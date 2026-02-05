Các điểm đến châu Á chiếm ưu thế trên thị trường tour Tết xuất ngoại

Theo các đơn vị lữ hành tại Việt Nam, năm nay, ba thị trường dẫn đầu danh sách tour Tết của khách Việt gồm Trung Quốc (chiếm khoảng 35 - 45%), Nhật Bản và Hàn Quốc (chiếm 30%) và châu Âu (10%)…

Kỳ nghỉ kéo dài giúp thị trường tour Tết năm nay tạo thành hai xu hướng rõ rệt: tour nội địa chiếm ưu thế về số lượng, trong khi nhóm tour outbound nâng tầm sức chi tiêu.

Cụ thể, các tour du lịch nước ngoài được khách Việt quan tâm nhiều nhất nằm ở tầm giá từ 25 - 45 triệu đồng. Mức giá này được các chuyên gia đánh giá là đảm bảo chất lượng dịch vụ, thời gian hành trình và trải nghiệm trong kỳ nghỉ dài.

Cũng như nhiều năm trước, kỳ nghỉ Tết 9 ngày khiến thị trường tour thường sôi động hơn so với những năm mà kỳ nghỉ chỉ kéo dài 5 - 6 ngày. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice Travel, cho hay sức mua tour Tết 2026 khởi động sớm hơn so với cùng kỳ, đặc biệt ở nhóm khách chốt tour trước 6 – 10 tuần để giữ chỗ và tối ưu chi phí. "Lượng khách đặt tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt với các tour có vé bay, visa hoặc cung đường hot,” ông Tú nói.

Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị và Truyền thông của Vietluxtour, Nhật Bản và Hàn Quốc là hai thị trường truyền thống nhưng "chưa bao giờ hạ nhiệt". Khách Việt đặc biệt thích đi Nhật dịp này để trải nghiệm tắm onsen giữa tuyết trắng và mua sắm hàng hiệu dịp đầu năm.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều tour du lịch nước ngoài có giá từ vài chục đến gần 150 triệu đồng vẫn kín chỗ từ sớm.

Bên cạnh các điểm đến Đông Bắc Á, các tour châu Âu cũng hút khách. Các tour liên tuyến Pháp - Đức - Bỉ - Hà Lan, lịch trình 7 - 9 ngày, giá tour từ 80 triệu đồng, bán rất chạy ở nhiều công ty du lịch.

Tại đơn vị lữ hành Vigotour, dịp Tết năm nay ghi nhận sự bùng nổ ở các tuyến ngắn ngày. Ngay từ tháng 12, các tour đi Thái Lan, Singapore và Malaysia đã gần như lấp đầy chỗ, khiến thị trường này trở nên vô cùng sôi động. Cùng với đó, Trung Quốc vẫn duy trì vị thế là điểm đến được ưa chuộng nhất với hành trình Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Ô Trấn kéo dài 5 - 6 ngày, có mức giá dao động trong khoảng 25 - 27 triệu đồng.

Trong khi đó, theo thống kê của BenThanh Tourist, dịp Tết năm nay, doanh nghiệp tung ra hàng loạt tour cao cấp, giá trị lớn và nhận được sự đón nhận tích cực của thị trường. Trong đó có thể kể đến tour Anh - Scotland giá trọn gói gần 150 triệu đồng, tour Ai Cập hơn 82 triệu đồng...

Nhóm tour Đông Bắc Á có mức giá mềm hơn cũng ghi nhận sức mua vượt trội, số chỗ còn lại rất hạn chế. Theo ước tính của BenThanh Tourist, sức mua của thị trường du lịch Tết năm nay tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lê Huy Thế, Giám đốc điều hành Công ty du lịch Sanna Tour, chia sẻ, các tour Tết tại công ty đến thời điểm hiện tại đã kín chỗ, cả tour trong nước và tour đi nước ngoài. Theo thống kê, tour đi nước ngoài tăng khoảng 10% so với năm trước. Du khách rất yêu thích và lựa chọn nhiều ở các khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á. “Đáng nói, năm nay, có nhiều chính sách hỗ trợ từ các nước và nhiều đường bay mới mở ra nên giá tour không tăng đáng kể so với các năm,” ông Thế nói.

Trong khi đó, bà Lê Thị Kim Chi, Phó giám đốc khối du lịch trong nước và nước ngoài, Công ty cổ phần Việt Nam Travelmart, nhìn nhận các tour nước ngoài cần có thời gian để làm visa nên khách mua nước ngoài có xu hướng đặt tour sớm hơn và năm nay cũng có xu hướng sớm hơn do khách đặt các tour dài ngày. “Các tour Nhật Bản, Trung Quốc đã nhận khách 70 - 80 %, chỉ còn nhận khách 5 đến 7 ngày nữa sẽ tạm dừng. Các tour trong nước thì đến cận tết khách vẫn có thể mua được”.

Không chỉ tăng về lượng khách và giá trị tour, thị trường du lịch nước ngoài dịp Tết còn chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong thị hiếu tiêu dùng. Theo đánh giá của đơn vị lữ hành Vietluxtour, nhóm khách gia đình và trung niên có xu hướng đặt tour sớm để giữ dịch vụ tốt, khách sạn đẹp và lịch trình ổn định. Trong khi đó, một bộ phận khách trẻ hoặc khách đã quen thuộc với điểm đến lại linh hoạt hơn, chờ sát ngày khởi hành để tối ưu tài chính và lịch nghỉ.

Một xu hướng nổi bật khác là “hành trình vừa vặn”. Thay vì các chuyến đi dài trên 10 ngày như trước, đa số khách lựa chọn tour 4 - 6 ngày, được thiết kế tinh gọn nhưng chú trọng nghỉ dưỡng. Quỹ thời gian này vừa phù hợp với kỳ nghỉ Tết chính thức, vừa giúp du khách cân bằng giữa du xuân và sum họp gia đình.

Ngoài ra, trải nghiệm đang được ưu tiên hơn số lượng điểm đến. Du khách không còn quá mặn mà với việc đi càng nhiều nơi càng tốt, mà tập trung vào không gian nghỉ ngơi thoải mái, dịch vụ chất lượng, trọn gói, trải nghiệm cá nhân hóa, khác biệt, hạn chế đông đúc, xếp hàng.

Theo Vietluxtour, nhiều gia đình 2 - 3 thế hệ sẵn sàng bỏ qua các điểm tham quan đại trà để dành thời gian tận hưởng resort, thưởng thức ẩm thực địa phương hoặc đơn giản là nghỉ ngơi trong không gian riêng tư.

Phân tích sâu hơn, Bà Trần Thị Bảo Thu cho hay mặc dù người tiêu dùng năm nay thắt chặt chi tiêu ở nhiều mảng, nhưng ngân sách dành cho dịch vụ nghỉ dưỡng và trải nghiệm cao cấp lại có xu hướng tăng. Du khách sẵn sàng chi thêm cho các dịch vụ mang lại giá trị rõ ràng như: Khách sạn/resort chất lượng cao; Phòng đẹp, vị trí tốt; Dịch vụ trọn gói...

Phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp và tour riêng ghi nhận mức chi tiêu tốt hơn so với mặt bằng chung. Nhiều nhóm du khách hào phóng chi trả cho việc nâng hạng khách sạn (từ 4 lên 5 sao), resort biệt lập hoặc các bữa ăn chất lượng cao. Điều này cho thấy tư duy hưởng thụ và chăm sóc sức khỏe tinh thần đang lên ngôi.

Từ đó, ông Bùi Thanh Tú nhận định, với sức mua hiện tại, 9 ngày nghỉ Tết Nguyên Đán sẽ là cú hích ngắn hạn cho ngành du lịch, khi vừa có thể tạo đà tăng trưởng tích cực cho cả năm 2026 nếu doanh nghiệp và điểm đến làm tốt 3 việc: kiểm soát chất lượng dịch vụ cao điểm; minh bạch giá – phụ thu; và nâng trải nghiệm.