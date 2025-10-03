FPT tiếp tục giành “cú đúp” giải thưởng IR Awards

Ngày 2/10/2025, FPT được vinh danh ở cả hai hạng mục giải thưởng của Chương trình Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động Quan hệ nhà đầu tư tốt nhất năm 2025 (IR Awards 2025).

Cụ thể, FPT được vinh danh Top 3 Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn lĩnh vực phi tài chính có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất và Top 3 Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn lĩnh vực phi tài chính có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất. Đồng thời cũng theo Ban Tổ chức, FPT là một trong số ít doanh nghiệp được ghi nhận đạt chuẩn công bố thông tin trong 10 năm liên tiếp.

IR Awards vinh danh những doanh nghiệp tuân thủ công bố thông tin, quản trị chiến lược, truyền thông tài chính minh bạch, đạt được hiệu quả giao tiếp giữa doanh nghiệp, cộng đồng tài chính cùng các thành phần khác, góp phần đưa chứng khoán công ty được định giá hợp lý, giá trị doanh nghiệp được tối ưu.

Giải thưởng do Vietstock, Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính Việt Nam (VAFE), Tạp chí điện tử Tài chính và Cuộc sống (FiLi) đồng tổ chức thường niên trong hơn một thập kỷ qua (2011 - 2025). Trong năm 2025, IR Awards đã tiến hành khảo sát 691 doanh nghiệp trên HoSE và HNX từ ngày 01/05/2024 đến ngày 30/04/2025.

Là công ty công nghệ thông tin đầu tiên niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán Tp.HCM vào năm 2006, FPT luôn xác định IR là hoạt động có vai trò quan trọng với sự phát triển doanh nghiệp và nỗ lực đảm bảo công tác quản trị minh bạch, đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Tại FPT, bộ phận IR báo cáo trực tiếp cho Ban điều hành. Việc song hành giữa lãnh đạo FPT và bộ phận IR đảm bảo thông tin về hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và chiến lược phát triển của FPT được truyền tải một cách chính xác, minh bạch, kịp thời và nhất quán đến các nhà đầu tư.

FPT: Top 3 Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn lĩnh vực phi tài chính có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất.

Đồng thời, hoạt động IR tại FPT được phối hợp giữa các bộ phận, bao gồm nhóm phân tích tài chính, truyền thông và IR nhằm mục đích tối ưu hóa việc giao tiếp với các nhà đầu tư, duy trì mối quan hệ tốt đẹp và minh bạch thông tin tài chính. Năm 2024 và 6 tháng năm 2025, FPT đã tổ chức trên 280 cuộc trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hàng trăm chuyên gia phân tích cũng đã tham gia các cuộc gặp gỡ định kỳ hàng quý do bộ phận IR của FPT tổ chức.

Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và FPT đang theo đuổi các chiến lược mới như AI, bán dẫn, chuyển đổi xanh..., hoạt động IR giữ vai trò then chốt trong việc Công ty phổ biến kịp thời các xu hướng công nghệ trọng điểm, chia sẻ định hướng tăng trưởng dài hạn và kế hoạch để biến cơ hội thành hiện thực. Điều này giúp nhà đầu tư hiểu rõ tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

FPT được vinh danhTop 3 Doanh nghiệp nhóm vốn hóa lớn lĩnh vực phi tài chính có hoạt động IR được nhà đầu tư yêu thích nhất.

Đồng thời, hoạt động IR không chỉ là kênh truyền đạt thông tin một chiều mà còn là kênh lắng nghe phản hồi từ nhà đầu tư. Trong bối cảnh doanh nghiệp cần thích ứng nhanh với thay đổi thị trường, các phản hồi từ nhà đầu tư giúp Ban Điều hành cải tiến chính sách quản trị hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế, điều chỉnh kỳ vọng hợp lý hơn và dự báo tốt hơn các xu hướng quan tâm của nhà đầu tư.

Là một trong số ít các doanh nghiệp 10 năm liên tiếp được công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn công bố thông tin, FPT luôn đảm bảo 100% nội dung thông tin cần công bố theo quy định được FPT cập nhật đồng thời trên website của Tập đoàn bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh cũng như các kênh theo quy định, các kênh truyền thông đại chúng, gặp gỡ định kỳ với nhà đầu tư, báo chí…. Đối với báo cáo tài chính quý, FPT luôn là một trong số ít các công ty VN30 nộp báo cáo sớm nhất. Trong tất cả các cuộc trao đổi, gặp gỡ với nhà đầu tư và tại ĐHĐCĐ thường niên, nhà đầu tư được quyền chủ động đặt câu hỏi liên quan đến hoạt động của Tập đoàn và được lãnh đạo công ty giải đáp đầy đủ.

Không chỉ đảm bảo tuân thủ công bố các thông tin theo đúng quy định đối với công ty niêm yết, FPT còn chủ động công bố rộng rãi cho nhà đầu tư, cổ đông những thông tin không thuộc phạm vi bắt buộc phải công bố như kết quả kinh doanh hàng tháng, các hợp đồng hợp tác, thông tin về năng lực công nghệ, nhân sự, hay mở rộng quy mô hiện diện…. Thông qua đó, giúp nhà đầu tư, cổ đông dễ dàng tìm hiểu và có được cái nhìn tổng thể và toàn diện về FPT.

Theo Báo cáo Khảo sát về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán 2025, việc tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin và duy trì sự hiện diện liên tục trong danh sách Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin là một quá trình không hề dễ dàng – ngay cả với các doanh nghiệp lớn hoặc dẫn đầu ngành. Đây thực sự là một thách thức đòi hỏi tính hệ thống, sự cam kết từ lãnh đạo doanh nghiệp và một nền tảng quản trị thông tin vững chắc.

Cũng theo Báo cáo này, nhóm Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin thường có khả năng sinh lời cao hơn trên thị trường. Giá trị trung bình của ROEA và ROAA của nhóm này cao hơn đáng kể so với nhóm các doanh nghiệp niêm yết còn lại. 85% các cổ phiếu xuất hiện nhiều nhất trong danh mục đầu tư của các quỹ và tự doanh đều là Doanh nghiệp đạt Chuẩn Công bố thông tin. Công bố thông tin minh bạch không chỉ là nghĩa vụ pháp lý, mà đã trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng trong việc tiếp cận vốn, thu hút dòng tiền đầu tư dài hạn và xây dựng niềm tin bền vững trên thị trường.