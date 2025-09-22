Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Tiêu & Dùng

Gen Z và Millennials ngày càng ưa chuộng xu hướng “nghỉ hưu tạm”

Thi Nguyễn

22/09/2025, 18:38

Không đợi đến độ tuổi nghỉ hưu, ngày càng nhiều người trẻ thuộc các thế hệ như Gen Z, Millennials đang chọn cách “nghỉ hưu tạm” để tái tạo năng lượng, học hỏi và định hướng lại sự nghiệp…

Gen Z là nhóm tự tin nhất trong việc lên kế hoạch và quản lý việc nghỉ hưu tạm nhiều lần.
Gen Z là nhóm tự tin nhất trong việc lên kế hoạch và quản lý việc nghỉ hưu tạm nhiều lần.

Báo cáo “Quality of Life: Affluent Investor Snapshot” của HSBC khi khảo sát hơn 10.000 người trưởng thành thuộc tầng lớp trung lưu ở 12 thị trường trên toàn cầu, cho thấy nhiều người đang dừng chân có chủ đích trên con đường sự nghiệp của mình, nhằm tái định hướng hoặc đổi mới. Các giai đoạn này được gọi là “nghỉ hưu tạm” .

Theo đó, gần một nửa (49%) số người có dự định nghỉ hưu tạm sẽ lên kế hoạch nghỉ từ hai đến ba lần trong sự nghiệp, mỗi lần kéo dài từ 6 đến 12 tháng (32%). Độ tuổi lý tưởng để nghỉ hưu tạm lần đầu là 47 tuổi. Xu hướng này xuất hiện ở tất cả các thế hệ, dẫn đầu là Gen Z và Millennials, những người mong muốn có trung bình 3 đợt nghỉ hưu tạm trong đời.

Tiếp đến là thế hệ Gen X và Baby Boomers theo sát phía sau, với mong muốn lần lượt là 2,9 và 2,8 đợt. Mô hình làm mới công việc - nghỉ hưu tạm - tái định hướng - lặp lại này có thể đi theo chu kỳ mỗi sáu năm một lần.

Tiến sĩ Cora Pettipas, Chuyên gia Kế hoạch Tài chính và Hưu trí tại HSBC, chia sẻ: “Dữ liệu cho thấy việc có nhiều đợt nghỉ hưu tạm không phải là một trào lưu thế hệ hay một “khoảng nghỉ giữa sự nghiệp” thông thường. Những đợt nghỉ này là một sự dịch chuyển trong tư duy, khi ngày càng nhiều người dành thời gian để tận hưởng cuộc sống thay vì chỉ tích lũy tài sản”.

Bên cạnh đó, theo Tiến sĩ Cora, người tiêu dùng đang thực sự chuẩn bị cho việc đó như lên kế hoạch cẩn thận để đảm bảo đủ nguồn lực tài chính cho nhiều khoảng nghỉ trong đời. Đồng thời, không coi đây là ngừng làm việc hay kết thúc sự nghiệp mà là chọn những hướng đi mới phù hợp hơn với giá trị của bản thân và nhu cầu của gia đình.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy

Anh Ngọc Thương (28 tuổi, TP.HCM) hiện đang là nhân viên chăm sóc khách hàng, cho biết đang có kế hoạch tạm dừng công việc một thời gian ngắn để “xả hơi”, đi du lịch, học thêm hoặc đơn giản là có thời gian cho bản thân và gia đình.

“Dự định này có thể sẽ thực hiện khi đã tích lũy đủ một khoản tài chính, tôi nghĩ việc nghỉ tạm sẽ giúp mình lấy lại năng lượng, đồng thời chuẩn bị kỹ hơn cho kế hoạch tiếp theo”, anh Thương chia sẻ.

Dù vậy, anh cũng thừa nhận việc nghỉ hưu tạm nhiều lần là điều khó thực hiện, nhất là với những người trẻ chưa có nhiều tích lũy. “Thực tế, tôi nghĩ đa số chỉ có thể nghỉ một lần, hoặc cùng lắm là hai, khi đã đạt đến một số cột mốc tài chính nhất định. Quan trọng hơn, sau kỳ nghỉ đó, mình phải quay lại với một kế hoạch rõ ràng, nếu không rất dễ bị hụt hơi hoặc chệch hướng”, anh Thương nói thêm.

Theo nghiên cứu của HSBC, đa số những người từng nghỉ hưu tạm nhiều lần cho rằng điều này đã nâng cao tổng thể chất lượng cuộc sống của họ.

Trong đó, Gen Z là nhóm tự tin nhất trong việc lên kế hoạch và quản lý việc nghỉ hưu tạm nhiều lần, 77% cho rằng họ đã chuẩn bị kỹ càng, bao gồm đánh giá tình hình tài chính hiện tại và xây dựng kế hoạch cụ thể để quay lại thị trường lao động. Theo sát phía sau lần lượt là Millennials (76%), Baby Boomers (73%), và Gen X (70%).

Phần lớn người tham gia khảo sát ước tính họ sẽ chi đến 100.000 USD cho mỗi đợt nghỉ. Một số có ý định chi tiêu nhiều hơn, với mức trung bình toàn cầu lên tới 339.800 USD cho thấy mức độ chuẩn bị và đầu tư để đảm bảo những đợt nghỉ hưu tạm này thực sự xứng đáng.

Nguồn tài chính cho một đợt nghỉ hưu tạm của mỗi thế hệ cũng khác nhau, Gen Z hướng tới việc khởi nghiệp (31%) và dùng nguồn thu nhập từ các sản phẩm số hoặc mạng xã hội (31%), khám phá cơ hội kinh doanh bên cạnh tiết kiệm hoặc đầu tư. Trong khi đó, Millennials (49%), Gen X (53%) và Baby Boomers (49%) chủ yếu dựa vào tiền tiết kiệm cá nhân, riêng nhóm Baby Boomers còn dùng thêm lương hưu hoặc tài khoản hưu trí (37%).

Từ khóa:

du lịch Gen Z tiêu dùng xu hướng

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

VnEconomy