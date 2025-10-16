Thứ Năm, 16/10/2025

G7 cân nhắc đồng loạt phản ứng lệnh kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc

Hoài Thu

16/10/2025, 13:31

Thông tin này được công bố tại cuộc họp báo bên lề hội nghị thường niên của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đang diễn ra tại Washington...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg

Theo Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil, các bộ trưởng tài chính của Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) đã thảo luận về việc đưa ra một phản ứng chung đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc.

Ông cũng cảnh báo rằng các biện pháp đáp trả cần được triển khai thận trọng với mục tiêu rõ ràng, để tránh gây ra tác động tiêu cực không mong muốn đối với nền kinh tế của các nước G7.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington đang huy động sự ủng hộ rộng rãi hơn từ các quốc gia ngoài G7, bao gồm Australia, Ấn Độ và một số nước châu Á khác, nhằm đối phó với các hành động của Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ đưa ra một phản ứng tập thể toàn diện trước tình hình này, vì Trung Quốc không thể kiểm soát chuỗi cung ứng hay quy trình sản xuất trên phạm vi toàn cầu”, ông Bessent nhấn mạnh.

Tuần trước, Trung Quốc công bố kế hoạch mở rộng quy định kiểm soát xuất khẩu đất hiếm, theo đó yêu cầu các công ty nước ngoài phải xin phép chính quyền Bắc Kinh trước khi xuất khẩu sản phẩm chứa đất hiếm hoặc được sản xuất bằng thiết bị có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Mặc dù chưa chính thức có hiệu lực và dự kiến áp dụng từ ngày 1/12/2025, các quy định này đã dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế về khả năng Trung Quốc sử dụng đất hiếm như một công cụ chiến lược trong các cuộc đàm phán thương mại và chính trị.

Trước tình hình này, các quốc gia và doanh nghiệp toàn cầu đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm thiểu rủi ro từ sự phụ thuộc vào quốc gia châu Á.

Động thái của Trung Quốc đã khiến các quan chức Mỹ bất ngờ, bởi Washington trước đó tin rằng theo thỏa thuận tạm ngừng áp thuế và tiến triển từ nhiều vòng đàm phán gần đây, các khoáng sản chiến lược của Trung Quốc sẽ được phép lưu thông toàn cầu với mức độ hạn chế tối thiểu.

Ông Bessent cũng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tháng này tại Hàn Quốc, trong khi bản thân ông có thể sang châu Á trước đó để gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong.

Căng thẳng mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã khiến thị trường rung lắc mạnh. Tuần này, chứng khoán Mỹ chỉ phục hồi một phần sau cú sụt mạnh hôm thứ Sáu tuần trước, khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bắc Kinh siết xuất khẩu đất hiếm.

Tại họp báo, ông Bessent cho biết thỏa thuận đình chiến thuế quan có thể được gia hạn nếu Bắc Kinh hoãn các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Vào cuối tháng 5, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí hạ các mức thuế quan ở mức ba con số đối với hàng hóa của nhau xuống mức thấp để tạo điều kiện đàm phán trong vòng 90 ngày. Thỏa thuận này từng được gia hạn một lần và thời hạn tiếp theo dự kiến vào ngày 10/11 tới.

Vị Bộ trưởng cho biết dự kiến trong chuyến công du châu Á cuối tháng này của Tổng thống Mỹ sẽ có nhiều thông báo quan trọng về thương mại. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia trước khi tới Nhật Bản và Hàn Quốc, nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh thường niên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

“Washington đang gần hoàn tất các cuộc đàm phán với Hàn Quốc. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada cũng đang trở lại đúng hướng, còn đàm phán với Ấn Độ đang tiến triển tích cực”, ông Bessent cho biết thêm.

“Các nước G7 đang phối hợp để đảm bảo rằng chuỗi cung ứng không bị lợi dụng gây bất lợi cho nền kinh tế của chúng tôi”, Bộ trưởng Thương mại Canada Maninder Sidhu cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg. Người phát ngôn chính phủ Anh cũng nhấn mạnh rằng nhóm đã nhất trí hành động nhằm bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia và kinh tế chung.

Trong các cuộc thảo luận ngày 15/10 tại Washington, quan chức G7 cũng bàn các phương án gia tăng áp lực đối với Nga, bao gồm việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng nhằm hỗ trợ Ukraine.

Từ khóa:

đất hiếm G7 Mỹ thế giới Trung Quốc

