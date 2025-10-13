Startup Blockchain Việt được niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số của Mỹ

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 13/10/2025
Hà Giang
13/10/2025, 18:45
Ngày 13/10/2025, startup U2U Network, nền tảng Blockchain Layer-1 do đội ngũ kỹ sư Việt Nam phát triển chính thức được Kraken – sàn giao dịch tài sản số Tier-1 có trụ sở tại Hoa Kỳ – thông báo niêm yết token U2U...
Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10/2025. Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý của công nghệ blockchain “Make in Vietnam”, khi một dự án trong nước đáp ứng tiêu chuẩn niêm yết khắt khe của sàn giao dịch hàng đầu thế giới.
Việc được một sàn Tier-1 được cấp phép tại Mỹ và châu Âu thông báo niêm yết cho thấy năng lực công nghệ, tính minh bạch và chuẩn tuân thủ của U2U Network. Đây cũng là một trong những dự án hiếm hoi tại Đông Nam Á vượt qua quy trình thẩm định chặt chẽ của một sàn đầu ngành.
Bà Chloe Phùng, Nhà đồng sáng lập kiêm CEO U2U Network, chia sẻ: “Chúng tôi muốn chứng minh Việt Nam có thể tạo ra một nền tảng Blockchain đạt chuẩn quốc tế và cơ hội để U2U tiếp cận thị trường Mỹ”.
U2U Network xây dựng trên cấu trúc DAG tối ưu tốc độ, tương thích EVM giúp nhà phát triển triển khai nhanh. Mạng lưới đạt >17.000 giao dịch/giây, finality <1 giây, định vị vào hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) cho các nhu cầu thực như IoT, dữ liệu, định danh số.
Đồng thời U2U công khai chỉ số vận hành on-chain theo thời gian thực. Dự án hiện có >1,4 triệu người dùng toàn cầu, 100+ dự án đang và cam kết phát triển trên nền tảng. Messari xếp U2U trong Top 3 Layer-1 về DePIN, ghi nhận vai trò tiên phong xây dựng hạ tầng gắn với ứng dụng đời sống.
U2U Network được hậu thuẫn bởi SSI Digital (SSID) – cánh tay công nghệ số của Chứng khoán SSI – cùng các quỹ quốc tế như KuCoin Ventures, Chain Capital và đối tác công nghệ AWS.
“Một doanh nghiệp Việt Nam có thể đạt tiêu chuẩn niêm yết trên sàn Tier-1 của Mỹ là minh chứng rõ ràng rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra công nghệ đủ tầm cạnh tranh toàn cầu. U2U Network không chỉ đại diện cho một dự án Blockchain thành công, mà còn cho thấy năng lực sáng tạo và tầm nhìn chiến lược của người Việt trong hành trình đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới”, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI, cho biết.
Thành lập năm 2011 tại San Francisco (Hoa Kỳ), Kraken là một trong những sàn tài sản số lâu đời, nổi tiếng với tuân thủ – minh bạch – an toàn. Kraken hoạt động hợp pháp tại hơn 190 quốc gia, chịu giám sát của cơ quan tài chính tại Mỹ, Canada, Anh, châu Âu, Nhật Bản. Với hơn 10 triệu người dùng toàn cầu, Kraken luôn nằm trong Top các sàn có khối lượng giao dịch lớn nhất thế giới, được xếp hạng cùng nhóm với Binance và Coinbase.
Trong suốt 14 năm hoạt động, Kraken mới chỉ niêm yết khoảng 500 token, cho thấy mức độ chọn lọc rất cao. Với tiêu chuẩn này, Kraken được xem như một “thước đo tin cậy” của thị trường toàn cầu – nơi chỉ những dự án đáp ứng chuẩn bảo mật, minh bạch, vận hành mới được lựa chọn.
09:48, 09/10/2025
Sau cú lao dốc cuối tuần qua, thị trường tiền điện tử đã có màn “hồi sinh” ngoạn mục trong phiên giao dịch đầu tuần, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu muốn giảm căng thẳng thương mại với Trung Quốc. Tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại khi các đồng tiền lớn đồng loạt tăng giá, kéo vốn hóa toàn thị trường đi lên…
Sau tuyên bố áp thuế 100% hàng hoá Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thị trường tiền điện tử liên tục chao đảo kể từ đêm thứ sáu, “bốc hơi” tiếp khoảng 250 tỷ USD (tính đến 10 giờ 30 phút ngày 12/10).…
Giá trị đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới Bitcoin đã tăng 29% từ đầu năm 2025, song vẫn thấp hơn nhiều nếu so với mức tăng 53% của vàng...
Suốt hơn 15 năm qua, kho Bitcoin khổng lồ được cho là của Satoshi Nakamoto vẫn “nằm im bất động”. Tuy nhiên, giới quan sát tin rằng chỉ cần một giao dịch nhỏ xuất phát từ những địa chỉ ví này cũng đủ làm chao đảo thị trường tiền mã hóa toàn cầu...
Tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển và Đối tác toàn cầu Tập đoàn Tether, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh Việt Nam rất muốn học tập kinh nghiệm của các quốc gia đi trước để phát triển thị trường tài sản mã hóa, tạo kênh để thu hút nguồn tài chính, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước...
