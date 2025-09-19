FPTS vẫn chưa bán được cổ phiếu MSH

FPTS đăng ký bán 1.196.035 cổ phiếu MSH trong thời gian từ ngày 18/08-16/09, nhưng không bán được bất kỳ cổ phiếu nào do giá thị trường không phù hợp.

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS (mã FTS) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần May Sông Hồng (mã MSH-HOSE).

Được biết, FPTS đăng ký bán 1.196.035 cổ phiếu MSH trong thời gian từ ngày 18/08-16/09, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Tuy nhiên kết thúc đợt chào bán, MSH không bán được cổ phiếu nào do giá thị trường không phù hợp. Như vậy, FPTS vẫn giữ nguyên sở hữu 13,19 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11,72% vốn điều lệ MSH.

Trước đó, trong phiên 2/7, FPTS đã bán khớp lệnh 672.400 cổ phiếu trong tổng số 1,19 triệu MSH đã đăng ký trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là do giá thị trường không phù hợp.

Sau giao dịch, FPTS giảm sở hữu xuống 13,71 triệu cổ phiếu, tương ứng 12,189% vốn điều lệ MSH.

Theo báo cáo tài chính quý 1/2025, khoản đầu tư vào cổ phiếu MSH của CTCP May Sông Hồng ghi nhận 572 tỷ đồng, lãi hơn 42 lần giá gốc (13,455 tỷ đồng).

Về kết quả kinh doanh quý 2/2025, MSH ghi nhận doanh thu thuần tăng 10,3% đạt hơn 1.333 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 96,34% đạt gần 180 tỷ đồng.



Theo giải thích từ MSH, lợi nhuận quý 2 tăng là do trong quý 2 này công ty ký được nhiều đơn hàng nên doanh thu tăng, lợi nhuận tài chính tăng cùng với việc công ty tiết kiệm chi phí nên lợi nhuận tăng.

Lũy kế 6 tháng năm 2025, MSG báo lãi hơn 267 tỷ, tăng 91,62% so với cùng kỳ (139 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lại giảm từ 852 tỷ hồi đầu năm xuống còn hơn 674 tỷ đồng.

