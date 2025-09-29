MB PriLand - Giải pháp tín dụng bất động sản khác biệt, hạn mức tới 200 tỷ đồng

Với hạn mức vay tối đa 200 tỷ đồng, MB PriLand trở thành gói tín dụng bất động sản lớn nhất và khác biệt nhất trên thị trường hiện nay, mở ra cơ hội để khách hàng thực hiện những nước đi chiến lược nhằm sở hữu và gìn giữ các tài sản giá trị lớn.

VỐN LỚN – LỢI THẾ QUYẾT ĐỊNH TRONG CÁC THƯƠNG VỤ TẦM VÓC

Khác với đa số gói vay bất động sản trên thị trường chỉ dừng ở hạn mức vài chục tỷ, MB PriLand vượt trội với hạn mức 200 tỷ đồng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu vốn quy mô lớn, tốc độ giải ngân nhanh và cơ chế linh hoạt cho các thương vụ hạng sang. Đây là lợi thế giúp khách hàng chủ động nắm bắt cơ hội thị trường, từ mở rộng không gian sống cao cấp, nâng cấp biệt thự, đến đầu tư các dự án bất động sản có giá trị vượt trội.

MB PriLand sở hữu ba cơ chế thanh toán linh hoạt ưu việt: Ân hạn gốc, trả cuối kỳ giúp giảm áp lực tài chính ngắn hạn; Miễn phí trả nợ trước hạn, hỗ trợ khách hàng cơ cấu dòng vốn theo nhu cầu thực tế; Phương thức trả nợ gốc và lãi được thiết kế riêng theo từng hồ sơ khách hàng, bảo đảm sự thuận tiện và an toàn suốt vòng đời khoản vay. Với thời hạn vay tối đa 60 tháng, khách hàng có thể hoạch định chiến lược tài chính trung – dài hạn một cách bền vững.

MB PRILAND – TRẢI NGHIỆM ƯU TIÊN CHO NHỮNG NƯỚC ĐI CHIẾN LƯỢC

Không chỉ dừng lại ở một gói tín dụng, MB PriLand được định vị như một hành trình tài chính chuẩn riêng biệt – liền mạch, kín đáo và bảo mật tuyệt đối. Khách hàng Priority và Private được phục vụ trực tiếp bởi đội ngũ Giám đốc và chuyên viên quan hệ cấp cao, với mọi trải nghiệm cá nhân hóa toàn diện, phù hợp chuẩn mực dịch vụ khắt khe của nhóm khách hàng quản lý khối tài sản lớn.

Với hạn mức tín dụng lên tới 200 tỷ đồng cùng chính sách linh hoạt chưa từng có: Ân hạn gốc đến hết thời gian vay, miễn phí trả nợ trước hạn, MB PriLand mở ra cơ hội sở hữu vốn lớn để thực hiện những nước đi chiến lược, nắm giữ các bất động sản hạng sang và siêu sang. Đây là gói vay duy nhất và ưu việt nhất trên thị trường hiện nay, trở thành cánh cửa khẳng định quyền làm chủ tài sản giá trị cao– nơi vốn mạnh và dịch vụ đặc quyền quyết định thành công của mỗi thương vụ.

Có thể nói, MB PriLand chính là dấu ấn khác biệt giúp MB khẳng định vị thế tiên phong trên thị trường tín dụng bất động sản cao cấp – nơi duy nhất khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn lên tới 200 tỷ đồng cùng trải nghiệm dịch vụ đặc quyền xứng tầm.