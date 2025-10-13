Ga Huế được công nhận là điểm du lịch

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Thanh Xuân
13/10/2025, 18:00
Sở Du lịch thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-SDL về việc công nhận điểm du lịch Ga Huế, tại địa chỉ số 1 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Đây là một trong những nhà ga lâu đời nhất của Việt Nam, là công trình do con người sáng tạo mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp…
Theo Sở Du lịch thành phố Huế, Ga Huế được xây dựng từ năm 1906. Đây là một trong những nhà ga lâu đời nhất của Việt Nam, là công trình do con người sáng tạo mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp và là một phần không thể thiếu trong lịch sử phát triển của Huế và khu vực miền Trung. Ga Huế trở thành đầu mối giao thông chính và nhanh nhất nối liền hai miền Bắc - Nam.
Suốt hơn 100 năm hình thành và phát triển, Ga Huế đã phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong nước lẫn quốc tế đi và đến, góp phần quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển du lịch, cũng như quảng bá hình ảnh thành phố Huế thân thiện và mến khách đến với du khách.
Ga Huế cũng là một trong 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu ở Huế theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND, ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), là điểm check-in không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước với rất nhiều lứa tuổi.
Trong những năm gần đây, Ga Huế đã được chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, tăng cường vệ sinh môi trường, đồng thời được định hướng trở thành không gian giao thoa giữa giao thông, văn hóa và du lịch. Du khách đến đây không chỉ cảm nhận được nhịp sống xưa cũ của thành phố Huế mà còn có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng như :Đại Nội, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền… Hiện nay, tại Ga Huế đang đưa vào khai thác chuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng “Hành trình kết nối Di sản miền Trung”, qua đèo Hải Vân – một trong những cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách.
Điểm du lịch Ga Huế đạt 3/3 điều kiện công nhận điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017, gồm: có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.
Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn Thành phố chấp hành quy định pháp luật về công khai thông tin bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh…
UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng sớm chấp thuận đầu tư, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông vùng, thúc đẩy thành phố trở thành trung tâm logistics hàng không khu vực…
Đồng Nai tăng tốc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đủ điều kiện khởi công đồng loạt ba khu công nghiệp trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp của tỉnh vào ngày 19/12/2025…
Dự án Khu đô thị – thương mại dịch vụ – biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ tại xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) chính thức khởi công sáng 10/10. Với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng và quy mô gần 50 ha, công trình được kỳ vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị trung tâm tỉnh.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Khung pháp lý
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: