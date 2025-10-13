Startup Blockchain Việt được niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số của Mỹ

Ngày 13/10/2025, startup U2U Network, nền tảng Blockchain Layer-1 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển chính thức được Kraken – sàn giao dịch tài sản số Tier-1 có trụ sở tại Hoa Kỳ – thông báo niêm yết token U2U...

Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10/2025. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý của công nghệ blockchain “Make in Vietnam”, khi một dự án trong nước đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết khắt khe của sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

Việc được một sàn Tier-1 được cấp phép tại Mỹ và châu Âu thông báo niêm yết cho thấy năng lực công nghệ, tính minh bạch và chuẩn tuân thủ của U2U Network. Đây cũng là một trong những dự án hiếm hoi tại Đông Nam Á vượt qua quy trình thẩm định chặt chẽ của một sàn đầu ngành.

Bà Chloe Phùng, Nhà đồng sáng lập kiêm CEO U2U Network, chia sẻ: “Chúng tôi muốn chứng minh Việt Nam có thể tạo ra một nền tảng Blockchain đạt chuẩn quốc tế và cơ hội để U2U tiếp cận thị trường Mỹ”.

U2U Network xây dựng trên cấu trúc DAG tối ưu tốc độ, tương thích EVM giúp nhà phát triển triển khai nhanh. Mạng lưới đạt >17.000 giao dịch/giây, finality <1 giây, định vị vào hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) cho các nhu cầu thực như IoT, dữ liệu, định danh số.

Đồng thời U2U công khai chỉ số vận hành on-chain theo thời gian thực. Dự án hiện có >1,4 triệu người dùng toàn cầu, 100+ dự án đang và cam kết phát triển trên nền tảng. Messari xếp U2U trong Top 3 Layer-1 về DePIN, ghi nhận vai trò tiên phong xây dựng hạ tầng gắn với ứng dụng đời sống.

U2U Network được hậu thuẫn bởi SSI Digital (SSID) – cánh tay công nghệ số của Chứng khoán SSI – cùng các quỹ quốc tế như KuCoin Ventures, Chain Capital và đối tác công nghệ AWS.

“Một doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn niêm yết trên sàn Tier-1 của Mỹ là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra công nghệ đủ tầm cạnh tranh toàn cầu. U2U Network không chỉ đại diện cho một dự án Blockchain thành công, mà còn cho thấy năng lực sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của người Việt trong hành trình đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới”, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI, cho biết.