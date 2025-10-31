Tiềm năng cho thương hiệu trang sức kim cương Việt phát triển tại thương trường quốc tế

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 31/10/2025
Thu Ngân
DMCC (Dubai Multi Commodities Centre), khu thương mại tự do số một thế giới, quy tụ hơn 26.000 doanh nghiệp đa lĩnh vực, vừa tổ chức tọa đàm quốc tế “Made For Trade 2025” tại TP.HCM. Sự kiện mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước được tiếp cận và mở rộng hoạt động giao thương tại Dubai - trung tâm thương mại hàng đầu của thế giới.
Ngày 28/10/2025, Tierra Diamond vinh dự đại diện nhóm doanh nghiệp trong lĩnh vực trang sức và kim cương, cùng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) và đầu tư thương mại, tham gia thảo luận về tiềm năng hợp tác và mở rộng giao thương tại thị trường Dubai.
Phát biểu tại sự kiện, ông Ahmed Bin Sulayem - Chủ tịch DMCC - nhấn mạnh: “Việt Nam đang thay đổi mạnh mẽ, và mối quan hệ hợp tác giữa UAE - Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) được ký kết”. Trong đó, hai quốc gia đưa ra cam kết mạnh mẽ về tự do hóa thương mại, với việc UAE cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình đối với 99% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang UAE, và Việt Nam cũng cam kết xóa bỏ thuế quan theo lộ trình cho 98,5% kim ngạch xuất khẩu của UAE sang Việt Nam. Hiệp định này còn bao gồm nhiều quy định tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và phát triển xanh của nền kinh tế toàn cầu hiện nay.
Đặc biệt trong lĩnh vực kim loại và đá quý, DMCC hiện quy tụ hơn 1.500 doanh nghiệp, trong đó có 1.365 doanh nghiệp hoạt động thông qua Dubai Diamond Exchange (DDE) - sàn giao dịch kim cương lớn nhất thế giới, nơi hàng tỷ carat kim cương được giao dịch mỗi năm, khẳng định vị thế của Dubai như thủ phủ kim cương của thế giới.
Sự phát triển vượt bậc này đến từ hệ sinh thái hoàn chỉnh của DMCC, nơi không chỉ cung cấp hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện toàn diện cho đầu tư, di trú và thương mại xuyên biên giới. Nhờ đó, các doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận “trái tim thương mại” của Dubai - điểm giao thoa giữa các dòng chảy kinh tế toàn cầu.
Xuất hiện tại tọa đàm với vai trò là diễn giả đại diện doanh nghiệp kim cương Việt Nam, chị Mai Trang - Giám đốc Thương hiệu Tierra Diamond đã chia sẻ góc nhìn về bối cảnh kinh doanh tại Dubai và hành trình xây dựng thương hiệu trang sức Việt vươn tầm quốc tế.
Theo chị Mai Trang, đây là thời điểm vàng cho các doanh nghiệp Việt lĩnh vực đá quý và chế tác đầu tư vào chất lượng sản phẩm và hình ảnh thương hiệu. “Chúng ta đang đứng trước cơ hội không chỉ xuất khẩu sản phẩm, mà còn xuất khẩu cả giá trị văn hóa, tinh thần và khí chất Việt Nam ra thế giới. Với Tierra Diamond, tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể kể những câu chuyện bản địa bằng ngôn ngữ của trang sức, qua những thiết kế trang sức kim cương thiên nhiên được chế tác theo tiêu chuẩn quốc tế nhưng vẫn giữ trọn tinh thần và bản sắc Việt.”, chị nhấn mạnh.
Là thành viên của Dubai Diamond Exchange (DDE), sàn giao dịch kim cương hàng đầu thế giới, Tierra có cơ hội kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp, đối tác uy tín và trung tâm kiểm định toàn cầu. Điều này góp phần giúp Tierra mang đến những món trang sức kim cương thiên nhiên có chất lượng cao nhất cho khách hàng, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành kim hoàn Việt Nam trong chuỗi giá trị quốc tế.
Với vị trí địa lý đặc biệt, hai phần ba dân số thế giới nằm trong phạm vi 8 giờ bay từ Dubai, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận khách hàng tại châu Á, Trung Đông, châu Âu và châu Phi gần như tức thì. “Nếu trước đây, chúng tôi phải mất hơn 17 giờ bay để gặp gỡ đối tác, thì nay thông qua DMCC, thời gian đó chỉ còn khoảng 7 giờ. Tốc độ chính là lợi thế then chốt.”, chị Mai Trang chia sẻ tại diễn đàn.
Bên cạnh đó, Dubai còn nổi bật bởi môi trường kinh doanh linh hoạt và minh bạch: thuế thu nhập cá nhân 0%, cho phép 100% sở hữu nước ngoài, cùng hệ thống pháp lý rõ ràng và hiệu quả. Những yếu tố này củng cố tính ổn định, giúp doanh nghiệp yên tâm phát triển dài hạn.
Và hơn hết, với việc tập trung toàn bộ chuỗi giá trị kim cương toàn cầu tại một nơi duy nhất, từ nhà cung cấp, trung tâm kiểm định, đơn vị hậu cần đến sàn đấu giá, Dubai tạo dựng cho các doanh nghiệp Việt quy mô lý tưởng để phát triển mô hình kinh doanh tối ưu về hiệu suất và lợi nhuận.
Đối với các thương hiệu trang sức kim cương nói chung và Tierra Diamond nói riêng, đây là cơ hội để đưa thương hiệu kim cương thiên nhiên Việt Nam trở thành một phần trong mạng lưới thương mại toàn cầu của DMCC, đồng thời khẳng định vị thế trên bản đồ kim hoàn quốc tế.
Sự kiện “Made For Trade 2025” do DMCC tổ chức không chỉ là diễn đàn trao đổi thương mại, mà còn là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình hội nhập quốc tế của Tierra Diamond, mang tinh hoa chế tác của thương hiệu trang sức kim cương Việt đến gần hơn với thế giới.
