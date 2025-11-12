Huế triển khai đào tạo nghề cho hơn 3.000 lao động nông thôn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Nguyễn Thuấn
12/11/2025, 16:26
Chương trình đào tạo nghề tại thành phố Huế sẽ ưu tiên các nhóm yếu thế: người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người có công, người khuyết tật, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất, cũng như phụ nữ mất việc làm...
UBND thành phố Huế vừa ban hành Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 10/11/2025 về đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dưới 3 tháng cho người lao động trong năm 2025, với mục tiêu đào tạo cho khoảng 3.300 người, hướng tới tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt từ 85% trở lên.
Theo kế hoạch, trong tổng số 3.300 lao động được đào tạo, có 2.100 người học nghề phi nông nghiệp (chiếm 64%) và 1.200 người học nghề nông nghiệp (chiếm 36%).
Đối tượng được tham gia gồm người lao động có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Huế, trong độ tuổi lao động và có nhu cầu học nghề để tìm việc làm. Trong đó, ưu tiên các nhóm yếu thế: người dân tộc thiểu số, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; người có công, người khuyết tật, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất, cũng như phụ nữ mất việc làm.
Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết các nghề đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ tập trung vào kỹ thuật, công nghệ ứng dụng và quản lý sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng, nuôi trồng và khai thác thủy sản, chế biến nông – lâm – thủy sản.
Ngoài ra, thành phố Huế sẽ chú trọng đào tạo các nghề phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ và tiến tới mô hình nông nghiệp thông minh, hiện đại.
Người học cũng sẽ được tiếp cận các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ nền tảng số trong sản xuất và phân phối sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản Huế.
Ở lĩnh vực phi nông nghiệp, chương trình hướng đến các nghề thuộc nhóm kỹ thuật – công nghệ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, công nghiệp phụ trợ và đào tạo theo vị trí việc làm thực tế tại doanh nghiệp, làng nghề.
Đây là cơ hội để người lao động có thể làm việc trong các khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.
Thành phố Huế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm cho lao động nông thôn; điều tra, khảo sát và dự báo nhu cầu đào tạo nghề; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; đồng thời phát triển chương trình, giáo trình, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.
Về chính sách hỗ trợ, ngoài định mức chi phí theo quy định hiện hành, người học thuộc diện ưu tiên sẽ được hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày thực học; hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng/người/khóa học nếu địa điểm đào tạo cách nơi cư trú từ 15 km trở lên.
Riêng người khuyết tật hoặc người ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 300.000 đồng/người/khóa học nếu nơi học cách nơi cư trú từ 5 km trở lên.
Bộ Nội vụ làm rõ điều kiện tiếp nhận vào làm công chức được quy định cụ thể tại Nghị định số 170/2025/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức...
Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi qua học tập, đào tạo nghề sẽ được trả lương cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2026. Mức này cũng áp dụng cho người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm…
Từ ngày 1/1/2026, các xã, phường của Hà Nội sẽ áp dụng mức lương tối thiểu vùng I và II, tương ứng lần lượt 5,31 triệu đồng và 4,73 triệu đồng/tháng; TP. HCM áp dụng lương tối thiểu vùng I, II, III. Chỉ có 3 tỉnh là Quảng Ninh, Tây Ninh và Đồng Nai áp dụng đủ cả 4 vùng lương…
Bộ Chính trị nêu một số giải pháp đột phá, vượt trội nhằm thu hút, tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ đối với những cán bộ thực sự tài năng, xuất sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: