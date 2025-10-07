Trong bối cảnh nhu cầu bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, hợp tác ngân hàng – bảo hiểm đã trở thành xu hướng tất yếu trên thị trường. Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm đại trà, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm quốc tế đã chủ động phát triển những giải pháp riêng biệt cho từng đối tác chiến lược.

Nổi bật trong số đó, Generali Việt Nam chính thức ra mắt hai gói bảo hiểm nhân thọ được thiết kế dành riêng cho khách hàng của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank): Gia đình như ý và An tâm thịnh vượng.

Generali Việt Nam ra mắt gói bảo hiểm dành riêng cho khách hàng PVcomBank.

GIA ĐÌNH NHƯ Ý – GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH AN TOÀN CHO MỌI GIA ĐÌNH

Đúng như tên gọi, Gia đình như ý được xây dựng với mục tiêu mang lại sự bình an và nền tảng tài chính vững chắc cho các gia đình Việt. Sản phẩm hướng đến những người đang trong độ tuổi lập nghiệp, các gia đình trẻ hay những người lao động văn phòng có thu nhập ổn định và mong muốn một kế hoạch bảo vệ lâu dài cho bản thân cũng như người thân yêu.

Điểm khác biệt của Gia đình như ý nằm ở khả năng bảo vệ toàn diện cho nhiều thế hệ, từ vợ chồng, con cái đến cha mẹ. Quyền lợi được thiết kế linh hoạt để đáp ứng những nhu cầu thiết thực nhất trong đời sống gia đình. Đó có thể là sự an tâm về sức khỏe với mức bảo vệ gấp nhiều lần thu nhập hằng năm; là khoản tích lũy cho tuổi già an nhàn; là quỹ dự phòng vững vàng giúp gia đình vượt qua biến cố bất ngờ; hay là nguồn tài chính ổn định để lo cho việc học hành của con cái.

Chỉ với mức chi phí nhỏ gọn mỗi năm tùy theo nhu cầu và tình hình tài chính, khách hàng khi tham gia sẽ được hưởng các quyền lợi cốt lõi từ sản phẩm chính bảo hiểm liên kết chung VITA – Ngày mai vững chắc, đến các quyền lợi mở rộng như bảo hiểm sức khỏe cá nhân, bảo hiểm tai nạn, bệnh hiểm nghèo và miễn đóng phí khi rủi ro không may xảy ra.

Không chỉ đơn thuần là một sản phẩm bảo hiểm, Gia đình như ý còn mang đến sự chủ động trong việc lập kế hoạch tài chính. Sản phẩm giúp các gia đình duy trì mức sống ổn định, yên tâm trước những rủi ro có thể ập đến, đồng thời tạo dựng nền tảng vững chắc để thực hiện những mục tiêu dài hạn như chăm lo cho con cái hay xây dựng quỹ hưu trí cho tương lai.

AN TÂM THỊNH VƯỢNG – GIẢI PHÁP DI SẢN CHO TƯƠNG LAI BỀN VỮNG

Nếu Gia đình như ý mang đến sự bảo vệ toàn diện cho các gia đình trẻ, thì An tâm thịnh vượng lại được thiết kế như một giải pháp di sản, giúp người tham gia vừa an tâm chăm sóc sức khỏe, vừa xây dựng nền tảng tài chính để lại cho thế hệ mai sau.

Sản phẩm phù hợp với những ai mong muốn có một kế hoạch dài hạn, đảm bảo sự an toàn trước rủi ro đồng thời vẫn tích lũy được nguồn lực tài chính vững chắc. Với An tâm thịnh vượng, người tham gia có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống hiện tại, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho tương lai của gia đình thông qua quỹ tích lũy bền bỉ và giá trị di sản để lại.

Điểm nhấn của sản phẩm là tính linh hoạt với nhiều phương án lựa chọn như Di sản Cao cấp, Di sản VIP hay Di sản Triệu đô. Mỗi phương án đều được thiết kế để cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ sức khỏe, tài chính hôm nay và mục tiêu xây dựng di sản lâu dài cho ngày mai.

Với mức phí tham gia từ 125 triệu đồng mỗi năm, An tâm thịnh vượng không chỉ là một gói bảo hiểm, mà còn là sự khẳng định trách nhiệm và tình yêu thương dành cho gia đình – một giải pháp di sản thực sự ý nghĩa cho tương lai.

Với sự đồng hành từ PVcomBank và Generali Việt Nam, cánh cửa đến một kế hoạch bảo vệ trọn vẹn và xây dựng di sản bền vững đã mở ra. Đây là thời điểm thích hợp để mỗi người chủ động lựa chọn giải pháp phù hợp, trao thêm sự an toàn cho hôm nay và gửi gắm niềm tin vững chắc cho ngày mai.