Ga Huế được công nhận là điểm du lịch

Sở Du lịch thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-SDL về việc công nhận điểm du lịch Ga Huế, tại địa chỉ số 1 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Đây là một trong những nhà ga lâu đời nhất của Việt Nam, là công trình do con người sáng tạo mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp…

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, Ga Huế được xây dựng từ năm 1906. Đây là một trong những nhà ga lâu đời nhất của Việt Nam, là công trình do con người sáng tạo mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp và là một phần không thể thiếu trong lịch sử phát triển của Huế và khu vực miền Trung. Ga Huế trở thành đầu mối giao thông chính và nhanh nhất nối liền hai miền Bắc - Nam.

Suốt hơn 100 năm hình thành và phát triển, Ga Huế đã phục vụ hàng trăm nghìn lượt khách trong nước lẫn quốc tế đi và đến, góp phần quan trọng đối với việc thúc đẩy phát triển du lịch, cũng như quảng bá hình ảnh thành phố Huế thân thiện và mến khách đến với du khách.

Ga Huế cũng là một trong 27 công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu ở Huế theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND, ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), là điểm check-in không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước với rất nhiều lứa tuổi.

Trong những năm gần đây, Ga Huế đã được chỉnh trang, cải tạo cảnh quan, tăng cường vệ sinh môi trường, đồng thời được định hướng trở thành không gian giao thoa giữa giao thông, văn hóa và du lịch. Du khách đến đây không chỉ cảm nhận được nhịp sống xưa cũ của thành phố Huế mà còn có thể dễ dàng di chuyển đến các điểm tham quan nổi tiếng như :Đại Nội, chùa Thiên Mụ, cầu Trường Tiền… Hiện nay, tại Ga Huế đang đưa vào khai thác chuyến tàu du lịch Huế - Đà Nẵng “Hành trình kết nối Di sản miền Trung”, qua đèo Hải Vân – một trong những cung đường sắt ven biển đẹp bậc nhất Việt Nam, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách.

Điểm du lịch Ga Huế đạt 3/3 điều kiện công nhận điểm du lịch theo quy định của Luật Du lịch 2017, gồm: có tài nguyên du lịch, có ranh giới xác định trên bản đồ địa hình do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; có kết cấu hạ tầng, dịch vụ cần thiết bảo đảm phục vụ khách du lịch; đáp ứng điều kiện về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ môi trường.