Thứ Hai, 13/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài sản số

Startup Blockchain Việt được niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số của Mỹ

Hà Giang

13/10/2025, 18:45

Ngày 13/10/2025, startup U2U Network, nền tảng Blockchain Layer-1 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển chính thức được Kraken – sàn giao dịch tài sản số Tier-1 có trụ sở tại Hoa Kỳ – thông báo niêm yết token U2U...

U2U, startup về Blockchain Việt chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số Kraken của Mỹ.
U2U, startup về Blockchain Việt chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số Kraken của Mỹ.

Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10/2025. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý của công nghệ blockchain “Make in Vietnam”, khi một dự án trong nước đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết khắt khe của sàn giao dịch hàng đầu thế giới.

Việc được một sàn Tier-1 được cấp phép tại Mỹ và châu Âu thông báo niêm yết cho thấy năng lực công nghệ, tính minh bạch và chuẩn tuân thủ của U2U Network. Đây cũng là một trong những dự án hiếm hoi tại Đông Nam Á vượt qua quy trình thẩm định chặt chẽ của một sàn đầu ngành.

Bà Chloe Phùng, Nhà đồng sáng lập kiêm CEO U2U Network, chia sẻ: “Chúng tôi muốn chứng minh Việt Nam có thể tạo ra một nền tảng Blockchain đạt chuẩn quốc tế và cơ hội để U2U tiếp cận thị trường Mỹ”.

U2U Network xây dựng trên cấu trúc DAG tối ưu tốc độ, tương thích EVM giúp nhà phát triển triển khai nhanh. Mạng lưới đạt >17.000 giao dịch/giây, finality <1 giây, định vị vào hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) cho các nhu cầu thực như IoT, dữ liệu, định danh số.

Đồng thời U2U công khai chỉ số vận hành on-chain theo thời gian thực. Dự án hiện có >1,4 triệu người dùng toàn cầu, 100+ dự án đang và cam kết phát triển trên nền tảng. Messari xếp U2U trong Top 3 Layer-1 về DePIN, ghi nhận vai trò tiên phong xây dựng hạ tầng gắn với ứng dụng đời sống.

U2U Network được hậu thuẫn bởi SSI Digital (SSID) – cánh tay công nghệ số của Chứng khoán SSI – cùng các quỹ quốc tế như KuCoin Ventures, Chain Capital và đối tác công nghệ AWS.

“Một doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn niêm yết trên sàn Tier-1 của Mỹ là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra công nghệ đủ tầm cạnh tranh toàn cầu. U2U Network không chỉ đại diện cho một dự án Blockchain thành công, mà còn cho thấy năng lực sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của người Việt trong hành trình đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới”, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI, cho biết.

Thành lập năm 2011 tại San Francisco (Hoa Kỳ), Kraken là một trong những sàn tài sản số lâu đời, nổi tiếng với tuân thủ – minh bạch – an toàn. Kraken hoạt động hợp pháp tại hơn 190 quốc gia, chịu giám sát của cơ quan tài chính tại Mỹ, Canada, Anh, châu Âu, Nhật Bản. Với hơn 10 triệu người dùng toàn cầu, Kraken luôn nằm trong Top các sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, được xếp hạng cùng nhóm với Binance và Coinbase.

Trong suốt 14 năm hoạt động, Kraken mới chỉ niêm yết khoảng 500 token, cho thấy mức độ chọn lọc rất cao. Với tiêu chuẩn này, Kraken được xem như một “thước đo tin cậy” của thị trường toàn cầu – nơi chỉ những dự án đáp ứng chuẩn bảo mật, minh bạch, vận hành mới được lựa chọn.

Đà Nẵng có tiềm năng thành “phòng thí nghiệm pháp lý” cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

09:48, 09/10/2025

Đà Nẵng có tiềm năng thành “phòng thí nghiệm pháp lý” cho các mô hình tài sản số tại Việt Nam

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

20:38, 06/09/2025

Đề xuất đánh thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

13:15, 18/09/2025

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Từ khóa:

AI blockchain kinh tế số Kraken startup tài sản số U2U Network

Đọc thêm

Thị trường tiền điện tử “bật mạnh” kỷ lục, giới đầu tư vẫn

Thị trường tiền điện tử “bật mạnh” kỷ lục, giới đầu tư vẫn "chưa dám thở mạnh"

Sau cú lao dốc cuối tuần qua, thị trường tiền điện tử đã có màn “hồi sinh” ngoạn mục trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu muốn giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại khi các đồng tiền lớn đồng loạt tăng giá, kéo vốn hóa toàn thị trường đi lên…

Vốn hóa thị trường tiền điện tử

Vốn hóa thị trường tiền điện tử "bốc hơi" thêm 250 tỷ USD

Sau tuyên bố áp thuế 100% hàng hoá Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thị trường tiền điện tử liên tục chao đảo kể từ đêm thứ sáu, “bốc hơi” tiếp khoảng 250 tỷ USD (tính đến 10 giờ 30 phút ngày 12/10).…

Giá Bitcoin tăng 29%, nhưng vẫn

Giá Bitcoin tăng 29%, nhưng vẫn "lép vế" so với mức tăng 53% của vàng trong năm nay

Giá trị đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin đã tăng 29% từ đầu năm 2025, song vẫn thấp hơn nhiều nếu so với mức tăng 53% của vàng...

100 tỷ USD của người tạo ra Bitcoin vẫn chưa từng được giao dịch

100 tỷ USD của người tạo ra Bitcoin vẫn chưa từng được giao dịch

Suốt hơn 15 năm qua, kho Bitcoin khổng lồ được cho là của Satoshi Nakamoto vẫn “nằm im bất động”. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng chỉ cần một giao dịch nhỏ xuất phát từ những địa chỉ ví này cũng đủ làm chao đảo thị trường tiền mã hóa toàn cầu...

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm phát triển thị trường tài sản mã hóa

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Việt Nam muốn học tập kinh nghiệm phát triển thị trường tài sản mã hóa

Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu Tập đoàn Tether, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, tạo kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu blue-chips, VN30-Index vượt mốc 2000 điểm

Chứng khoán

2

Định hướng mới cho Đảng bộ Chính phủ trong kỷ nguyên phát triển

Tiêu điểm

3

Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, công suất lớn thứ 2 thế giới

Dân sinh

4

Bắt tạm giam Ngân 98 vì sản xuất, buôn bán hàng giả

Khung pháp lý

5

Mở hướng phát triển du lịch xanh, bền vững Vườn quốc gia Xuân Liên

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy