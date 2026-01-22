Du lịch Nhật Bản bùng nổ dù khách Trung Quốc “quay lưng”

Nhật Bản ghi nhận lượng khách du lịch đến cao nhất từ ​​trước đến nay trong tháng 12/2025, ngay cả khi lượng khách từ Trung Quốc đại lục giảm mạnh 45% sau khi Bắc Kinh khuyến cáo hạn chế đi lại…

Theo thông tin do Bộ trưởng Bộ Đất đai Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản Kaneko Yasuhi cung cấp sáng ngày 20/1, tổng số lượt khách đến Nhật Bản đạt 3,6 triệu người trong tháng 12/2025. Tính chung cả năm 2025, Nhật Bản đã đón kỷ lục 42,7 triệu lượt khách du lịch, đánh dấu lần đầu tiên vượt mốc 40 triệu lượt.

Các số liệu cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch Nhật Bản sau đại dịch không chỉ mạnh mẽ mà còn đa dạng. Mặc dù trước đây Trung Quốc là nguồn khách du lịch lớn nhất của Nhật Bản, sự bùng nổ tổng thể cho thấy Nhật Bản ít bị tổn thương trước áp lực chính trị từ một quốc gia duy nhất.

Chi tiêu du lịch kỷ lục 9,5 nghìn tỷ Yên - mức chi tiêu cao nhất từ trước tới nay - cũng cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của ngành du lịch đối với nền kinh tế Nhật Bản trong bối cảnh tiêu dùng nội địa yếu.

Ông Kaneko nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ theo đuổi "chiến lược quảng bá du lịch" để đa dạng hóa nguồn khách du lịch, đồng thời ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ từ Úc, châu Âu và Mỹ. Chính phủ Nhật Bản đã đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: 60 triệu du khách nước ngoài mỗi năm vào năm 2030.

Theo thống kê của 11 hãng hàng không nội địa lớn của Nhật Bản, số lượng khách du lịch sử dụng các chuyến bay nội địa trong 10 ngày nghỉ Tết dương lịch vừa qua, kéo dài từ 26/12 đến 04/01, đạt khoảng 3,48 triệu lượt, tăng khoảng 1% so với năm trước đó. Trong khi đó, số lượng hành khách quốc tế bay trên bảy hãng hàng không nội địa lớn đạt khoảng 720.000 lượt, tăng khoảng 10% so với năm trước đó.

Liên quan đến những tác động tiêu cực do mối quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc trở nên xấu đi, hãng hàng không All Nippon Airways cho biết, hãng này không chịu ảnh hưởng khi số lượng hành khách trên các chuyến bay đến Trung Quốc đại lục vẫn cao hơn so với năm trước đó. Tuy nhiên, hãng hàng không Japan Airlines cho biết số lượng hành khách trên các chuyến bay của hãng này đến Trung Quốc đại lục giảm khoảng 20% ​​ so với năm 2024.

Theo đánh giá, vào kỳ nghỉ Tết, lượng khách quốc tế đến và rời khỏi Nhật Bản thường có những biến động lớn, tăng mạnh sau Giáng sinh và kéo dài đến đầu tháng 1, với hàng chục nghìn người đi quốc tế mỗi ngày, chủ yếu là đến các điểm đến có thời tiết ấm áp như Đài Loan, Hawaii, Philippines để trốn lạnh, trong khi lượng khách Trung Quốc giảm. Tuy nhiên, tổng lượng khách quốc tế vẫn cao kỷ lục so với năm trước.

Đặc biệt, số lượng du khách Nga đến thăm Nhật Bản từ tháng 1 đến tháng 11/2025 đã đạt mức kỷ lục, 186.700 người, cao hơn 50% so với mức trước đại dịch. Được tiếp thêm động lực bởi đồng rúp tăng giá, du khách dường như không mấy quan tâm đến ảnh hưởng của sự lạnh nhạt trong quan hệ giữa Nhật Bản và Nga do cuộc chiến ở Ukraine.

