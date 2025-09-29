Thứ Hai, 29/09/2025

Trang chủ Tài chính

FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm

Thảo Vy

29/09/2025, 08:00

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) và Visa, một trong những công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra bước tiến quan trọng trong hành trình tiên phong ứng dụng công nghệ để số hóa bảo hiểm và mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.

Thông qua sự kết hợp giữa thế mạnh công nghệ thanh toán hiện đại của Visa với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ sáng tạo từ FWD Việt Nam, hợp tác này mở ra một hành trình bảo vệ khác biệt cho khách hàng tại Việt Nam: Linh hoạt hơn, an toàn hơn và cá nhân hóa với những giải pháp ưu việt.

Sự kiện ký kết hợp tác ngày 26/09/2025 giữa FWD Việt Nam và Visa đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển bảo hiểm số.

Trước hết, hợp tác giữa FWD Việt Nam và Visa mang đến cho khách hàng lựa chọn trả góp linh hoạt và thông minh. Khách hàng có thể đóng phí bảo hiểm bằng thẻ Visa và lựa chọn trả góp qua giải pháp Visa Instalment Solutions. Quyền lợi này không chỉ giúp khách hàng giảm áp lực tài chính mà còn dễ dàng tham gia bảo hiểm và quản lý chi tiêu cá nhân một cách chủ động.

Song song đó, cá nhân hóa ưu đãi theo thời gian thực cũng là nội dung cốt lõi của mối hợp tác này. Thông qua nền tảng Visa Offers Platform, khách hàng được tiếp cận các ưu đãi được cá nhân hóa theo thời gian thực để phù hợp với nhu cầu và thói quen riêng, qua đó gia tăng sự gắn kết và tạo ra sự khác biệt trong các chương trình tri ân của FWD Việt Nam dành cho khách hàng thân thiết.

Không chỉ linh hoạt và giàu tính cá nhân hóa, trải nghiệm giao dịch an toàn được nâng tầm nhờ các công nghệ bảo mật hiện đại của Visa. Công nghệ xác minh tên chủ thẻ (Account Name Inquiry) và lưu trữ thông tin thẻ bảo mật (Credential-on-File) giúp đảm bảo tính chính xác và hạn chế gián đoạn giao dịch nhờ tính năng xử lý thông minh và cho phép thanh toán tự động. Mỗi giao dịch đều được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro gian lận và đảm bảo sự an tâm tuyệt đối khi thanh toán.

Ông Phương Tiến Minh nhấn mạnh bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ mà còn là hành trình mang lại sự yên tâm và thoải mái cho khách hàng.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam, cho biết: “Tại FWD Việt Nam, bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ mà còn là hành trình mang lại sự yên tâm và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Hợp tác với Visa là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và hiện đại hơn”.

Theo bà Đặng Tuyết Dung, sự hợp tác này sẽ mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm và gia tăng giá trị tài chính cho cộng đồng.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Tại Visa, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác hướng tới thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số an toàn và liền mạch. Chúng tôi tin rằng việc kết hợp công nghệ thanh toán toàn cầu của Visa với các giải pháp bảo hiểm đột phá từ FWD Việt Nam sẽ mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm và gia tăng giá trị tài chính cho cộng đồng”.

Hợp tác giữa FWD Việt Nam và Visa đánh dấu một cột mốc mới trong việc gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng, nâng cao trải nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bảo hiểm số và thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

