“Gã khổng lồ" gỗ công nghiệp An Cường cùng giải pháp toàn diện và cam kết bền vững

Điều khiến “Gã khổng lồ” gỗ công nghiệp An Cường thực sự nổi bật trong mắt giới chuyên môn chính là giải pháp toàn diện và cam kết mạnh mẽ về phát triển bền vững. Đây là các yếu tố tiên quyết làm nên thương hiệu của Công ty…

Trong bối cảnh ngành xây dựng và nội thất đang dần chuyển sang những giải pháp vật liệu thông minh và bền vững, Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (An Cường) đã vượt qua vai trò của một nhà cung cấp thông thường để trở thành một đối tác giải pháp toàn diện.

Với cam kết kiên định về phát triển bền vững, ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, An Cường không chỉ tự hào giữ vững vị thế tại Việt Nam mà còn là đơn vị dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực vật liệu và nội thất từ gỗ công nghiệp. Sự khác biệt cốt lõi mà An Cường mang lại chính là giải pháp toàn diện “Complete Package”.

HỆ SINH THÁI VẬT LIỆU TOÀN DIỆN: GIẢI PHÁP TRỌN GÓI

An Cường đã thiết lập một hệ sinh thái đồng bộ và chuyên nghiệp, vượt xa khuôn khổ của một nhà cung cấp vật liệu đơn lẻ. Doanh nghiệp cung cấp một giải pháp trọn gói Complete Package - All in One, biến showroom của mình thành "sân chơi" lý tưởng, đầy đủ và toàn diện cho giới kiến trúc sư, nhà thiết kế, chủ đầu tư và cả người tiêu dùng.

Nền tảng của hệ sinh thái này là sự đa dạng Vật liệu và Bề mặt. An Cường sở hữu hơn 1.300 mẫu gỗ với bảng màu và phong cách phong phú, đáp ứng mọi yêu cầu thẩm mỹ khắt khe nhất. Từ các giải pháp bề mặt hiện đại như bóng, mờ, cho đến vật liệu chống bám dấu vân tay tiên tiến. Đặc biệt, An Cường cung cấp các giải pháp lõi ván phổ biến như MDF, Ván Dăm, Plywood,... không chỉ dừng lại ở dòng tiêu chuẩn mà còn mở rộng sang các dòng chống nước WPB, lõi chống cháy MGO và các dòng vật liệu ngoài trời, phục vụ cho những khu vực cần điều kiện đặc biệt.

Hệ sinh thái vật liệu toàn diện từ gỗ công nghiệp An Cường - Ảnh: Gỗ An Cường.

Yếu tố then chốt tạo nên sự khác biệt của An Cường là công nghệ gia công hiện đại. Việc đầu tư hàng chục triệu USD vào hệ thống máy móc đã giúp công ty cung cấp những sản phẩm công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tinh tế của xã hội. Những giải pháp công nghệ tiên phong như bề mặt Synchronized EIR (ván đồng vân), công nghệ dán cạnh không đường line (Noline) và khả năng gia công ván vượt khổ 4,27m đều đã có mặt tại An Cường. Những công nghệ này không chỉ nâng cao chất lượng thẩm mỹ mà còn tăng cường độ bền và tính ứng dụng của sản phẩm.

Nhắm đến hệ sinh thái toàn diện, An Cường mở trộng thị trường sang phụ kiện cao cấp và công nghệ thông minh. An Cường đã trở thành nhà phân phối chính thức và độc quyền các thương hiệu hàng đầu thế giới như hệ phụ kiện cao cấp Imundex (Đức) và Thiết bị thông minh Schneider, bao gồm cả hệ thống Smarthome công nghệ mới. Tất cả những mảnh ghép này giúp An Cường tối ưu hóa toàn bộ quá trình thiết kế, sản xuất và thi công, xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn hảo cho khách hàng.

TIÊN PHONG BỀN VỮNG: TẦM NHÌN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Điều khiến An Cường thực sự nổi bật trong mắt giới chuyên môn là cam kết mạnh mẽ về Phát triển bền vững. Luôn đặt tiêu chí xanh - sạch - an toàn lên hàng đầu, An Cường ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe người tiêu dùng.

An Cường tiên phong Kiến tạo tương lai bền vững - Ảnh: Gỗ An Cường.

An Cường không chỉ dừng lại ở cam kết mà còn biến chúng thành hành động cụ thể thông qua việc ứng dụng tiêu chuẩn ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị) vào mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, với tầm nhìn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu: đưa doanh nghiệp đạt Net Zero (phát thải ròng bằng không) vào năm 2030 trước 20 năm so với định hướng của Chính phủ Việt Nam. Điều này được minh chứng bằng hàng loạt chứng nhận về môi trường uy tín mà sản phẩm An Cường đạt được, bao gồm: E0, E1 (chứng nhận hàm lượng phát thải Formaldehyde thấp), GREENGUARD (Chứng nhận về phát thải hóa chất thấp từ Mỹ), ISO 14001:2015 (Quản lý Môi trường), ISO 45001:2018 (Sức khỏe nghề nghiệp), ISO 14064-1:2018 (Phát thải khí nhà kính), SA 8000-2014 (Trách nhiệm xã hội). Những chứng chỉ này không chỉ khẳng định chất lượng vượt trội mà còn đảm bảo độ an toàn tuyệt đối, thể hiện trách nhiệm của An Cường trong việc kiến tạo một không gian sống không chỉ đẹp, tiện nghi mà còn bền vững và lành mạnh.

Với mạng lưới 145 showroom trải dài khắp toàn quốc, An Cường mang đến cho khách hàng cơ hội trực tiếp trải nghiệm đầy đủ và toàn diện từ vật liệu, ứng dụng công năng, đến các căn hộ mẫu thực tế. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho chất lượng, sự chuyên nghiệp và vị thế dẫn đầu không thể bàn cãi của An Cường trong ngành vật liệu và nội thất gỗ công nghiệp hiện đại.