Giá bán iPhone 16 dự đoán đắt hơn 100 USD so với bản tiền nhiệm

Theo Mac Rumors, không giống như các thế hệ trước đây – hai mẫu thường sử dụng chip phiên bản cũ trong khi các mẫu Pro và Pro Max được trang bị chip thế hệ mới, năm nay cả hai dòng của iPhone 16 đều sẽ sử dụng chipset Apple Silicon A18 mới nhất và có nhiều RAM hơn nhằm có thể sức mạnh và không gian để chạy phần mềm AI tạo sinh.

Mặc dù sẽ có nhiều điểm chung, song các nhà phân tích khẳng định không có khả năng Apple sẽ đồng bộ hoàn toàn hai mẫu máy, vì hãng vẫn cần khuyến khích khách hàng lựa chọn dòng đắt tiền hơn là các mẫu iPhone Pro.

IPHONG 16 PRO CÓ KHẢ NĂNG ĐẮT HƠN 200 USD SO VỚI IPHONE 16

Apple đã duy trì khá ổn định mức giá các dòng iPhone trong vài năm qua. Mức giá của các thế hệ mới thường sẽ đắt hơn 100 USD so với thế hệ cũ và điều này có thể lặp lại trong năm nay.

Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin dự đoán ​​iPhone 16 Pro có thể sẽ đắt hơn iPhone 16 200 USD, trong khi đó iPhone 16 Plus sẽ nằm giữa hai mẫu máy này và iPhone 16 Pro Max đắt hơn iPhone 16 Pro cơ bản 200 USD.

CAMERA TIẾP TỤC LÀ ĐIỂM NHẬN DIỆN LỚN

Có một sự khác biệt luôn rõ ràng giữa iPhone 16 và iPhone 16 Pro, đó là camera. iPhone 16 vẫn chỉ được trang bị camera hai ống kính trong khi iPhone 16 Pro sẽ được thiết lập ba ống kính. Ống kính thứ ba sẽ là ống kính tele cho phép iPhone 16 Pro zoom quang học x5. Đây là ống kính tiềm vọng tetraprism giống như trên iPhone 15 Pro Max năm ngoái.

Năm ngoái, iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đã ra mắt nút Action Button cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác khác nhau, chẳng hạn như gửi tin nhắn nhanh, chụp ảnh hay thậm chí gọi điện thoại bất kể đang ở trong ứng dụng hay màn hình đang tắt. Thiết kế mới này là sự khác biệt quan trọng của iPhone 15 Pro vào năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay, nút bấm này có khả năng sẽ được trang bị trên tất cả các phiên bản cùng một nút chụp ảnh mới.

MÀN HÌNH IPHONE 16 PRO LỚN HƠN, NHẠY HƠN

Apple không thay đổi kích thước màn hình iPhone hoặc iPhone Pro kể từ dòng iPhone 12. Vì vậy, iPhone 16 dự kiến ​​sẽ không có gì khác ngoài màn hình 6,1 inch giống như các mẫu trước đó, tuy nhiên, iPhone 16 pro sẽ có kích thước tăng nhẹ lên tới 6,3 inch.

Tuy nhiên, việc tốc độ làm mới trên iPhone 16 được dự báo tiếp tục giữ nguyên mức 60hz, đã khiến nhiều khách hàng thất vọng khi các điện thoại khác trên thị trường ít nhất có màn hình 90Hz, giúp việc điều hướng giao diện mượt mà hơn, nhanh hơn và liền mạch hơn. Trong khi đó, tốc độ làm mới của iPhone 16 Pro lên đến 120hz.

Bên cạnh đó, iPhone 16 Pro được cho là sẽ có màn hình sáng hơn 20% cho nội dung SDR. Nói cách khác, iPhone 16 Pro được cho là sẽ phát ra độ sáng lên đến 1.200 nit.

MÀU SẮC HAI PHIÊN BẢN

Theo một thông tin rò rỉ trên X, iPhone 16 có 5 màu: trắng, đen, xanh lam, xanh lục và hồng. Trong khi đó, các mẫu iPhone 16 Pro có 4 màu, bao gồm trắng, đen, xám và màu đồng.

Theo thông tin rò rỉ từ Weibo, kích thước pin của tất cả các mẫu iPhone 16 đều tăng từ 2 - 6%, ngoại trừ iPhone 16 Plus, được báo cáo là giảm gần 9% so với iPhone 15 Plus. Tuy nhiên, việc tăng kích thước pin không không có nghĩa thời lượng pin dài hơn.

Tương tự như vậy, việc giảm kích thước pin không nhất thiết dẫn đến thời lượng pin ngắn hơn. Vì vậy, chưa thể dự đoán được thời lượng pin sẽ bị thay đổi như thế nào cho đến khi cầm điện thoại trên tay.