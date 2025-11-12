Huế triển khai đào tạo nghề cho hơn 3.000 lao động nông thôn

Chương trình đào tạo nghề tại thành phố Huế sẽ ưu tiên các nhóm yếu thế: người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người có công, người khuyết tật, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất, cũng như phụ nữ mất việc làm...

UBND thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 10/11/2025 về đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho người lao động trong năm 2025, với mục tiêu đào tạo cho khoảng 3.300 người, hướng tới tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt từ 85% trở lên.

Theo kế hoạch, trong tổng số 3.300 lao động được đào tạo, có 2.100 người học nghề phi nông nghiệp (chiếm 64%) và 1.200 người học nghề nông nghiệp (chiếm 36%).

Đối tượng được tham gia gồm người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Huế, trong độ tuổi lao động và có nhu cầu học nghề để tìm việc làm. Trong đó, ưu tiên các nhóm yếu thế: người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người có công, người khuyết tật, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất, cũng như phụ nữ mất việc làm.

Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết các nghề đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ tập trung vào kỹ thuật, công nghệ ứng dụng và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nuôi trồng và khai thác thủy sản, chế biến nông – lâm – thủy sản.

Ngoài ra, thành phố Huế sẽ chú trọng đào tạo các nghề phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ và tiến tới mô hình nông nghiệp thông minh, hiện đại.

Người học cũng sẽ được tiếp cận các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ nền tảng số trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Huế.

Người học được tiếp cận công nghệ thông tin và nền tảng số trong sản xuất, phân phối nông sản, góp phần nâng giá trị nông sản Huế

Ở lĩnh vực phi nông nghiệp, chương trình hướng đến các nghề thuộc nhóm kỹ thuật – công nghệ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, công nghiệp phụ trợ và đào tạo theo vị trí việc làm thực tế tại doanh nghiệp, làng nghề.

Đây là cơ hội để người lao động có thể làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Thành phố Huế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn; điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; đồng thời phát triển chương trình, giáo trình, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Về chính sách hỗ trợ, ngoài định mức chi phí theo quy định hiện hành, người học thuộc diện ưu tiên sẽ được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo cách nơi cư trú từ 15 km trở lên.

Riêng người khuyết tật hoặc người ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng/người/khóa học nếu nơi học cách nơi cư trú từ 5 km trở lên.