Với việc chính phủ Nhật Bản đình chỉ các chuyến bay thẳng đến và đi từ Nga vào năm 2022, hầu hết du khách được cho là đang bay đến Nhật qua Bắc Kinh hoặc Thượng Hải. Đại sứ quán Nhật Bản tại Moscow cho biết họ tiếp nhận một lượng lớn đơn xin visa mỗi ngày.

Hôm thứ Năm tuần trước, bất chấp nhiệt độ gần -10 độ C, khoảng 50 người đã xếp hàng bên ngoài trước khi đại sứ quán mở cửa. Hiện visa cho người Nga đến Nhật Bản là miễn phí và có thể được cấp chỉ trong vòng bốn ngày. Đại sứ quán đã cấp số lượng visa gấp đôi so với năm trước vào năm 2025.

Để đối phó với lượng đơn xin thị thực tăng đột biến, đại sứ quán đã thông báo vào tháng 10 rằng họ dự định mở các trung tâm cấp thị thực tại Moscow và St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga, vào tháng 2. Một yếu tố khác góp phần vào sự gia tăng này là đồng rúp mạnh hơn và đồng Yên yếu cũng giúp cho việc lưu trú tại Nhật Bản trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt chi phí.

Mới đây, danh sách "Các điểm đến cần tới nhất với du khách Anh năm 2026" do báo Daily Mail công bố cũng đã vinh danh Nhật Bản ở vị trí dẫn đầu. 2 vị trí trong bảng xếp hạng "20 chuyến phiêu lưu du lịch do National Geographic bình chọn nên đặt năm 2026" cũng thuộc về đất nước mặt trời mọc.

Tờ nhật báo Anh dẫn kết quả một nghiên cứu từ hãng điều hành tour du lịch hàng đầu của Anh Titan Travel, tiết lộ "Các điểm đến cần tới nhất với du khách Anh năm 2026" được xếp hạng dựa trên phân tích các cuộc trao đổi trên website Reddit của Anh và xu hướng tìm kiếm trên Google. Trong đó Nhật Bản dẫn đầu với điểm tuyệt đối 10/10.

Daily Mail ngay ngày hôm sau tiếp tục nêu bật danh sách "20 chuyến phiêu lưu du lịch do National Geographic bình chọn để đặt năm 2026", trong đó Nhật Bản là gương mặt châu Á duy nhất và chiếm 2 vị trí cho các trải nghiệm độc lạ: "Tắm rừng tại bán đảo Kii" (xếp thứ 4) và "học ngôn ngữ mới ở Okinawa" (thứ 19).

Tuy nhiên, theo Reuters, đà tăng trưởng của du lịch Nhật Bản có thể chậm lại. Công ty du lịch lớn nhất nước này, JTB, dự báo lượng khách du lịch nước ngoài sẽ giảm 2,8% trong năm nay do nhu cầu bị dồn nén sau đại dịch giảm dần và lượng khách đến từ Trung Quốc và Hồng Kông vẫn yếu.

Kết quả tăng trưởng cuối năm của ngành sẽ phụ thuộc vào việc Nhật Bản có thể tiếp tục thu hút khách du lịch từ các thị trường khác hay không và liệu căng thẳng chính trị với Trung Quốc có giảm bớt. Từ đó, du lịch Nhật Bản sẽ góp phần định hình dòng chảy du lịch trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành công của ngành du lịch cũng mang đến những thách thức: các điểm đến nổi tiếng đang phải đối mặt với tình trạng quá tải và những hành vi không đúng mực của du khách, làm dấy lên cuộc tranh luận về cách cân bằng giữa tăng trưởng và phát triển bền vững.

Để khắc phục, Nhật Bản đang xem xét đề xuất tăng thuế xuất cảnh hiện ở mức 1.000 Yên/người (khoảng 6,5 USD) lên hơn gấp 3 lần, nhằm tận dụng nguồn thu từ sự gia tăng mạnh mẽ của du khách nước ngoài để giải quyết các vấn đề do quá tải du lịch. Thuế xuất cảnh được áp dụng cho mọi người rời Nhật Bản, bao gồm cả người Nhật Bản và người nước ngoài, được tính gộp vào giá vé máy bay hoặc tàu thủy.