Giá vàng hướng mốc 4.000 USD/oz do bất ổn toàn cầu tăng, SPDR Gold Trust bán nhẹ

"Hiện tại, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt tới mốc 4.200 USD/oz trước cuối năm nay”, một báo cáo của ngân hàng UBS cho biết...

Giá vàng thế giới tăng bùng nổ qua mốc 3.900 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (6/10) và tiến gần hơn tới ngưỡng 4.000 USD/oz nhờ lực hỗ trợ từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp giảm thêm lãi suất, cùng với sự bất định chính trị ở Mỹ, Pháp và Nhật Bản. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng nhẹ trong phiên này.

Lúc 6h sáng nay (7/10) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3,2 USD/oz so với mức chốt phiên đầu tuần tại Mỹ, tương đương tăng 0,08%, giao dịch ở mức 3.964,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 126,1 triệu đồng/lượng, tăng 2,1 triệu đồng lượng so với cùng thời điểm sáng hôm qua.

Website của Vietcombank lúc 6h sáng báo giá USD ở mức 26.153 đồng (mua vào) và 26.403 đồng (bán ra), giảm 17 đồng ở mỗi đầu giá so với cùng thời điểm hôm qua.

Đóng cửa phiên ngày 6/10 tại New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.962,2 USD/oz, tăng 75,2 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng 1,9%. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt gần 3.970 USD/oz, cao nhất mọi thời đại.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,7%, đóng cửa ở mức 3.976,3 USD/oz.

Diễn biến chính trị ở Pháp, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật tăng mạnh do lo ngại lạm phát, và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ đang là những yếu tố trực tiếp tục đẩy giá vàng tăng phiên này - theo nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex.

Thủ tướng Pháp Sebastian Lecornu và chính phủ của ông ngày 6/10 bất ngờ tuyên bố từ chức. Động thái này - diễn ra chưa đầy một tháng sau khi ông Lecornu được bổ nhiệm làm thủ tướng - làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng chính trị tại nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu.

Tại Mỹ, tình trạng chính phủ đóng cửa đã kéo dài 6 ngày và Nhà Trắng cảnh báo có thể sa thải một số lượng lớn công chức liên bang.

Liên quan tới Nhật Bản, đồng yên Nhật và trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn dài bị bán mạnh trong phiên đầu tuần do lo ngại chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng sẽ được thực thi trong thời gian tới. Bà Sanae Takaichi - người giành chiến thắng trong cuộc bầu thủ lĩnh Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền vào cuối tuần và đang đứng trước khả năng trở thành thủ tướng mới của Nhật Bản - ưa chuộng tăng chi tiêu chính phủ và giữ lãi suất ở mức thấp.

“Việc giá vàng tiến nhanh tới gần mốc 4.000 USD/oz cũng cho thấy một số quỹ đầu cơ có thể đang cố gắng đẩy giá vàng tới mốc đó”, ông Meir nói thêm.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Năm nay, giá vàng đã tăng 50%, được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed giảm lãi suất, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của giới đầu tư toàn cầu, và xu hướng mất giá trên diện rộng của đồng USD. Giá vàng lần đầu tiên vượt qua mốc 3.000 USD/oz vào tháng 3 năm nay và chạm mốc 3.800 USD/oz vào cuối tháng 9.

Với những dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ, giới đầu tư đang đặt cược gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào cuối tháng này và cuộc họp tháng 12.

“Chúng tôi nhận thấy có cả các yếu tố ngắn hạn và dài hạn để giá vàng tăng cao hơn. Hiện tại, chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt tới mốc 4.200 USD/oz trước cuối năm nay”, một báo cáo của ngân hàng UBS cho biết.

Giá các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên ngày thứ Hai: giá bạc tăng 1,4%, đạt hơn 48,5 USD/oz, cao nhất 14 năm. Giá bạch kim tăng 1,4% và giá palladium tăng 4,3%.

Đồng USD tăng giá khá mạnh trong phiên đầu tuần nhưng không cản được đà tăng của giá vàng. Nguyên nhân phía sau phiên tăng này của USD là đồng euro và yên Nhật mất giá do mối lo của nhà đầu tư về tình hình chính trị ở Pháp và Nhật.

Chỉ số Dollar Index tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 98,12 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SDPR Gold Trust bán ròng 1,8 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.013,1 tấn vàng. Tuần vừa rồi, quỹ mua ròng khoảng 8 tấn vàng.