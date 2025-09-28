Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 đã khẳng định vai trò của du lịch là một ngành công nghiệp sáng tạo, đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững và nâng cao hình ảnh Việt Nam trên thế giới…

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025, sự kiện uy tín của ngành, đã khép lại với 113 doanh nghiệp, tổ chức và điểm đến được vinh danh. Năm nay, 209 hồ sơ tham dự đã được đánh giá chặt chẽ để lựa chọn 113 đơn vị xuất sắc. Các đơn vị được vinh danh trải đều trên 11 hạng mục từ lữ hành, lưu trú, vận chuyển, nhà hàng, spa cho đến đào tạo, sản phẩm sáng tạo và điểm đến cộng đồng.

Năm nay Hà Nội gây ấn tượng khi dẫn đầu số lượng giải thưởng ở hầu hết hạng mục quan trọng. Trong tổng số 18 danh hiệu được trao cho các đơn vị, điểm đến của Thủ đô, Hà Nội chiếm phần lớn ở những hạng mục then chốt. Nổi bật có:

Lữ hành quốc tế và nội địa: Hanoitourist, VietranTour, Flamingo Redtours, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Hà Nội, HanVina Travel, F5 Việt Nam, Sang Trọng Việt Nam.

Khách sạn: Sofitel Legend Metropole Hà Nội (Top 10 khách sạn 5 sao và Top 10 khách sạn xanh), Hotel de L’Opera Hanoi (Top 10 khách sạn xanh).

Sự kiện và dịch vụ: Khách sạn Melia Hà Nội (địa điểm tổ chức sự kiện du lịch tốt nhất), Minh Việt và GSM (doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất), Chef Quân – OldHanoi (nhà hàng phục vụ khách du lịch tốt nhất), Le Spa du Metropole (spa và chăm sóc sức khỏe tốt nhất).

Điểm đến và sản phẩm: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (điểm du lịch cộng đồng tốt nhất), tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long” (sản phẩm du lịch sáng tạo).

Đào tạo: Khoa Du lịch - Trường Đại học Mở Hà Nội và Khoa Du lịch học - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Khánh Hòa cũng là một địa phương “thắng lớn” trong lễ trao giải năm nay. Các đơn vị của Khánh Hòa được trao giải gồm: Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam (Doanh nghiệp lữ hành quốc tế đón khách vào Việt Nam tốt nhất). Khách sạn nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay (Khách sạn 5 sao tốt nhất).

Khách sạn nghỉ dưỡng Ana Mandara Cam Ranh và Champa Island Nha Trang (top 10 khách sạn Xanh tốt nhất). KN Golf Links - Cam Ranh và Vinpearl Golf Nha Trang (Sân golf phục vụ khách du lịch tốt nhất).

Với 6 giải thưởng, Khánh Hòa là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp được vinh danh nhiều nhất cả nước. Thành tích này khẳng định vị thế điểm đến hàng đầu của Việt Nam về du lịch biển - nghỉ dưỡng - giải trí cao cấp. Đồng thời cho thấy nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp địa phương trong nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

Năm 2025, Quảng Ninh vinh dự có 4/113 đơn vị trên toàn quốc được tôn vinh là các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam. Trong đó, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ du thuyền Việt được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp vận chuyển khách du lịch bằng đường thuỷ tốt nhất”. Khách sạn Sài Gòn Hạ Long được vinh danh ở hạng mục “Top 10 khách sạn 4 sao tốt nhất”.

Khách sạn Nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long được vinh danh ở hạng mục “Top 10 khách sạn 5 sao tốt nhất”. Nhà hàng Ẩm thực Làng chài Hạ Long được vinh danh ở hạng mục “Nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch tốt nhất”.

Doanh nghiệp được vinh danh đã khẳng định sự nỗ lực mạnh mẽ của các doanh nghiệp Quảng Ninh đã không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Những năm gần đây, du lịch Quảng Ninh ghi nhận lượng khách du lịch liên tục tăng, thời gian lưu trú kéo dài, chi trả cao. Trong 2 năm trở lại đây, Quảng Ninh đang dần định vị thương hiệu là điểm đến của các khách du lịch hạng sang, tỷ phú, triệu phú.

Nhận về 2 giải thưởng danh giá là Top 10 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đưa khách du lịch ra nước ngoài tốt nhất và Top 10 doanh nghiệp lữ hành nội địa tốt nhất, Tổng Giám đốc Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan chia sẻ: "Điểm khác biệt của giải thưởng năm nay là bộ tiêu chí được Ban Tổ chức đưa ra xét duyệt bao quát và toàn diện.

Bên cạnh việc đáp ứng các chỉ số về mặt doanh thu, số lượng khách, chất lượng dịch vụ, đơn vị còn cần thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, sáng tạo trong chuyển đổi số, thương hiệu và uy tín được du khách, truyền thông đánh giá cao".

Phát biểu tại lễ trao giải ngày 27/9, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhấn mạnh: Giải thưởng Du lịch Việt Nam được thiết kế nhằm tôn vinh các đơn vị có đóng góp nổi bật cho sự nghiệp phát triển du lịch, đồng thời tạo động lực thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của toàn ngành.

Trải qua 20 năm tổ chức, giải thưởng đã trở thành thước đo uy tín, phản ánh khách quan năng lực của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của thị trường. Quy trình xét chọn được thực hiện công khai, minh bạch, với sự tham gia của hội đồng gồm cơ quan quản lý, hiệp hội nghề nghiệp và chuyên gia độc lập.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính khi trao giải cho các doanh nghiệp lữ hành quốc tế đã khẳng định: “Lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 là thời khắc chúng ta vinh danh những “Đại sứ thương hiệu” của Việt Nam. Từ đó khẳng định vai trò trụ cột của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong phát triển kinh tế đất nước, góp phần quan trọng nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế. Các bạn chính là những người đã biến trí tuệ, nụ cười thành giá trị, biến trải nghiệm thành thương hiệu, biến tiềm năng thành sức mạnh”.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8,3 - 8,5% và tạo nền tảng cho tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên. Điều này đòi hỏi ngành Du lịch cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa, để phấn đấu đạt được những con số ấn tượng: đón ít nhất 25 triệu lượt khách quốc tế, 150 triệu lượt khách nội địa, tổng thu vượt mốc một triệu tỷ đồng.

Những con số này không chỉ là mục tiêu, mà còn là lời hiệu triệu thôi thúc mỗi doanh nghiệp phải đột phá, đổi mới sáng tạo hơn nữa nhằm xây dựng thương hiệu Việt Nam - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng.