, phục vụ cho 200+ khách hàng là các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán và doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. FPT eID cũng được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Top 10 Sao Khuê, Giải thưởng Make in Vietnam, Giải bạc Stevie Awards,...

Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến diễn ra 24/7, các hình thức gian lận ngày càng tinh vi. Quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai xác thực sinh trắc học chính thức có hiệu lực, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các tổ chức tài chính trong việc tăng cường bảo mật.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, dù số vụ khách hàng bị lừa đảo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng có xu hướng giảm theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an lại cảnh báo nhiều thủ đoạn mới liên quan đến xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Các đối tượng sử dụng AI và deepfake để giả mạo khuôn mặt trong quá trình eKYC hoặc giao dịch trực tuyến, tạo ra một dạng rủi ro bảo mật đặc biệt nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng và tài chính.

Ông Phan Thanh Toàn, Giám đốc Trung tâm Nền tảng Định danh số FPT IS, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: “Việc FPT eID liên tiếp đạt các chứng chỉ quốc tế uy tín trong lĩnh vực sinh trắc học không chỉ khẳng định chất lượng giải pháp mà còn thể hiện chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn của FPT trong định danh số. Trong bối cảnh ngành Ngân hàng Việt Nam có các quy định mới nhằm siết chặt yêu cầu xác thực sinh trắc học, FPT eID cam kết sẽ cùng các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp triển khai các giải pháp eKYC an toàn, chính xác và tin cậy, giúp đảm bảo tuân thủ pháp lý đồng thời nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận và bảo vệ quyền lợi khách hàng ở mức cao nhất”.

Với nền tảng công nghệ lõi được khẳng định bằng loạt chứng chỉ toàn cầu cùng hơn 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, FPT đang góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho bảo mật sinh trắc học tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ Việt trên bản đồ số hóa toàn cầu.

Từ khóa:

FPT eID Vneconomy

Đọc thêm

Doanh nghiệp Việt ký hợp đồng 100 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi số cho đối tác Mỹ

Doanh nghiệp Việt ký hợp đồng 100 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi số cho đối tác Mỹ

Tập đoàn FPT vừa công bố ký kết hợp đồng trị giá 100 triệu USD trong 3 năm với một đối tác Mỹ, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản…

Doanh nghiệp chủ động tìm lối đi để phát triển xanh

Doanh nghiệp chủ động tìm lối đi để phát triển xanh

Để hiện thực hóa thể chế và chính sách vĩ mô cho mục tiêu phát triển bền vững, bản thân doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong, chủ động đón đầu cơ hội tăng trưởng...

Lotte Mall West Lake Hà Nội tổ chức sự kiện hiến máu “2gether Hanoi” nhân kỷ niệm 2 năm khai trương

Lotte Mall West Lake Hà Nội tổ chức sự kiện hiến máu “2gether Hanoi” nhân kỷ niệm 2 năm khai trương

Lotte Mall West Lake Hà Nội không chỉ là điểm đến thương mại và giải trí hàng đầu của Thủ đô mà còn là nơi gắn kết cộng đồng thông qua chương trình hiến máu tình nguyện “2gether Hanoi”, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Ngăn chặn đường nhập lậu, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất bền vững

Ngăn chặn đường nhập lậu, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất bền vững

Theo phản ánh của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay ngành mía đường đang gánh chịu nhiều sức ép. Hàng tồn kho lớn khiến doanh thu doanh nghiệp sụt giảm, trong khi nông dân trồng mía chịu thiệt hại vì giá thu mua thấp. Đặc biệt, tình trạng đường nhập lậu từ các nước láng giềng khiến giá đường trong nước khó giữ ổn định, gây khó khăn lớn cho các nhà sản xuất nội địa...

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu

Trong công điện ký ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp truy xuất nguồn gốc, khắc phục cảnh báo của Liên minh châu Âu...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Ngắm nhìn các biên đội bay diễn tập trên bầu trời Hà Nội

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

Dân sinh

[Phóng sự ảnh]: Những khoảnh khắc ấn tượng tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Triển lãm 80 năm tôn vinh lịch sử vẻ vang, lan tỏa lòng yêu nước

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga bị bắt

Dân sinh

2

Tòa án phúc thẩm bác bỏ phần lớn các kế hoạch thuế quan của Tổng thống Trump

Thế giới

3

“Campus y tế” đầu tiên tại Việt Nam: Đề cao chăm sóc, trị liệu từ môi trường tự nhiên

Dân sinh

4

Doanh nghiệp Việt ký hợp đồng 100 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi số cho đối tác Mỹ

Kinh tế số

5

Phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam: Từ áp lực toàn cầu đến yêu cầu nội tại

Kinh tế xanh

VnEconomy

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: