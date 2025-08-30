FPT eID đạt bước tiến chống giả mạo mới theo tiêu chuẩn đánh giá Hoa Kỳ
Khánh Huyền
30/08/2025, 09:29
FPT eID - giải pháp xác thực định danh điện tử do FPT phát triển - vừa vượt qua bài kiểm định Presentation Attack Detection (PAD) Level 2 theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 30107-3 của đơn vị iBeta thực hiện đánh giá, khẳng định năng lực phát hiện và ngăn chặn các hành vi giả mạo sinh trắc học khuôn mặt.
Với thành tích mới này, FPT trở thành một trong số ít đơn vị tại Việt Nam đồng thời sở hữu chứng chỉ PAD của cả iBeta và BixeLab ở hai cấp độ, đáp ứng chuẩn mực quốc tế và sẵn sàng đối phó với những kịch bản gian lận tinh vi nhất hiện nay.
ISO/IEC 30107-3 là bộ tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng để đánh giá khả năng của hệ thống sinh trắc học trong việc phát hiện và ngăn chặn giả mạo khuôn mặt. Trong đó, Presentation Attack Detection (PAD) Level 2 đòi hỏi hệ thống phải được kiểm thử trong khoảng 6–8 tuần, với nhất 5 loại tấn công giả mạo tinh vi như mặt nạ silicon, mặt nạ 2D, 3D, video deepfake,... và cho phép tỷ lệ xâm nhập dưới 1%. Do đó, PAD là một thử thách lớn cho các giải pháp nhận diện sinh trắc học vì có quy trình tỉ mỉ, tính chặt chẽ và yêu cầu kỹ thuật cao.
Kết quả kiểm định cho thấy FPT eID vượt xa ngưỡng yêu cầu, đạt độ chính xác vượt trội với tỉ lệ sai số cực thấp - chỉ 0.02% trong việc phát hiện và ngăn chặn hành vi gian lận, đồng thời vẫn duy trì khả năng nhận diện chính xác đối với người dùng hợp lệ.
Chứng chỉ PAD Level 2 mà FPT eID vừa đạt được càng trở nên đặc biệt khi được kiểm định bởi iBeta – phòng thử nghiệm được Viện Tiêu chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) công nhận. Đơn vị này áp dụng chuẩn ISO/IEC 30107-3 để đánh giá hiệu năng hệ thống PAD và được biết đến là phòng thí nghiệm có yêu cầu khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm thử chống giả mạo sinh trắc học.
Trước đó, FPT eID cũng đã đạt đồng thời hai chứng chỉ từ BixeLab (Úc) - phòng thí nghiệm sinh trắc học được ủy quyền bởi Liên minh FIDO (FIDO Alliance): chứng chỉ ISO/IEC 30107-3 Level 1, 2 về công nghệ chống giả mạo sinh trắc học khuôn mặt và ISO/IEC 19795-2 về công nghệ so sánh khuôn mặt giúp giảm thiểu rủi ro gian lận, tăng độ tin cậy trong định danh khách hàng và bảo vệ người dân khi thực hiện các giao dịch tài chính số trong bối cảnh lừa đảo ngày càng tinh vi.
Hiện nay, FPT eID cho phép xác minh danh tính khách hàng ngay lập tức, mọi lúc mọi nơi, với tỉ lệ chính xác lên tới hơn 99%. Giải pháp đã ghi nhận hơn 100 triệu lượt xác thực thành công, phục vụ cho 200+ khách hàng là các tổ chức tài chính, ngân hàng, chứng khoán và doanh nghiệp hàng đầu trong và ngoài nước. FPT eID cũng được vinh danh tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Top 10 Sao Khuê, Giải thưởng Make in Vietnam, Giải bạc Stevie Awards,...
Trong bối cảnh giao dịch trực tuyến diễn ra 24/7, các hình thức gian lận ngày càng tinh vi. Quyết định 2345/QĐ-NHNN về triển khai xác thực sinh trắc học chính thức có hiệu lực, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các tổ chức tài chính trong việc tăng cường bảo mật.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, dù số vụ khách hàng bị lừa đảo trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng có xu hướng giảm theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an lại cảnh báo nhiều thủ đoạn mới liên quan đến xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Các đối tượng sử dụng AI và deepfake để giả mạo khuôn mặt trong quá trình eKYC hoặc giao dịch trực tuyến, tạo ra một dạng rủi ro bảo mật đặc biệt nghiêm trọng cho hệ thống ngân hàng và tài chính.
Ông Phan Thanh Toàn, Giám đốc Trung tâm Nền tảng Định danh số FPT IS, Tập đoàn FPT, nhấn mạnh: “Việc FPT eID liên tiếp đạt các chứng chỉ quốc tế uy tín trong lĩnh vực sinh trắc học không chỉ khẳng định chất lượng giải pháp mà còn thể hiện chiến lược đầu tư bài bản, dài hạn của FPT trong định danh số. Trong bối cảnh ngành Ngân hàng Việt Nam có các quy định mới nhằm siết chặt yêu cầu xác thực sinh trắc học, FPT eID cam kết sẽ cùng các tổ chức tài chính, ngân hàng và doanh nghiệp triển khai các giải pháp eKYC an toàn, chính xác và tin cậy, giúp đảm bảo tuân thủ pháp lý đồng thời nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận và bảo vệ quyền lợi khách hàng ở mức cao nhất”.
Với nền tảng công nghệ lõi được khẳng định bằng loạt chứng chỉ toàn cầu cùng hơn 37 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ, FPT đang góp phần thiết lập chuẩn mực mới cho bảo mật sinh trắc học tại Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp công nghệ Việt trên bản đồ số hóa toàn cầu.
Doanh nghiệp Việt ký hợp đồng 100 triệu USD để hỗ trợ chuyển đổi số cho đối tác Mỹ
Tập đoàn FPT vừa công bố ký kết hợp đồng trị giá 100 triệu USD trong 3 năm với một đối tác Mỹ, nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số cho khách hàng tại Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản…
Doanh nghiệp chủ động tìm lối đi để phát triển xanh
Để hiện thực hóa thể chế và chính sách vĩ mô cho mục tiêu phát triển bền vững, bản thân doanh nghiệp phải là lực lượng tiên phong, chủ động đón đầu cơ hội tăng trưởng...
Lotte Mall West Lake Hà Nội tổ chức sự kiện hiến máu “2gether Hanoi” nhân kỷ niệm 2 năm khai trương
Lotte Mall West Lake Hà Nội không chỉ là điểm đến thương mại và giải trí hàng đầu của Thủ đô mà còn là nơi gắn kết cộng đồng thông qua chương trình hiến máu tình nguyện “2gether Hanoi”, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.
Ngăn chặn đường nhập lậu, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất bền vững
Theo phản ánh của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay ngành mía đường đang gánh chịu nhiều sức ép. Hàng tồn kho lớn khiến doanh thu doanh nghiệp sụt giảm, trong khi nông dân trồng mía chịu thiệt hại vì giá thu mua thấp. Đặc biệt, tình trạng đường nhập lậu từ các nước láng giềng khiến giá đường trong nước khó giữ ổn định, gây khó khăn lớn cho các nhà sản xuất nội địa...
Tăng cường truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lượng nông, lâm, thủy sản xuất khẩu
Trong công điện ký ngày 29/8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp truy xuất nguồn gốc, khắc phục cảnh báo của Liên minh châu Âu...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: