Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, chiều 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chính phủ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng".

PHÁT HUY TINH THẦN ĐOÀN KẾT, TRÍ TUỆ, TRÁCH NHIỆM CAO

Trong quá trình làm việc, các đại biểu đã tập trung tổng kết, đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, với 13 tham luận tại hội trường nêu nhiều vấn đề trọng tâm về xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế.

Đại hội vinh dự được đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo. Tổng Bí thư đã đưa ra nhiều định hướng chiến lược, toàn diện cho hoạt động của Đảng bộ Chính phủ trong nhiệm kỳ tới.

Sau 02 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sôi nổi, hiệu quả, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thành công tốt đẹp - Ảnh: VGP

Đại hội cũng đã nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 70 đại biểu chính thức và 12 đại biểu dự khuyết. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được thông qua, thể hiện sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại hội đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung đánh giá toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Chính phủ đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, “biến nguy thành cơ”, “biến khó thành dễ”, góp phần cùng cả nước đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh và đẩy mạnh đối ngoại.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu bế mạc Đại hội - Ảnh: VGP

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 thể hiện rõ khát vọng, ý chí và quyết tâm của toàn Đảng bộ trong giai đoạn mới, với mục tiêu “Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc”.

ĐẶT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Đại hội xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra thông qua 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; cùng 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sắc, chia sẻ chân tình của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí Lãnh đạo - Ảnh: VGP

Về xây dựng Đảng, nhiệm kỳ mới sẽ tập trung xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Chính phủ sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các quyết sách đột phá của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I; kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm.

Đồng thời, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo; phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế, bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững.

Đại hội giao Ban Thường vụ Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của đại biểu, nhất là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, để hoàn chỉnh Nghị quyết và khẩn trương triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Chính phủ phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thay mặt Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các ban, bộ, ngành, địa phương; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp để cùng Chính phủ thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.