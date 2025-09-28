Chủ Nhật, 28/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hơn 6.400 người dân Thanh Hóa đã được sơ tán tránh bão số 10

Nguyễn Thuấn

28/09/2025, 23:41

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), chính quyền Thanh Hóa đang dồn toàn lực triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Công an xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn ứng phó với bão số 10 Bualoi
Công an xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn ứng phó với bão số 10 Bualoi

Theo dự báo, Thanh Hóa sẽ là khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 với khả năng đổ bộ trong tối và đêm 28/9, kéo dài đến rạng sáng 29/9. Bão được đánh giá ở cấp rủi ro thiên tai cấp 4, kèm theo mưa rất to và gió mạnh, có nguy cơ gây ngập lụt sâu, sạt lở đất và thiệt hại nghiêm trọng ở các vùng ven biển, cửa sông.

Người dân vùng biển Thanh hóa được lực lượng công an tới vận động đưa vào sâu trong đất liền để tránh trú bão, đảm bảo an toàn người và tài sản
Người dân vùng biển Thanh hóa được lực lượng công an tới vận động đưa vào sâu trong đất liền để tránh trú bão, đảm bảo an toàn người và tài sản

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát đi công điện khẩn, yêu cầu các địa phương ven biển như Sầm Sơn, Nghi Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn… khẩn trương tổ chức sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm. Các hộ dân sinh sống tại vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, ven cửa sông, cửa biển đều phải được di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Phụ nữ, trẻ em, người già được ưu tiên tới tránh trú tại nhà văn hóa, trường học kiên cố. Lực lượng công an, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên người dân
Phụ nữ, trẻ em, người già được ưu tiên tới tránh trú tại nhà văn hóa, trường học kiên cố. Lực lượng công an, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên tình hình bão để người dân nắm bắt và chủ động ứng phó. Việc thông tin được thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội Zalo, Facebook, hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bảo đảm không để người dân nào bị bỏ sót.

Công an, bộ đội, đoàn thanh niên cõng người già đến khu vực tránh bão số 10
Công an, bộ đội, đoàn thanh niên cõng người già đến khu vực tránh bão số 10
Lực lượng chức năng thăm hỏi động viên những người đi tránh trú bão
Lực lượng chức năng thăm hỏi động viên những người đi tránh trú bão

Cùng với công tác di dời, các địa phương cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm thiết yếu tại nơi tránh trú bão, đồng thời bố trí lực lượng trực ứng cứu 24/24 giờ. Chính quyền các cấp, các ngành phải tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, bảo đảm sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố.

Để đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa, đã dựng 21 lều dã chiến làm nơi ở tạm cho người dân sơ tán, trước thời điểm bão Bualoi đổ bộ.
Để đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa, đã dựng 21 lều dã chiến làm nơi ở tạm cho người dân sơ tán, trước thời điểm bão Bualoi đổ bộ.
Lực lượng công an và chính quyền địa phương dựng lều chuẩn bị làm nơi tránh trú cho người dân
Lực lượng công an và chính quyền địa phương dựng lều chuẩn bị làm nơi tránh trú cho người dân
Nhiều điểm ngập nước đã được lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo.
Nhiều điểm ngập nước đã được lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo.

Đến 15 giờ ngày 28/9, toàn tỉnh đã di dời 1.678 hộ dân với 6.460 nhân khẩu đến nơi an toàn. Công tác ứng phó với bão số 10 vẫn đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn đê điều và hồ chứa

17:36, 28/09/2025

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn đê điều và hồ chứa

Cận cảnh miền Trung “căng mình” chống bão Bualoi

17:35, 28/09/2025

Cận cảnh miền Trung “căng mình” chống bão Bualoi

Từ khóa:

Bão số 10 sơ tán dân Thanh Hóa Thiên tai

Đọc thêm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Chiều 28/9, ngay sau khi chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ huy tiền phương của Chính phủ tại điểm cầu Thanh Hóa với các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh Bắc Trung Bộ về ứng phó khẩn cấp bão số 10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trực tiếp vào Nghệ An để kiểm tra công tác chuẩn bị tại cơ sở.

Ba thuyền viên mất tích do bão số 10, hàng loạt chuyến bay và tuyến đường sắt bị ảnh hưởng

Ba thuyền viên mất tích do bão số 10, hàng loạt chuyến bay và tuyến đường sắt bị ảnh hưởng

Chiều 28/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng báo cáo nhanh về tình hình giao thông trong bối cảnh bão số 10 (Bão Bualoi) chuẩn bị đổ bộ...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn đê điều và hồ chứa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Khẩn trương sơ tán dân, bảo đảm an toàn đê điều và hồ chứa

Tính đến trưa 28/9, các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế đã tổ chức sơ tán 4.694 hộ/11.177 người tại khu vực nguy hiểm, trong đó: Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 1.372 người; Nghệ An 891 người; Hà Tĩnh 6.749 người; Quảng Trị 651 người; Huế 620 người... Hiện các địa phương đang tiếp tục tổ chức sơ tán các hộ dân ở khu vực nguy hiểm…

Cận cảnh miền Trung “căng mình” chống bão Bualoi

Cận cảnh miền Trung “căng mình” chống bão Bualoi

Ngày 28/9, thông tin từ các địa phương cho biết, ảnh hưởng của bão số 10 - Bualoi đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng tại thành phố Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa...

Bộ Xây dựng ra công điện khẩn ứng phó với bão Bualoi

Bộ Xây dựng ra công điện khẩn ứng phó với bão Bualoi

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bão Bualoi), Bộ Xây dựng vừa có chỉ đạo khẩn tới các đơn vị trực thuộc, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, cũng như duy trì giao thông thông suốt trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy, hàng hải và hàng không trong vùng chịu ảnh hưởng...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Bên trong “trại huấn luyện robot” khổng lồ của Trung Quốc

Kinh tế số

2

Ngành du lịch vinh danh 113 đơn vị, doanh nghiệp xuất sắc

Du lịch

3

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Không để người dân bám trụ trong vùng nguy hiểm khi bão đổ bộ

Tiêu điểm

4

Ba thuyền viên mất tích do bão số 10, hàng loạt chuyến bay và tuyến đường sắt bị ảnh hưởng

Đầu tư

5

CMC vào top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2025

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy