Gen Z Trung Quốc thúc đẩy sự hồi sinh của du lịch nước ngoài

Sau vài năm biến động về xu hướng dịch chuyển, du lịch outbound tại Trung Quốc đang một lần nữa đóng vai trò dẫn dắt thị trường toàn cầu, không chỉ định hình điểm đến mà còn tác động mạnh mẽ đến xu hướng tiêu dùng và các trải nghiệm văn hóa...

Động cơ du lịch của du khách Trung Quốc ngày càng đa dạng, từ khám phá ẩm thực mới, chinh phục những vùng đất lạ cho đến việc quan sát, thậm chí trực tiếp tham gia các truyền thống văn hóa bản địa. Bên cạnh nhu cầu thoát khỏi nhịp sống thường nhật và tìm kiếm không gian “ngắt kết nối”, nhóm du khách này còn ưu tiên những trải nghiệm khác biệt so với đời sống hằng ngày, đặc biệt là các hoạt động đang thịnh hành như hòa nhạc, lễ hội hay các tour khám phá thiên nhiên có hướng dẫn.

Ẩm thực cũng đang thay đổi theo kỳ vọng mới: du khách ngày nay không chỉ tìm kiếm sự tiện lợi mà còn mong muốn những trải nghiệm ẩm thực mang tính chọn lọc và độc đáo, phản ánh bản sắc địa phương nhưng vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

NHỮNG YẾU TỐ ĐỊNH HÌNH TRẢI NGHIỆM DU LỊCH

Khi lựa chọn điểm đến, du khách Trung Quốc ngày càng chịu tác động mạnh từ các nền tảng truyền thông số, vốn đang giữ vai trò ngày càng quan trọng. Theo phân tích của Trip.com Group, mức độ ảnh hưởng của nội dung do người dùng tạo ra (UGC) đã tăng 5% đối với các chuyến đi ngắn ngày và 1% với các chuyến đi dài ngày trong giai đoạn 2023–2024.

Dữ liệu này cho thấy UGC không chỉ tác động đến quyết định chọn điểm đến, mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới việc xây dựng lịch trình, cũng như các quyết định mua sắm trong suốt hành trình du lịch.

Khi lựa chọn điểm đến, du khách Trung Quốc ngày càng chịu tác động mạnh từ các nền tảng truyền thông số.

Bên cạnh đó, hình thức livestream cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể (tăng 2% với các chuyến đi ngắn ngày và 1% với các chuyến đi dài ngày trong cùng giai đoạn), qua đó củng cố vai trò như một kênh khám phá sản phẩm, đặc biệt trong các lĩnh vực lưu trú, trải nghiệm du lịch và mua sắm miễn thuế.

Trái lại, các video hướng dẫn du lịch truyền thống lại sụt giảm (giảm 3% đối với chuyến đi ngắn ngày và 2% với chuyến đi dài ngày trong giai đoạn 2023–2024), cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang những định dạng linh hoạt hơn như video ngắn, đánh giá trải nghiệm và các phiên hỏi – đáp tương tác.

Ngoài ra, theo báo cáo “The Evolution of the Travel Experiences Market” của McKinsey (tháng 9/2024), có tới 52% thế hệ Gen Z cho biết họ ưu tiên chi tiêu cho các trải nghiệm, so với chỉ 29% ở nhóm baby boomer. Đáng chú ý, du khách Gen Z cho biết họ sẵn sàng tiết kiệm chi phí cho vé máy bay, di chuyển tại điểm đến, mua sắm và ăn uống trước khi cắt giảm ngân sách dành cho các trải nghiệm.

PHỤC HỒI KHÔNG ĐỒNG ĐỀU GIỮA CÁC ĐIỂM ĐẾN

Theo dữ liệu đặt dịch vụ của Trip.com Group cho mùa hè 2025 (từ tháng 6 đến tháng 8), Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia là ba lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc, phản ánh xu hướng ưu tiên những điểm đến có mức độ quen thuộc về văn hóa, thuận tiện cho các chuyến đi ngắn ngày và sở hữu trải nghiệm mua sắm sôi động. Du lịch outbound của Trung Quốc ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ trong mùa hè 2025, với các điểm đến châu Á lân cận dẫn dắt xu hướng.

Tuy nhiên, tốc độ phục hồi có sự khác biệt đáng kể giữa các khu vực. Trong khi lượng đặt chỗ trong tháng 6/2025 ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước đạt 25% đối với thị trường Mỹ và 28% đối với Tây Âu.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia là ba lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc.

Theo phân tích, quá trình phục hồi của các chuyến du lịch cá nhân mang tính nghỉ dưỡng tới Mỹ diễn ra tương đối chậm, chủ yếu do các yếu tố chính trị. Điều này khiến một bộ phận du khách Trung Quốc trở nên thận trọng hơn khi cân nhắc đến Mỹ, dù các sân bay và nhà bán lẻ vẫn đang mạnh tay đầu tư vào các hoạt động trải nghiệm cao cấp tại những trung tâm lớn như JFK hay LAX.

Dù vậy, châu Âu và Mỹ vẫn giữ vị thế là những điểm đến đường dài mang tính “khát vọng”, qua đó cho thấy bức tranh nhu cầu du lịch của du khách Trung Quốc ngày càng phức tạp, đồng thời đặt ra nhiều hàm ý quan trọng đối với ngành bán lẻ xa xỉ toàn cầu.

LỰA CHỌN SÂN BAY PHẢN ÁNH SỰ TIỆN LỢI VÀ TRẢI NGHIỆM

Đối với các chuyến bay đường dài, những lựa chọn sân bay cho thấy khá rõ những ưu tiên của du khách. Theo dữ liệu của Trip.com Group, với du khách Trung Quốc tới châu Âu, London Heathrow, Paris Charles de Gaulle và Frankfurt vẫn là những cửa ngõ được ưa chuộng nhất.

Không chỉ nhờ khả năng kết nối thuận tiện, các trung tâm này còn hội tụ mạng lưới đường bay dày đặc cùng hệ thống phòng chờ cao cấp, lựa chọn ẩm thực phong phú và không gian mua sắm miễn thuế quy mô lớn. Yếu tố hiệu quả cũng ngày càng được coi trọng: thủ tục nhập cảnh suôn sẻ và thiết kế nhà ga hợp lý đang trở thành những tiêu chí quan trọng đối với du khách Trung Quốc, những người ưu tiên trải nghiệm trung chuyển nhẹ nhàng, ít căng thẳng.

Thủ tục nhập cảnh suôn sẻ và thiết kế nhà ga hợp lý đang trở thành những tiêu chí quan trọng.

Trên các đường bay tới châu Mỹ, sân bay JFK (New York), LAX (Los Angeles) và Dubai International nổi lên như những lựa chọn hàng đầu. Trong khi JFK và LAX là hai cửa ngõ chính vào thị trường Mỹ, vai trò của Dubai với tư cách trung tâm kết nối toàn cầu khiến sân bay này trở thành điểm trung chuyển chiến lược đối với du khách Trung Quốc, những người tìm kiếm lịch trình linh hoạt và khả năng kết nối thuận lợi hơn tới cả Bắc và Nam Mỹ.

Những lựa chọn này cho thấy sân bay không còn đơn thuần là điểm trung chuyển, mà đã trở thành một phần không thể tách rời của trải nghiệm du lịch, thậm chí còn ảnh hưởng đến các quyết định chi tiêu của du khách ngay từ trước khi họ đặt chân tới điểm đến cuối cùng.

Tại châu Âu và Mỹ, du khách Trung Quốc dành một tỷ trọng đáng kể trong ngân sách cho mua sắm, trong đó hàng xa xỉ chiếm phần không nhỏ. Nhóm khách chi tiêu cao đặc biệt quan tâm tới các sản phẩm độc quyền, phiên bản giới hạn và những mặt hàng thủ công tinh xảo – những thứ không dễ tìm thấy tại thị trường trong nước.

Với các nhãn hàng, sân bay là môi trường có tỷ lệ chuyển đổi cao. Du khách là “tệp khách bị giữ chân”, có nhiều thời gian rảnh và tâm lý sẵn sàng mua sắm, khiến các hoạt động kích hoạt thương hiệu tại sân bay trở thành động lực bán hàng đặc biệt hiệu quả.