Hà Tĩnh: Khởi công dự án gần 4.000 tỉ đồng xây dựng khu đô thị Nam Cầu Phủ

Dự án Khu đô thị – thương mại dịch vụ – biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ tại xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) chính thức khởi công sáng 10/10. Với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng và quy mô gần 50 ha, công trình được kỳ vọng trở thành khu đô thị kiểu mẫu, tạo điểm nhấn cho không gian đô thị trung tâm tỉnh.

Sáng 10/10, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với nhà đầu tư tổ chức lễ khởi công Dự án Khu đô thị – thương mại dịch vụ – biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn, nằm trong định hướng mở rộng không gian đô thị về phía nam, góp phần thay đổi diện mạo đô thị trung tâm và tạo động lực phát triển mới cho địa phương.

Dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư, có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 49,9 ha với tổng mức đầu tư gần 4.000 tỉ đồng. Công trình được quy hoạch đồng bộ với các hạng mục gồm nhà liền kề, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội, trung tâm thương mại, khách sạn, trường mầm non, nhà văn hóa, hệ thống cây xanh – cảnh quan, mạng lưới giao thông và hạ tầng kỹ thuật hiện đại. Khi hoàn thành, đây sẽ là khu đô thị kiểu mẫu, kết hợp hài hòa giữa không gian sống xanh, môi trường sông nước và kiến trúc hiện đại.

Vị trí dự án nằm tại xã Cẩm Bình – cửa ngõ phía Nam trung tâm tỉnh Hà Tĩnh. Khu vực này có lợi thế kết nối giao thông thuận tiện, hạ tầng từng bước hoàn thiện, phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định: “Đây là một dự án có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian đô thị trung tâm. Tỉnh yêu cầu chủ đầu tư huy động tối đa nguồn lực để triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về xây dựng, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường.”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Trương Hoa

Ông Trần Báu Hà cũng nhấn mạnh tỉnh sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình triển khai. Các sở, ngành chức năng và chính quyền địa phương được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, giám sát kỹ thuật, hướng dẫn thực hiện đúng quy trình pháp lý để bảo đảm dự án hoàn thành theo kế hoạch.

Đại diện chủ đầu tư, ông Mai Xuân Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T, cho biết doanh nghiệp mong muốn dự án Nam Cầu Phủ trở thành một khu đô thị hiện đại, văn minh, hài hòa với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa địa phương. “Chúng tôi cam kết tập trung tối đa nguồn lực, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, đưa dự án về đích đúng tiến độ, góp phần tạo dựng không gian đô thị mới năng động, giàu bản sắc cho Hà Tĩnh,” ông Sơn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Tập đoàn T&T cũng trao tặng 1 tỉ đồng hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, thể hiện sự đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động cộng đồng.

Dự án Nam Cầu Phủ khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng của không gian đô thị Hà Tĩnh, góp phần mở rộng trục phát triển về phía nam, thúc đẩy tăng trưởng dịch vụ – thương mại, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân.