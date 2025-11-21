Gần 5.000 cơ hội việc làm cho lao động phổ thông dịp cuối năm

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 21/11/2025
Nguyễn Thuấn
21/11/2025, 06:32
Tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, phiên giao dịch việc làm liên vùng tại thành phố Huế trở thành điểm gặp gỡ giữa doanh nghiệp và người lao động ở sáu địa phương. Hơn 5.000 cơ hội việc làm được giới thiệu, góp phần làm sôi động thị trường lao động dịp cuối năm...
Ngày 20/11, tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế, Cục Việc làm thuộc Bộ Nội vụ phối hợp Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm và các trung tâm dịch vụ việc làm trong khu vực tổ chức phiên giao dịch việc làm theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, kết nối đồng thời với Quảng Trị, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Ngãi.
Phiên giao dịch thu hút đông đảo người lao động và doanh nghiệp tham gia, mở rộng không gian tuyển dụng trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động.
Tại sự kiện, có 23 đơn vị tham gia tuyển dụng theo nhiều phương thức khác nhau, từ trực tiếp, trực tuyến đến thông qua hệ thống của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế. Tổng nhu cầu tuyển dụng đạt 5.037 chỉ tiêu, trong đó gần 4.600 vị trí thuộc nhóm lao động phổ thông. Con số này cho thấy nhu cầu nhân lực lớn của các ngành sản xuất, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa sản xuất cuối năm.
Ngành dệt may tiếp tục giữ vai trò chủ lực với quy mô tuyển dụng cao. Công ty Scavi Huế thông báo nhu cầu tuyển 2.080 lao động; Công ty Trách nhiệm hữu hạn May mặc HUAJING tìm kiếm 513 nhân sự; Công ty Hanesbrands Việt Nam tại Huế tuyển hơn 300 vị trí, chủ yếu là công nhân may, kỹ thuật viên và chuyền trưởng.
Các doanh nghiệp đều đánh giá thị trường lao động địa phương đang dần phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi để bổ sung lực lượng sản xuất.
Song song với nhu cầu nhân lực trong nước, xuất khẩu lao động tiếp tục là kênh thu hút sự quan tâm lớn của người lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế đang tuyển 120 lao động thời vụ sang Cộng hòa Liên bang Đức với mức thu nhập từ 48 đến 51 triệu đồng/tháng.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp như Daystar và Công ty Cổ phần Dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia tuyển hàng trăm thực tập sinh, kỹ sư sang Nhật Bản với mức thu nhập từ 28 đến 40 triệu đồng/tháng.
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm, nhấn mạnh việc ứng dụng sàn giao dịch việc làm Quốc gia đóng vai trò quan trọng trong tổ chức phiên giao dịch.
Việc kết nối đa tỉnh trên nền tảng số giúp mở rộng không gian tuyển dụng, tăng tính lưu động của cung – cầu lao động, đồng thời tối ưu hóa việc so khớp hồ sơ dựa trên hệ thống dữ liệu lớn. Các doanh nghiệp và người lao động cũng được hưởng lợi từ tính minh bạch thông tin tuyển dụng trên quy mô toàn quốc.
Phiên giao dịch kết hợp trực tiếp và trực tuyến được đánh giá là giải pháp hiệu quả, phù hợp với bối cảnh thị trường lao động đang chuyển dịch mạnh theo hướng số hóa.
Mô hình này không chỉ thúc đẩy thị trường lao động khu vực phát triển đồng bộ mà còn tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất – kinh doanh sau thời gian chịu tác động của mưa lũ.
