Đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp sân bay quốc tế Cần Thơ

UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản số 1676/UBND-XDĐT gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận về việc kiến nghị đề xuất sớm đầu tư, nâng cấp các hạng mục Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Theo đó, với vai trò là trung tâm vùng, đô thị hạt nhân và “trái tim” của Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Cần Thơ đang từng bước khẳng định vị thế là cực tăng trưởng của quốc gia, hướng đến mục tiêu trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại và đáng sống vào năm 2045.

UBND thành phố Cần Thơ cho biết sau khi sáp nhập với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 6.360 km2, dân số trên 4,1 triệu người, với 103 đơn vị hành chính cấp xã. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố phát triển toàn diện, lan tỏa và dẫn dắt cả vùng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, thành phố Cần Thơ xác định đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, liên kết vùng là một trong những nhiệm vụ đột phá mang tính then chốt.

Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ giữ vai trò trung tâm đầu mối phát triển logistics hàng không của vùng, được Chính phủ ưu tiên đầu tư nâng cấp theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 về Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ sẽ được đầu tư nâng cấp theo hai giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn 1 đạt công suất khai thác 7 triệu hành khách/năm với diện tích sử dụng đất 388,9 ha; giai đoạn 2 đạt công suất 12 triệu hành khách/năm với diện tích sử dụng đất 728,9 ha.

“Việc hoàn thành mạng lưới đường bộ cao tốc trong vùng vào năm 2026 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cảng hàng không này phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội toàn vùng”, UBND thành phố Cần Thơ cho biết.

Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cấp cảng hàng không, không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách ngày càng tăng, mà còn tạo nền tảng vững chắc để thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng thời, đây là bước đi chiến lược nhằm phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực phát triển, góp phần đưa Cần Thơ trở thành trung tâm logistics hàng không của vùng, đầu mối kết nối giữa các phương thức vận tải đường bộ và hàng không.

Do đó, để sớm đạt được mục tiêu đề ra, UBND thành phố Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận triển khai thủ tục đầu tư, nâng cấp các hạng mục Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ theo quy hoạch.