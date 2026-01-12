Hơn 700.100 tỷ đồng cho hạ tầng, đòn bẩy để Thanh Hóa tăng tốc hút đầu tư

Vượt qua nhiều khó khăn trong giai đoạn 2021–2025, Thanh Hóa vẫn huy động được hơn 700.100 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội cho phát triển hạ tầng. Nguồn lực lớn này không chỉ tạo nên những công trình cụ thể mà còn đặt nền móng quan trọng để kinh tế – xã hội của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao, từng bước khẳng định vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

HẠ TẦNG GIAO THÔNG DẪN LỐI TĂNG TRƯỞNG

Trong bối cảnh kinh tế chịu nhiều tác động, việc Thanh Hóa duy trì dòng vốn đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng cho thấy quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị, đồng thời phản ánh niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào triển vọng phát triển lâu dài của địa phương. Từng hạng mục công trình hoàn thành, từng tuyến giao thông được thông suốt đã và đang góp phần thay đổi diện mạo xứ Thanh, mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng GRDP những năm qua.

Giao thông được xác định là trụ cột then chốt trong chiến lược phát triển của Thanh Hóa. Các tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua địa bàn tỉnh đóng vai trò như “xương sống”, kết nối xứ Thanh với các trung tâm kinh tế lớn, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa.

Cùng với cao tốc, hàng loạt tuyến giao thông quan trọng khác được đầu tư đồng bộ, như tuyến trung tâm tỉnh Thanh Hóa – Cảng Hàng không Thọ Xuân, các trục kết nối từ nút giao Thiệu Giang đến Quốc lộ 45, Quốc lộ 1 hay tuyến Vạn Thiện – Bến En. Những tuyến đường này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân mà còn mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết giữa các vùng, các khu kinh tế động lực của tỉnh.

Toàn cảnh Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, phường Hạc Thành, Thanh Hoá

Hạ tầng giao thông biển và hàng không cũng có bước phát triển rõ nét. Cảng Nghi Sơn hiện có 35 cầu bến, sản lượng hàng hóa thông qua đạt khoảng 46 triệu tấn/năm, đang từng bước khẳng định vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực Bắc Trung bộ.

Trong khi đó, Cảng Hàng không Thọ Xuân duy trì khai thác hơn 1,3 triệu hành khách mỗi năm, liên tục mở rộng mạng đường bay và từng bước hoàn thiện theo quy hoạch để hướng tới mục tiêu trở thành cảng hàng không quốc tế trước năm 2030. Hệ thống giao thông ngày càng hoàn chỉnh đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh, tạo lực đẩy cho công nghiệp, dịch vụ và logistics phát triển.

KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHIỆP VÀ NỀN TẢNG KHÁT VỌNG

Song hành với giao thông, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp tiếp tục là điểm nhấn quan trọng trong thu hút đầu tư. Tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đến nay đã có 179 dự án đầu tư, trong đó 41 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 104.878 tỷ đồng và 613 triệu USD. Những con số này phản ánh rõ sức hút ngày càng lớn của Thanh Hóa trong mắt các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Không dừng lại ở đó, tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều khu công nghiệp mới như WHA Smart Technology, WHA Smart Technology 2, Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa. Theo đại diện Công ty WHA Industrial Development PLC (Thái Lan), Thanh Hóa có nền tảng hạ tầng thuận lợi với mạng lưới cao tốc kết nối tốt, vị trí gần các cảng biển lớn, tạo lợi thế quan trọng cho phát triển logistics và các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Một góc Khu kinh tế Nghi Sơn

Cùng với công nghiệp, diện mạo đô thị của Thanh Hóa cũng đổi thay rõ nét với sự hình thành các khu đô thị hiện đại, các quần thể du lịch – nghỉ dưỡng tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và sức hấp dẫn của địa phương.

Hạ tầng năng lượng tiếp tục được đầu tư đồng bộ, bảo đảm 100% xã, thôn, bản có điện lưới quốc gia, với 11 nhà máy thủy điện, 2 nhà máy nhiệt điện và nhiều dự án điện LNG, điện gió, điện mặt trời đang được xúc tiến theo Quy hoạch điện VIII. Song song với đó, hạ tầng số được chú trọng, tạo nền tảng cho phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm, trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cho các công trình động lực, các tuyến giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng đô thị, năng lượng và chuyển đổi số. Việc bố trí vốn đầu tư công được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án quan trọng, có tính đột phá và tác động lan tỏa lớn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của cả tỉnh và khu vực.