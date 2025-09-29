FWD Việt Nam và Visa hợp tác mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt cho khách hàng bảo hiểm
Thảo Vy
29/09/2025, 08:00
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) và Visa, một trong những công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra bước tiến quan trọng trong hành trình tiên phong ứng dụng công nghệ để số hóa bảo hiểm và mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng.
Thông qua sự kết hợp giữa thế mạnh công nghệ thanh toán hiện đại của Visa với các giải pháp bảo hiểm nhân thọ sáng tạo từ FWD Việt Nam, hợp tác này mở ra một hành trình bảo vệ khác biệt cho khách hàng tại Việt Nam: Linh hoạt hơn, an toàn hơn và cá nhân hóa với những giải pháp ưu việt.
Trước hết, hợp tác giữa FWD Việt Nam và Visa mang đến cho khách hàng lựa chọn trả góp linh hoạt và thông minh. Khách hàng có thể đóng phí bảo hiểm bằng thẻ Visa và lựa chọn trả góp qua giải pháp Visa Instalment Solutions. Quyền lợi này không chỉ giúp khách hàng giảm áp lực tài chính mà còn dễ dàng tham gia bảo hiểm và quản lý chi tiêu cá nhân một cách chủ động.
Song song đó, cá nhân hóa ưu đãi theo thời gian thực cũng là nội dung cốt lõi của mối hợp tác này. Thông qua nền tảng Visa Offers Platform, khách hàng được tiếp cận các ưu đãi được cá nhân hóa theo thời gian thực để phù hợp với nhu cầu và thói quen riêng, qua đó gia tăng sự gắn kết và tạo ra sự khác biệt trong các chương trình tri ân của FWD Việt Nam dành cho khách hàng thân thiết.
Không chỉ linh hoạt và giàu tính cá nhân hóa, trải nghiệm giao dịch an toàn được nâng tầm nhờ các công nghệ bảo mật hiện đại của Visa. Công nghệ xác minh tên chủ thẻ (Account Name Inquiry) và lưu trữ thông tin thẻ bảo mật (Credential-on-File) giúp đảm bảo tính chính xác và hạn chế gián đoạn giao dịch nhờ tính năng xử lý thông minh và cho phép thanh toán tự động. Mỗi giao dịch đều được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu rủi ro gian lận và đảm bảo sự an tâm tuyệt đối khi thanh toán.
Ông Phương Tiến Minh, Tổng giám đốc FWD Việt Nam, cho biết: “Tại FWD Việt Nam, bảo hiểm không chỉ là sự bảo vệ mà còn là hành trình mang lại sự yên tâm và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Hợp tác với Visa là minh chứng rõ nét cho cam kết của chúng tôi trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để tạo ra những trải nghiệm đơn giản, thuận tiện và hiện đại hơn”.
Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Tại Visa, chúng tôi cam kết đồng hành cùng các đối tác hướng tới thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số an toàn và liền mạch. Chúng tôi tin rằng việc kết hợp công nghệ thanh toán toàn cầu của Visa với các giải pháp bảo hiểm đột phá từ FWD Việt Nam sẽ mở rộng khả năng tiếp cận bảo hiểm và gia tăng giá trị tài chính cho cộng đồng”.
Hợp tác giữa FWD Việt Nam và Visa đánh dấu một cột mốc mới trong việc gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng, nâng cao trải nghiệm, góp phần thúc đẩy sự phát triển của bảo hiểm số và thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.
MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa ra mắt MB PriLand, giải pháp tài chính chuyên biệt cho phân khúc bất động sản hạng sang và siêu sang.
Giá vàng tuần này: Mốc 3.800 USD/oz phụ thuộc vào báo cáo việc làm Mỹ
Tuần vừa rồi, giá vàng thế giới có biểu hiện chững lại trước ngưỡng cản tâm lý quan trọng 3.800 USD/oz dù có tuần tăng thứ 6 liên tiếp...
Vàng tăng giá sau báo cáo lạm phát Mỹ, quỹ SPDR Gold Trust mua gần 9 tấn
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,9%, đánh dấu tuần tăng thứ sáu liên tiếp...
Doanh nghiệp nền tảng số kêu khó vì quy định lập hóa đơn từng lần
Theo VCCI, Dự thảo Luật Quản lý thuế yêu cầu lập hóa đơn điện tử ngay thời điểm phát sinh nghĩa vụ thuế tuy hợp lý về nguyên tắc nhưng lại gây nhiều bất cập cho doanh nghiệp nền tảng số trong lĩnh vực vận tải…
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Vướng tiêu chí tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp
Bộ Tư pháp cho rằng một số đối tượng được hưởng ưu đãi thuế trong Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 198/2025/QH15 hiện chưa có quy định cụ thể trong luật chuyên ngành hành. Nếu các tiêu chí này không được làm rõ sẽ khiến quá trình áp dụng thực tế gặp khó khăn bởi thiếu tính thống nhất…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: