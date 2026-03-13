Lan tỏa hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Ngày 12/3/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức chương trình gặp mặt báo chí nhằm cung cấp thông tin về diễn đàn năm nay. Chương trình thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nhiều cơ quan báo chí trung ương.
VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA DOANH NGHIỆP
Theo Ban tổ chức, diễn đàn năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam
đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo định hướng của Nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ XIV, với mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa
trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
Trong tổng thể tư duy phát triển mới này, văn hóa được xác định là nguồn lực
nội sinh quan trọng, là trụ cột bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của đất
nước.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát
triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, cho rằng trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, sự khác
biệt giữa các quốc gia không chỉ nằm ở nguồn lực hay công nghệ, mà còn thể hiện
ở tư duy phát triển, trách nhiệm xã hội và bản sắc văn hóa của cộng đồng doanh
nghiệp.
Theo ông Hồ Anh Tuấn, một quốc gia hùng cường không chỉ được tạo nên bởi
những doanh nghiệp có quy mô lớn, mà trước hết phải được hình thành từ những
doanh nghiệp có văn hóa, biết đặt lợi ích của xã hội và quốc gia song hành với
mục tiêu phát triển kinh tế. Khi văn hóa trở thành nền tảng của hoạt động kinh
doanh, niềm tin xã hội sẽ được củng cố, uy tín doanh nghiệp được nâng cao và
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế cũng được cải thiện.
Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 vì vậy được kỳ vọng
không chỉ là một sự kiện trao đổi học thuật hay hoạt động của cộng đồng doanh
nghiệp, mà còn là một diễn đàn chính sách nhằm thúc đẩy việc xây dựng và lan
tỏa các chuẩn mực văn hóa kinh doanh của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển
mới.
Ban tổ chức cho biết thông điệp xuyên suốt của diễn đàn năm nay là “Chính phủ
kiến tạo – Doanh nghiệp hành động – Văn hóa dẫn đường cho phát triển bền vững”.
Trong đó, vai trò của Nhà nước là xây dựng và hoàn thiện các thể chế minh bạch,
tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Cộng
đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ hành động bằng khát vọng vươn lên, tinh thần
đổi mới sáng tạo và trách nhiệm đối với xã hội.
Trong bối cảnh đó, văn hóa được xem như “la bàn giá trị” định hướng cho mọi
quyết định và hành động của doanh nghiệp. Khi các giá trị văn hóa được tích hợp
vào chiến lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, không chỉ góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn giúp doanh nghiệp xây dựng uy tín bền vững
trên thị trường.
Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy Petrovietnam,
đồng thời là Đồng Chủ tịch Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026, cho
biết hành trình phát triển của Petrovietnam luôn gắn liền với việc xây dựng bản
sắc văn hóa doanh nghiệp.
Theo ông Dũng, việc Petrovietnam tham gia diễn đàn với vai trò đồng chủ tịch
không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm của một doanh nghiệp trụ cột
của nền kinh tế trong việc cùng cộng đồng doanh nghiệp lan tỏa các chuẩn mực
văn hóa kinh doanh tích cực, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh minh
bạch, trách nhiệm và bền vững.
Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” năm 2026 dự kiến quy tụ khoảng
700–800 đại biểu, bao gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành, các tập đoàn
kinh tế, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và đại diện các cơ quan báo chí.
Theo chương trình dự kiến, diễn đàn sẽ tổ chức hai phiên tọa đàm cấp cao
nhằm thảo luận các giải pháp xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa kinh doanh
Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Phiên tọa đàm thứ nhất mang chủ đề “Chính phủ kiến tạo – Hoàn thiện thể chế
cho chuẩn mực kinh doanh mới”. Nội dung thảo luận tập trung vào vai trò của Nhà
nước trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và hội nhập.
Các đại biểu dự kiến sẽ trao đổi về việc hoàn thiện thể chế, tiếp tục phát
triển Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam và hướng tới xây dựng Bộ chỉ số
văn hóa kinh doanh Việt Nam như một công cụ thúc đẩy phát triển bền vững và
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Phiên tọa đàm thứ hai với chủ đề “Doanh nghiệp hành động – Lan tỏa giá trị
và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam” sẽ tập trung thảo luận các giải pháp đưa văn
hóa trở thành chuẩn mực hành động trong quản trị doanh nghiệp. Các nội dung
trao đổi sẽ nhấn mạnh việc tích hợp văn hóa vào chiến lược phát triển, tăng
cường đạo đức kinh doanh, minh bạch trong quản trị và thực hiện trách nhiệm xã
hội.
Thông qua các phiên thảo luận này, cộng đồng doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ
hình thành những cam kết hành động mạnh mẽ trong việc xây dựng môi trường kinh
doanh văn minh, trách nhiệm và bền vững.
CÔNG BỐ BỘ GIÁ TRỊ
VĂN HÓA KINH DOANH TRONG KỶ NGUYÊN MỚI
Một trong những điểm nhấn quan trọng của diễn đàn năm nay là nghi thức công
bố “Bộ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, cùng với lễ
phát động và cam kết thực thi của cộng đồng doanh nghiệp.
Theo Ban tổ chức, việc công bố bộ giá trị này được xem là bước phát triển
tiếp theo của Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ
tướng Chính phủ phát động từ năm 2016. Mục tiêu của cuộc vận động là xây dựng
môi trường kinh doanh minh bạch, trách nhiệm và bền vững, đồng thời nâng cao uy
tín và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Khi các chuẩn mực văn hóa kinh doanh được lan tỏa rộng rãi, hình ảnh của
doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế sẽ ngày càng được củng cố. Điều
này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn
đóng góp tích cực vào việc xây dựng thương hiệu quốc gia Việt Nam trong nền
kinh tế toàn cầu.
Sự tham gia của Petrovietnam với vai trò đồng chủ tịch diễn đàn được đánh giá
là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây
dựng và lan tỏa các chuẩn mực văn hóa kinh doanh Việt Nam.
Theo Ban tổ chức, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển
mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, việc xây dựng văn hóa kinh doanh
không chỉ là yêu cầu đối với từng doanh nghiệp mà còn là yếu tố quan trọng góp
phần định hình hình ảnh của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.
Diễn đàn năm nay cũng
có sự đồng hành của Petrovietnam với vai trò Đồng Chủ tịch Diễn đàn. Sự tham
gia của một trong những tập đoàn trụ cột của nền kinh tế được đánh giá là minh
chứng cho cam kết mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng và lan
tỏa các chuẩn mực văn hóa kinh doanh Việt Nam.