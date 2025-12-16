Thứ Ba, 16/12/2025

Trang chủ Hạ tầng

Gần 3.600 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng trong dịp Tết dương lịch năm 2026

Ngô Anh Văn

16/12/2025, 17:31

Dịp Tết dương lịch 2026 (từ ngày 22/12/2025 - 4/1/2026), sẽ có 3.600 chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng, tăng 14-16 lượt so với ngày thường, tăng 7,6% so với cùng kỳ 2025, chủ yếu tăng các chuyến nội địa của Vietjet Air và Vietnam Airlines...

Lãnh đạo Sở VHTT-Du lịch và ngành Hàng không đón và tặng quà chúc mừng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Lãnh đạo Sở VHTT-Du lịch và ngành Hàng không đón và tặng quà chúc mừng khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Theo phương án phục vụ bay cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, sản lượng bay trong khung giờ cao điểm giai đoạn này đã tiệm cận ngưỡng công suất thiết kế của nhà ga T1 và T2, sân bay Quốc tế Đà Nẵng.

Ông Tô Ngọc Hải, Phó giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cho biết hoạt động bay cao điểm Tết Nguyên Đán 2026 dự kiến sẽ đạt sản lượng rất cao do có thêm nhiều hãng hàng không mới cũng như các hãng hàng không tăng cao tần suất khai thác trong giai đoạn này. Trung bình từ ngày 10/02/2026 đến 24/02/2026, sản lượng cất hạ cánh trong ngày đạt 343 lượt, cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ 2025 (trung bình 246 lượt/ ngày).

Riêng số chuyến bay quốc tế hạ cánh sân bay Đà Nẵng trong dịp Tết dương lịch là 62 chuyến/ngày, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm ngoái (55 chuyến). Số lượng tàu bay thân rộng khai thác cũng tăng thêm (quốc tế từ 09 - 11 chuyến/ ngày; quốc nội 02 - 04 chuyến/ngày).

Theo dự kiến, tổng số chuyến bay cất hạ cánh tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng trong dịp Tế Nguyên đán Bính Ngọ là 5.042, tăng gần 37% so với năm 2025 (3.682 chuyến).

Khách làm thủ tục tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn
Khách làm thủ tục tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Để khai thác kết cấu hạ tầng khu bay hợp lý, thông suốt và đảm bảo an toàn, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng đang thi công bảo dưỡng đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa bảo đảm khai thác an toàn với số vị trí đỗ phục vụ cao điểm là 57 vị trí đỗ, trong đó: Sân đỗ hàng không dân dụng 35 vị trí; sân đỗ số 4 quân sự 03 vị trí và sân đỗ số 8 quân sự  19 vị trí đỗ.

Việc khai thác Nhà ga quốc nội với năng lực phục vụ tại ga đi là 2.700 khách/giờ - 15 chuyến bay; năng lực phục vụ ga đến là 2.700 khách/giờ - 15 chuyến bay; quầy thủ tục hành khách là 52 quầy (có 02 quầy hành lý quá khổ); kios check – in là 12 kios.

Khai thác Nhà ga quốc tế với năng lực phục vụ tại ga đi là 1.800 khách/giờ - 10 chuyến bay; năng lực phục vụ ga đến là 1.800 khách/giờ - 10 chuyến bay; quầy thủ tục với tổng cộng 63 quầy (44 quầy thủ tục loại 1; 09 quầy thủ tục loại 2; 10 quầy tự làm thủ tục;  06 quầy tự ký gửi hành lý) và Quầy thủ thủ tục xuất cảnh là 20 quầy.

Khách nước ngoài đến miền Trung qua sân bay Quốc tế Đà Nững. Ảnh Ngô Anh Văn
Khách nước ngoài đến miền Trung qua sân bay Quốc tế Đà Nững. Ảnh Ngô Anh Văn

Cùng với đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã bố trí phân luồng, vị trí đậu đỗ cho các phương tiện thuận lợi cho việc giao/ nhận hàng tại khu vực nhà ga hàng hóa; phối hợp với các đơn vị ngành Hàng không tăng cường nhân lực hỗ trợ đón/trả hàng hóa cho khách hàng trong dịp Tết Nguyên đán, đồng triển khai lực lượng an ninh hàng không điều phối, hướng dẫn khách hàng đậu đỗ phương tiện đón/trả hàng đúng vị trí, tránh ùn tắc trong khung giờ cao điểm. Đồng thời duy trì trực Trung tâm Điều phối khai thác (AOCC) tiếp nhận thông tin, chủ trì phối hợp, xử lý ngay các sự cố, sự vụ phát sinh bảo đảm an toàn khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ giai đoạn cao điểm. Đề nghị các đơn vị tham gia trực tại AOCC vào các ngày cao điểm để phối hợp phục vụ bay an toàn, điều hòa, hiệu quả.

Đánh giá về năng lực phục vụ bay cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ông Tô Ngọc Hải, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng khẳng định ngành Hàng không và các đơn vị  liên quan của sân bay Quốc tế Đà Nẵng đảm bảo sẵn sàng đáp ứng tố nhất các yêu cầu phục vụ mặt đất cao điểm lễ Tết dương lịch và Âm lịch 2026.

