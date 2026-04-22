Gắn bảo tồn với phát triển kinh tế biển bền vững

Trong bối cảnh áp lực khai thác tài nguyên, suy thoái môi trường và rủi ro khí hậu ngày càng gia tăng, các khu bảo tồn biển ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một công cụ bảo tồn, mà còn là một thiết chế quản trị quan trọng để duy trì chức năng sinh thái, hỗ trợ quản lý nghề cá bền vững và bảo vệ nền tảng tự nhiên cho phát triển dài hạn...
Quan điểm này được chuyên gia nhấn mạnh tại chuỗi hội thảo kỹ
thuật quốc gia “Giải pháp thiết lập và quản lý hiệu quả các khu bảo tồn biển Việt
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” và “Tổng kết thực hiện Kế hoạch hành động
bảo tồn rùa biển tại Việt Nam giai đoạn 2016-2025 và định hướng giải pháp giai
đoạn 2026 - 2035”.
Sự kiện do Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi
trường phối hợp cùng Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam
và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức ngày 21 - 22/6/2026.
VIỆT NAM SẼ LẬP THÊM 7 KHU BẢO TỒN BIỂN
Hội thảo tập trung đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch hệ
thống khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2025 và kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030,
nhận diện những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện chính sách; đồng thời đề xuất
các giải pháp khả thi về thể chế, tổ chức quản lý, huy động nguồn lực và sự
tham gia của các bên liên quan trong công tác bảo tồn biển và bảo tồn rùa biển.
Các chuyên gia khẳng định biển và vùng ven biển Việt Nam là
không gian sinh thái, kinh tế và sinh kế đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là
nơi có giá trị cao về đa dạng sinh học, mà còn là nền tảng góp phần cho phát
triển các ngành kinh tế biển, bảo đảm sinh kế cho khoảng 20 triệu người dân ven
biển và tăng khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.
Hiện nay, Việt Nam đã thành lập 7 khu bảo tồn biển (Bạch
Long Vỹ, Cô Tô - Đảo Trần, Lý Sơn, Cồn Cỏ, Hòn Cau, Cà Mau, Phú Quốc), 5 khu vực
biển được quản lý trong Vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên (Cát Bà, Bái Tử
Long, Núi Chúa, Côn Đảo, Cù Lao Chàm) với tổng diện tích vùng biển được khoanh
vùng bảo tồn khoảng 215.191 ha, chiếm khoảng 0,215% diện tích tự nhiên vùng biển
quốc gia.
Bên cạnh đó, có 7 khu vực biển đang được các địa phương lập
dự án thành lập khu bảo tồn biển theo pháp luật thủy sản (Vịnh Hạ Long, Bái Tử
Long, Cát Bà - Long Châu, Hòn Ngư - Đảo Mắt, vịnh Quy Nhơn, vịnh Nha Trang, Phú
Quý).
Dự kiến hết năm 2026 sẽ có 14/27 khu bảo tồn biển được thành
lập theo Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021 - 2030,
tầm nhìn đến năm 2050.
ĐA DẠNG HÓA NGUỒN LỰC CHO BẢO TỒN BIỂN
Theo Quyết định số 1539/QĐ-TTg ngày 10/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Việt Nam đặt mục tiêu diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia vào năm 2030.
Tuy nhiên, thách thức hiện nay không chỉ là mở rộng diện tích, mà còn là bảo đảm nguồn lực quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường phối hợp liên ngành và xây dựng hệ thống theo dõi, đánh giá hiệu quả quản lý thống nhất.
Cũng tại hội thảo, dự thảo Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả quản
lý khu bảo tồn biển tại Việt Nam đang được Cục Thủy sản và Kiểm ngư hoàn thiện,
với sự hỗ trợ kỹ thuật từ UNDP đã được giới thiệu. Bộ chỉ số là sự kết hợp giữa
các khung phương pháp luận quốc tế, cách tiếp cận hệ sinh thái, và bối cảnh
pháp lý- quản lý cụ thể của Việt Nam.
Bộ chỉ số gồm 24 chỉ số, được phân bổ theo 5 nhóm nội dung,
phản ánh các hợp phần chính của công tác quản lý khu bảo tồn biển từ quản trị,
lập kế hoạch, nguồn lực, quá trình thực hiện đến kết quả và tác động của công
tác bảo tồn biển.
Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng làm rõ vai trò và sự tham
gia của các tổ chức ngoài công lập trong công tác quản lý khu bảo tồn biển.
Thực tế, quản lý khu bảo tồn biển là lĩnh vực đòi hỏi nguồn lực
lớn, đa dạng về chuyên môn, trong khi ngân sách nhà nước còn hạn chế. Do đó, việc
thu hút các tổ chức ngoài công lập tham gia quản lý khu bảo tồn biển ở Việt Nam
giúp bổ sung nguồn lực, tăng tính linh hoạt và đổi mới trong quản trị, là xu hướng
phổ biến trong quản trị tài nguyên theo hướng xã hội hóa, góp phần nâng cao hiệu
quả quản lý khu bảo tồn biển, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nếu được triển khai đúng hướng,
đây không chỉ là một bước tiến về mặt quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo tồn
biển, mà còn là nền tảng để gắn bảo tồn với phát triển kinh tế biển bền vững,
phục hồi nguồn lợi, tăng khả năng chống chịu của vùng biển ven bờ, ven đảo và bảo
đảm sinh kế cộng đồng trong dài hạn. Thông qua đó, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát
triển bền vững ngành kinh tế biển Việt Nam.
