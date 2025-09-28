Hơn 6.400 người dân Thanh Hóa đã được sơ tán tránh bão số 10

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 (Bualoi), chính quyền Thanh Hóa đang dồn toàn lực triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Theo dự báo, Thanh Hóa sẽ là khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 với khả năng đổ bộ trong tối và đêm 28/9, kéo dài đến rạng sáng 29/9. Bão được đánh giá ở cấp rủi ro thiên tai cấp 4, kèm theo mưa rất to và gió mạnh, có nguy cơ gây ngập lụt sâu, sạt lở đất và thiệt hại nghiêm trọng ở các vùng ven biển, cửa sông.

Người dân vùng biển Thanh hóa được lực lượng công an tới vận động đưa vào sâu trong đất liền để tránh trú bão, đảm bảo an toàn người và tài sản

Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát đi công điện khẩn, yêu cầu các địa phương ven biển như Sầm Sơn, Nghi Sơn, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Nga Sơn… khẩn trương tổ chức sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm. Các hộ dân sinh sống tại vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu, ven cửa sông, cửa biển đều phải được di dời đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Phụ nữ, trẻ em, người già được ưu tiên tới tránh trú tại nhà văn hóa, trường học kiên cố. Lực lượng công an, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên người dân

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay là tăng cường công tác tuyên truyền, cập nhật thường xuyên tình hình bão để người dân nắm bắt và chủ động ứng phó. Việc thông tin được thực hiện bằng nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội Zalo, Facebook, hệ thống loa truyền thanh, xe lưu động, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, bảo đảm không để người dân nào bị bỏ sót.

Công an, bộ đội, đoàn thanh niên cõng người già đến khu vực tránh bão số 10

Lực lượng chức năng thăm hỏi động viên những người đi tránh trú bão

Cùng với công tác di dời, các địa phương cũng được yêu cầu chuẩn bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt, nhu yếu phẩm thiết yếu tại nơi tránh trú bão, đồng thời bố trí lực lượng trực ứng cứu 24/24 giờ. Chính quyền các cấp, các ngành phải tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong mọi tình huống, bảo đảm sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi có sự cố.

Để đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa, đã dựng 21 lều dã chiến làm nơi ở tạm cho người dân sơ tán, trước thời điểm bão Bualoi đổ bộ.

Lực lượng công an và chính quyền địa phương dựng lều chuẩn bị làm nơi tránh trú cho người dân

Nhiều điểm ngập nước đã được lực lượng chức năng gắn biển cảnh báo.

Đến 15 giờ ngày 28/9, toàn tỉnh đã di dời 1.678 hộ dân với 6.460 nhân khẩu đến nơi an toàn. Công tác ứng phó với bão số 10 vẫn đang được triển khai khẩn trương, quyết liệt, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.