Gần 3.600 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng trong dịp Tết dương lịch năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 16/12/2025
Ngô Anh Văn
16/12/2025, 17:31
Dịp Tết dương lịch 2026 (từ ngày 22/12/2025 - 4/1/2026), sẽ có 3.600 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, tăng 14-16 lượt so với ngày thường, tăng 7,6% so với cùng kỳ 2025, chủ yếu tăng các chuyến nội địa của Vietjet Air và Vietnam Airlines...
Theo phương án phục vụ bay cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sản lượng bay trong khung giờ cao điểm giai đoạn này đã tiệm cận ngưỡng công suất thiết kế của nhà ga T1 và T2, sân bay Quốc tế Đà Nẵng.
Ông Tô Ngọc Hải, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết hoạt động bay cao điểm Tết Nguyên Đán 2026 dự kiến sẽ đạt sản lượng rất cao do có thêm nhiều hãng hàng không mới cũng như các hãng hàng không tăng cao tần suất khai thác trong giai đoạn này. Trung bình từ ngày 10/02/2026 đến 24/02/2026, sản lượng cất hạ cánh trong ngày đạt 343 lượt, cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ 2025 (trung bình 246 lượt/ ngày).
Riêng số chuyến bay quốc tế hạ cánh sân bay Đà Nẵng trong dịp Tết dương lịch là 62 chuyến/ngày, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái (55 chuyến). Số lượng tàu bay thân rộng khai thác cũng tăng thêm (quốc tế từ 09 - 11 chuyến/ ngày; quốc nội 02 - 04 chuyến/ngày).
Theo dự kiến, tổng số chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng trong dịp Tế Nguyên đán Bính Ngọ là 5.042, tăng gần 37% so với năm 2025 (3.682 chuyến).
Để khai thác kết cấu hạ tầng khu bay hợp lý, thông suốt và đảm bảo an toàn, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đang thi công bảo dưỡng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa bảo đảm khai thác an toàn với số vị trí đỗ phục vụ cao điểm là 57 vị trí đỗ, trong đó: Sân đỗ hàng không dân dụng 35 vị trí; sân đỗ số 4 quân sự 03 vị trí và sân đỗ số 8 quân sự 19 vị trí đỗ.
Việc khai thác Nhà ga quốc nội với năng lực phục vụ tại ga đi là 2.700 khách/giờ - 15 chuyến bay; năng lực phục vụ ga đến là 2.700 khách/giờ - 15 chuyến bay; quầy thủ tục hành khách là 52 quầy (có 02 quầy hành lý quá khổ); kios check – in là 12 kios.
Khai thác Nhà ga quốc tế với năng lực phục vụ tại ga đi là 1.800 khách/giờ - 10 chuyến bay; năng lực phục vụ ga đến là 1.800 khách/giờ - 10 chuyến bay; quầy thủ tục với tổng cộng 63 quầy (44 quầy thủ tục loại 1; 09 quầy thủ tục loại 2; 10 quầy tự làm thủ tục; 06 quầy tự ký gửi hành lý) và Quầy thủ thủ tục xuất cảnh là 20 quầy.
Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã bố trí phân luồng, vị trí đậu đỗ cho các phương tiện thuận lợi cho việc giao/ nhận hàng tại khu vực nhà ga hàng hóa; phối hợp với các đơn vị ngành Hàng không tăng cường nhân lực hỗ trợ đón/trả hàng hóa cho khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán, đồng triển khai lực lượng an ninh hàng không điều phối, hướng dẫn khách hàng đậu đỗ phương tiện đón/trả hàng đúng vị trí, tránh ùn tắc trong khung giờ cao điểm. Đồng thời duy trì trực Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC) tiếp nhận thông tin, chủ trì phối hợp, xử lý ngay các sự cố, sự vụ phát sinh bảo đảm an toàn khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ giai đoạn cao điểm. Đề nghị các đơn vị tham gia trực tại AOCC vào các ngày cao điểm để phối hợp phục vụ bay an toàn, điều hòa, hiệu quả.
Đánh giá về năng lực phục vụ bay cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ông Tô Ngọc Hải, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khẳng định ngành Hàng không và các đơn vị liên quan của sân bay Quốc tế Đà Nẵng đảm bảo sẵn sàng đáp ứng tố nhất các yêu cầu phục vụ mặt đất cao điểm lễ Tết dương lịch và Âm lịch 2026.
Các công trình giao thông trọng điểm đang bước vào giai đoạn quyết định khi hàng loạt dự án từ sân bay Long Thành đến các tuyến cao tốc Bắc – Nam đồng loạt tăng tốc hướng tới dấu mốc 19/12 tới đây...
Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, các đơn vị thi công Dự án Cảng hàng không Quảng Trị đang tập trung tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ đường cất hạ cánh và các hạng mục trọng điểm...
TP.Hồ Chí Minh đang triển khai nghiên cứu tiền khả thi xây dựng cầu Bình Triệu 3 với quy mô từ 4 - 6 làn xe; đồng thời sẽ xây dựng đường trên cao ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh nhằm kết nối khu vực đường Điện Biên Phủ với các cầu Bình Triệu 1,2 và 3...
Với công suất 1.500 MW và tổng mức đầu tư hơn 41.800 tỷ đồng, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III được kỳ vọng trở thành động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của Quảng Trị và khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tới...
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn về việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại 4 dự án đường bộ cao tốc trọng điểm. Mục tiêu là xử lý dứt điểm các tồn tại, đặc biệt về giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm hoàn thành, thông tuyến theo đúng cam kết tiến độ...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: