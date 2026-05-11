Gần 6.500 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan thu giữ
Hoàng Sơn
11/05/2026, 19:47
Tính trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan đã tịch thu hơn 7.000 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 6.486,8 tỷ đồng và thu nộp ngân sách 277,5 tỷ đồng cho thấy sức nóng của tình trạng buôn lậu chưa hạ nhiệt....
Ngày 11/5/2026, Cục Hải quan tổ chức hội nghị giao ban công
tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới
sự điều hành của Phó Cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng, với sự tham dự của lãnh đạo các
đơn vị trực thuộc và đại diện các đơn vị cũng như chi cục.
Theo số liệu
báo cáo tại hội nghị, công tác thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập
khẩu trong tháng 4/2026 đạt 46.974 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước. Lũy
kế đến hết ngày 30/4/2026, tổng thu ngân sách đạt 166.301
tỷ đồng; tương đương 36,9% dự toán; tăng
16,5% so với cùng kỳ năm 2025 và
bằng 32,2% chỉ tiêu phấn đấu.
Ở lĩnh vực kiểm soát, tình hình buôn lậu và
gian lận thương mại tiếp tục có chiều hướng phức tạp, đặc biệt tại các tuyến
biên giới trọng điểm.
Theo đó, cơ quan chức năng
ghi nhận các vụ vận chuyển trái phép vàng và dầu diesel tại khu vực miền Trung
giáp Lào và tuyến sông khu vực Tây Nam giáp Campuchia. Tại tuyến phía Bắc, các
hành vi buôn bán hàng cấm như vảy tê tê và thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc
vẫn tiếp diễn.
Cục Hải quan cho biết trong vòng từ ngày 15/3 đến 14/4/2026, lực lượng Hải
quan đã phát hiện, xử lý 2.152 vụ vi phạm, tăng 61,8% so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế từ giữa tháng 12/2025 đến giữa tháng 4/2026, toàn ngành Hải quan đã xử lý 7.029 vụ với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 6.486,8 tỷ đồng, cơ quan Hải quan đã khởi tố 4 vụ và chuyển khởi tố 43 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 277,5 tỷ đồng.
(Cục Hải quan)
Tổng trị giá
hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 1.720 tỷ đồng. Trong số này, cơ quan Hải quan đã chuyển khởi tố 15 vụ án, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025 và thu nộp ngân sách đạt 76,2 tỷ đồng.
Song song với đó, công tác
phòng, chống ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt với sự phối hợp chặt
chẽ giữa Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng.
Chỉ trong một tháng, các lực lượng đã phát hiện và bắt giữ 17 vụ với 23 đối tượng, trong đó cơ
quan Hải quan chủ trì 7 vụ.
Theo báo cáo từ Cục Hải quan, tang vụ thu được khoảng
62,7 kg ma tuý các loại, bao gồm: 5,4
kg cần sa; 8,4 kg heroin; 5 kg cocain; 21,3 kg ketamine; 20,6 kg ma túy tổng
hợp và 2 kg ma túy loại khác.
Tính chung từ giữa tháng 12/2025, ngành Hải
quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát
hiện và bắt giữ tổng cộng 63 vụ với 81 đối
tượng.
Trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 20 vụ và thu giữ khoảng
306,7 kg ma túy các loại gồm: 38,8 kg cần sa; 31,3 kg heroin;13,5 kg cocain;
40,5 kg ketamine; 181,3 kg ma túy tổng hợp; 2,3 kg ma tuý khác.
Trước diễn biến phức tạp, Cục Hải quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo
tăng cường kiểm soát đối với các mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, vàng và ma
túy; đồng thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng, đặc biệt trên tuyến hàng
không.
Trong vai trò tham mưu cho Bộ Tài chính, đơn vị cũng đã đề xuất ban hành các
cơ chế, kế hoạch liên quan đến cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán 2026 cũng như báo cáo Thủ tướng Chính phủ về công
tác quản lý, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Bên cạnh đó, Cục Hải quan tích cực tham gia các hoạt động hợp tác liên ngành
và quốc tế như hội nghị trao đổi thông tin về phòng, chống tội phạm ma túy cấp
Trung ương quý 1/2026 và Chiến dịch Con Rồng Mê Kông VIII ngày
15/4/2026 - Cục Hải quan Việt Nam giữ vai trò đồng điều phối.
Đáng chú ý, chiến dịch này tiếp tục được đưa vào tuyên bố chung Việt Nam –
Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thời gian tới, ngành Hải quan sẽ
tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp liên ngành,
hướng tới mục tiêu kiểm soát hiệu quả các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh kinh
tế và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.
