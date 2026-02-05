Sắc xuân vùng cao lan tỏa nghĩa tình miền Tây xứ Nghệ

Trong không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề, Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” năm 2026 được tổ chức tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An, góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào miền núi, vùng cao.

Tối 3/2/2026, tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” năm 2026. Chương trình “gồm ba chương: Hương sắc miền Tây, Ấm tình đồng bào và Miền Tây ngày mới. Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao, khép lại đêm hội trong không khí tươi vui, ấm áp.

Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” năm 2026.

Tuy nhiên, với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nguồn lực còn hạn chế, đời sống của người dân tại nhiều xã miền núi, vùng cao vẫn còn gặp không ít khó khăn. Toàn tỉnh hiện còn trên 80.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đặc biệt, trong năm 2025, Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và cơ sở hạ tầng, với tổng giá trị ước tính gần 9.000 tỷ đồng, khiến cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn nay càng thêm chồng chất.

Đông đảo Nhân dân các dân tộc miền Tây Nghệ An tham dự chương trình trong không khí vui tươi, phấn khởi

Trước thực tế đó, ngày 29/1 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026”, kêu gọi được hơn 172 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Nguồn lực này góp phần mang Tết ấm đến với hàng nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Đối với khu vực miền Tây Nghệ An, nhiều chương trình, chính sách lớn của Trung ương và của tỉnh đang được triển khai hiệu quả. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư; kinh tế nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng có những chuyển biến rõ nét; quốc phòng - an ninh được giữ vững; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các địa phương nước bạn Lào không ngừng được củng cố.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận tặng hoa tri ân các nhà tài trợ Chương trình

Miền Tây Nghệ An nói chung, xã Quế Phong nói riêng từ lâu được ví như bức tranh đa sắc, nơi hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ mú, Ơ đu… Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn kiên cường vượt qua khó khăn, gắn bó thủy chung với Đảng và cách mạng.

Tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu tại chương trình nghệ thuật buổi tối

Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” tại xã Quế Phong là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn, gắn với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú, đáp ứng nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần cho bà con nhân dân miền núi, vùng cao như tổ chức phiên chợ Tết, các gian hàng phát quà Tết, gói bánh chưng, trò chơi dân gian, khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí.

Thông qua chương trình, tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa tới đồng bào, với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng.

Các tiết mục văn nghệ quần chúng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc miền Tây Nghệ An.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị xã Quế Phong tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, để tất cả người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đều được nhận quà Tết, được tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, để nhân dân yên tâm đón Tết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành phát biểu khai mạc chương trình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nhân rộng, lan tỏa Chương trình đến các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.