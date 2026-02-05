Sắc xuân vùng cao lan tỏa nghĩa tình miền Tây xứ Nghệ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 06/02/2026
Nguyễn Thuấn
05/02/2026, 09:20
Trong không khí Tết Nguyên đán Bính Ngọ cận kề, Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” năm 2026 được tổ chức tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An, góp phần chia sẻ khó khăn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào miền núi, vùng cao.
Tối 3/2/2026, tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” năm 2026. Chương trình “gồm ba chương: Hương sắc miền Tây, Ấm tình đồng bào và Miền Tây ngày mới. Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao, khép lại đêm hội trong không khí tươi vui, ấm áp.
Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.
Tuy nhiên, với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nguồn lực còn hạn chế, đời sống của người dân tại nhiều xã miền núi, vùng cao vẫn còn gặp không ít khó khăn. Toàn tỉnh hiện còn trên 80.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đặc biệt, trong năm 2025, Nghệ An liên tiếp chịu ảnh hưởng của 3 cơn bão lớn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và cơ sở hạ tầng, với tổng giá trị ước tính gần 9.000 tỷ đồng, khiến cuộc sống của người dân vốn đã khó khăn nay càng thêm chồng chất.
Trước thực tế đó, ngày 29/1 vừa qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức thành công Chương trình “Nghĩa tình Dòng Lam - Xuân Bính Ngọ năm 2026”, kêu gọi được hơn 172 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Nguồn lực này góp phần mang Tết ấm đến với hàng nghìn hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.
Đối với khu vực miền Tây Nghệ An, nhiều chương trình, chính sách lớn của Trung ương và của tỉnh đang được triển khai hiệu quả. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư; kinh tế nông - lâm nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng có những chuyển biến rõ nét; quốc phòng - an ninh được giữ vững; mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với các địa phương nước bạn Lào không ngừng được củng cố.
Miền Tây Nghệ An nói chung, xã Quế Phong nói riêng từ lâu được ví như bức tranh đa sắc, nơi hội tụ vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ và bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc Kinh, Thái, Thổ, Mông, Khơ mú, Ơ đu… Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, luôn kiên cường vượt qua khó khăn, gắn bó thủy chung với Đảng và cách mạng.
Chương trình “Sắc Xuân vùng cao - Ấm tình đồng bào” tại xã Quế Phong là hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn, gắn với các hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú, đáp ứng nhu cầu cả về vật chất lẫn tinh thần cho bà con nhân dân miền núi, vùng cao như tổ chức phiên chợ Tết, các gian hàng phát quà Tết, gói bánh chưng, trò chơi dân gian, khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí.
Thông qua chương trình, tỉnh Nghệ An cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao tặng nhiều phần quà Tết ý nghĩa tới đồng bào, với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng.
Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị xã Quế Phong tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm an sinh xã hội, để tất cả người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đều được nhận quà Tết, được tham gia các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị lực lượng vũ trang nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, để nhân dân yên tâm đón Tết.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Bên cạnh đó, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục nhân rộng, lan tỏa Chương trình đến các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.
Sau vài năm biến động về xu hướng dịch chuyển, du lịch outbound tại Trung Quốc đang một lần nữa đóng vai trò dẫn dắt thị trường toàn cầu, không chỉ định hình điểm đến mà còn tác động mạnh mẽ đến xu hướng tiêu dùng và các trải nghiệm văn hóa...
Ngoài Phú Quốc và Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đang nổi lên như điểm đến mới được giới nhà giàu Ấn Độ ưu tiên lựa chọn để tổ chức các lễ cưới quy mô lớn nhờ lợi thế cảnh quan, du thuyền và khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn…
Theo các đơn vị lữ hành tại Việt Nam, năm nay, ba thị trường dẫn đầu danh sách tour Tết của khách Việt gồm Trung Quốc (chiếm khoảng 35 - 45%), Nhật Bản và Hàn Quốc (chiếm 30%) và châu Âu (10%)…
Được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều năm, Thung Ui đang từng bước hoàn thiện để sẵn sàng đón khách, bổ sung thêm không gian trải nghiệm văn hóa – sinh thái cho du lịch di sản Tràng An (Ninh Bình)...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: