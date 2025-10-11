Không vì vướng mắc thể chế mà không triển khai được nhà ở xã hội

Sáng ngày 11/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, với trọng tâm là phát triển đột phá nhà ở xã hội.

Phiên họp có sự tham gia của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, 34 tỉnh, thành phố, cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và ngân hàng thương mại.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, trong đó 9 tháng đầu năm khởi công mới là 73 dự án với quy mô là 57.815 căn hộ.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển đột phá nhà ở xã hội và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến phát triển bất động sản là hai vấn đề gắn với nhau rất chặt chẽ.

Trong bối cảnh cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, Thủ tướng cho biết tầm quan trọng của việc phát triển nhà ở xã hội như một phần của chiến lược phát triển kinh tế xã hội; Đồng thời, khẳng định việc phát triển đột phá nhà ở xã hội và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc liên quan đến phát triển bất động sản là hai vấn đề gắn bó chặt chẽ với nhau. Để đạt được mục tiêu này, cần phải phát triển và mở rộng các loại hình nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ và nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp.

Nghị quyết số 01 năm 2025 của Chính phủ đã xác định rõ mục tiêu phát triển nhà ở quốc gia, với Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành trên 100.000 căn nhà ở xã hội vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng thừa nhận việc đạt được mục tiêu này là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực và hợp tác từ nhiều phía.

Một trong những vấn đề nổi cộm hiện nay là giá nhà ở tại các đô thị lớn vẫn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân. Tình trạng đẩy giá, tạo giá cao, giá ảo gây nhiễu loạn thông tin thị trường nhằm trục lợi vẫn diễn ra phổ biến. Thủ tướng nhấn mạnh cần có giải pháp đột phá để tăng cường nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có giá phù hợp. Thủ tướng đề xuất các giải pháp tiết giảm chi phí đầu tư để giảm giá thành sản phẩm, như cắt giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào và giảm thủ tục hành chính.

Thủ tướng cũng gợi mở một số nội dung để các đại biểu tập trung thảo luận, bao gồm chính sách thuế phù hợp để ngăn chặn các hành vi đầu cơ thổi giá, chào giá nhà ở quá cao so với mức trung bình của thị trường. Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tầm quan trọng của chính sách tín dụng để điều tiết, ưu tiên và hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở xã hội và các đối tượng có nhu cầu mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp.

Một điểm đáng chú ý trong phiên họp là Thủ tướng đã bác bỏ ý kiến cho rằng "có tỉnh không có nhu cầu nhà ở xã hội"; Và khẳng định "không có tỉnh nào không có nhu cầu", và vấn đề là phải có cách làm phù hợp. Nhà ở xã hội không chỉ là nhà cao tầng mà còn có thể là nhà thấp tầng, và phải được xây dựng ở những nơi có đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, xã hội, y tế, văn hóa, giáo dục.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn sau phiên họp sẽ giải quyết được ngay một số thẩm quyền thuộc của Chính phủ, của các bộ, các ngành, các địa phương. Nếu còn vướng mắc thì sẽ đề xuất Quốc hội tại Kỳ họp sắp tới ban hành một nghị quyết để tiếp tục tháo gỡ.

Tinh thần là không vì vướng mắc thể chế mà không triển khai được nhà ở xã hội một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu rất lớn hiện nay; phải đổi mới tư duy, hành động phải quyết liệt, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, xác định trọng tâm trọng điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.

Theo Thủ tướng, tất cả các chủ thể có liên quan đều phải nỗ lực, tích cực, trong đó nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, phát triển và cuối cùng người dân phải được hưởng thụ.

Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 3 nghị quyết, nhiều công điện, 12 văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến lĩnh vực nhà ở và thị trường bất động sản, trong đó có giao 41 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đặc biệt, Thủ tướng đã có Quyết định số 444 ngày 27/2/2025 giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội.