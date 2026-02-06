Tín hiệu vui từ thị trường du lịch cưới Ấn Độ

Ngoài Phú Quốc và Đà Nẵng, Hạ Long (Quảng Ninh) cũng đang nổi lên như điểm đến mới được giới nhà giàu Ấn Độ ưu tiên lựa chọn để tổ chức các lễ cưới quy mô lớn nhờ lợi thế cảnh quan, du thuyền và khả năng tổ chức sự kiện quy mô lớn…

Trong 4 ngày (3 - 6/2), tại khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort and Spa Hạ Long đã diễn ra đám cưới của một cặp đôi tỷ phú Ấn Độ. Đám cưới có sự tham gia của khoảng 400 khách mời là các thương gia, chủ doanh nghiệp lớn tại Ấn Độ và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Phần lớn khách mời đã di chuyển trên cùng một chuyến bay charter từ Ấn Độ sang Việt Nam, số còn lại bay từ các nước khác trong khu vực.

Đám cưới được tổ chức với chi phí lên đến khoảng 3 triệu USD (khoảng 78,5 tỷ đồng), bao gồm kinh phí tổ chức, đi lại của khách mời, trang trí, ẩm thực... Đáng chú ý, nhiều nguyên liệu phục vụ tiệc cưới được đưa trực tiếp từ Ấn Độ sang, cùng đội ngũ khoảng 600 nhân sự gồm nhạc công, vũ công, đầu bếp và bộ phận phục vụ. Hai bên gia đình cũng mang theo thực phẩm, gia vị nhằm đảm bảo hương vị truyền thống của tiệc cưới Ấn Độ.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, từ nay đến ngày 14/2, địa phương sẽ tiếp tục đón thêm 2 đám cưới khác của các cặp đôi thuộc giới nhà giàu Ấn Độ. Mỗi đám cưới kéo dài 3 ngày, với khoảng 500 khách mời. Trong đó, đám cưới thứ hai diễn ra ngày 7 - 9/2 và đám cưới thứ ba ngày 10 - 12/2. Ngoài các buổi tiệc chính, khách mời còn tham quan vịnh Hạ Long, trải nghiệm du thuyền và xem các chương trình biểu diễn thực cảnh.

Một lễ cưới mở đầu tháng 2 và cũng là dấu ấn khẳng định vị thế của Hạ Long trên bản đồ luxury destination wedding tại châu Á.

Tương tự, trong hai ngày 02–03/02/2026 vừa qua, đám cưới của cô dâu Shreya và chú rể Ayush (Ấn Độ) đã được tổ chức tại Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 250 khách mời. Sự kiện diễn ra trang trọng, kết hợp các nghi lễ truyền thống đặc trưng của Ấn Độ như Gauri Pooja, Sehrabandi và Baraat, tạo nên không gian lễ cưới giàu cảm xúc và đậm dấu ấn văn hóa.

Sự kiện cưới của cặp đôi cô dâu Shreya và chú rể Ayush (Ấn Độ) không chỉ là dấu mốc mở đầu cho hoạt động du lịch cưới của Đà Nẵng trong năm 2026 mà còn là minh chứng cho định hướng triển khai Chương trình xúc tiến và thu hút khách du lịch cưới theo hướng bài bản, chuyên nghiệp và giàu trải nghiệm.

Năm 2026, Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch cưới “Đà Nẵng – Nơi khởi nguồn hạnh phúc”, tập trung hỗ trợ các đoàn khách tổ chức sự kiện cưới, tuần trăng mật và các hoạt động liên quan, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Năm 2026, thành phố tiếp tục đẩy mạnh quảng bá thương hiệu du lịch cưới “Đà Nẵng - Nơi khởi nguồn hạnh phúc”.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2025, một đám cưới siêu sang của giới siêu giàu ở Ấn Độ với hơn 1.131 khách mời đã diễn ra liên tục 7 ngày tại quần thể nghỉ dưỡng - vui chơi - hội nghị phía bắc đảo Phú Quốc. Đây được xem là đám cưới của một cặp đôi Ấn Độ có quy mô lớn nhất được tổ chức ở Phú Quốc không chỉ bởi ngân sách mà còn ở cách "thiết kế điểm đến", gồm: thuê trọn khu resort 5 sao quy mô lớn tại Phú Quốc; sử dụng toàn bộ bãi biển riêng, trung tâm hội nghị và hồ bơi ngoài trời.

Mỗi không gian mang một concept trang trí riêng biệt, được đầu tư và thi công độc lập, với tổng chi phí trang trí set-up ước tính hơn 2 triệu USD. Giới chuyên môn nhận định, lễ cưới là mô hình "destination wedding" ở cấp độ cao nhất, theo tiêu chuẩn của giới tinh hoa toàn cầu. Các khách mời tới Phú Quốc bằng 4 chuyến charter khứ hồi bằng máy bay lớn; 8 chuyên cơ riêng dành cho gia đình và khách VIP, cùng 40 nghệ sĩ hàng đầu được mời về trình diễn riêng.

Thực tế, ngày càng nhiều người trẻ Ấn Độ thuộc thế hệ Gen Y (sinh năm 1981-1996) đang từ bỏ đám cưới truyền thống đông người tại quê hương để chọn tổ chức lễ cưới tại nước ngoài. Theo khảo sát của ứng dụng du lịch Skyscanner với 2.000 cặp đôi Ấn Độ vào năm ngoái, gần một nửa cho biết họ đã lên kế hoạch hoặc cân nhắc tổ chức đám cưới tại các điểm đến du lịch ở châu Á.

Lễ cưới của cặp đôi Ấn Độ tại Phú Quốc cuối năm 2025 là mô hình "destination wedding" ở cấp độ cao nhất.

Trong khoảng 8 triệu đám cưới ở Ấn Độ mỗi năm, chỉ khoảng 5.000 đám được tổ chức ở nước ngoài. Tuy nhiên, do phần lớn các đám cưới này thuộc về giới nhà giàu, chúng tạo ra khoảng 5,8 tỷ USD chi tiêu ở nước ngoài. Khách sạn Marriott International cho biết số lượng đám cưới của các cặp đôi Ấn Độ tại khách sạn của họ ở châu Á đã tăng hơn 30% trong 5 năm tính đến 2024, trong khi mức chi tiêu tăng đến 50%. Khách sạn Hilton cũng ghi nhận mức tăng mạnh tại khu vực.

Mỗi đám cưới như vậy không chỉ mang lại doanh thu trực tiếp cho khách sạn, khu nghỉ dưỡng, dịch vụ tổ chức sự kiện, mà còn kéo theo lợi ích lan tỏa cho hàng loạt ngành nghề, vận tải, ẩm thực, lao động địa phương. Quan trọng hơn, những vị khách là nhân vật nổi tiếng chính là “đại sứ truyền thông”. Khi các doanh nhân, tỉ phú, người có ảnh hưởng toàn cầu chia sẻ trải nghiệm qua mạng xã hội, truyền thông quốc tế, sức lan tỏa vượt xa nhiều chiến dịch quảng bá truyền thống.

Sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú, bờ biển trải dài, Việt Nam đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế trong lĩnh vực du lịch cưới. Bên cạnh Đà Nẵng hay Phú Quốc, Hạ Long nhiều địa danh nổi tiếng khác của Việt Nam như: Hội An, SaPa, Đà Lạt... đều là những điểm đến lý tưởng.

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch, Việt Nam đang dần góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi thị trường Bắc Mỹ, châu Á - 2 thị trường cưới lớn nhất với giá trị ước đạt lần lượt là 28,8 tỷ USD và 23 tỷ USD. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh với ngành du lịch cưới của các quốc gia khác trong khu vực, ngành du lịch còn nhiều điều phải làm.

Việt Nam đang nổi lên như điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế trong lĩnh vực du lịch cưới.

Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Liên chi hội Lữ hành Việt Nam, cũng nhận định Việt Nam còn thiếu những đơn vị tư vấn, lập kế hoạch, tổ chức cưới chuyên nghiệp; cũng chưa có những nhà hàng lớn chuyên biệt đủ khả năng đáp ứng nhu cầu về ẩm thực cho các đoàn khách lớn, chẳng hạn như Ấn Độ, dẫn đến khi tổ chức cưới, du khách buộc phải mang theo đầu bếp hay thực phẩm của nước mình sang. Đây là những rào cản mà Việt Nam cần phải có giải pháp khắc phục nếu muốn trở thành “thiên đường du lịch cưới” của khu vực.

Bên cạnh đó, theo ông Dũng, khách mời của những “siêu đám cưới” thường mang nhiều quốc tịch khác nhau, nên chính sách về visa dành cho những đối tượng này cũng cần thông thoáng, linh hoạt hơn để nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.