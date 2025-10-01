Giá bán vàng miếng SJC tăng 3 triệu đồng/lượng trong 3 ngày đầu tuần

Trong 3 phiên đầu tuần ( 29/9- 1/10), giá bán vàng miếng SJC ghi nhận tổng mức tăng là 3 triệu đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn cũng được điều chỉnh theo sát giá vàng miếng…

Trong phiên giao dịch sáng 1/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh trên toàn quốc tiếp tục tăng mạnh.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm vẫn chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 136 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng bán ra là 138 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 14 giờ ngày 1/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 6 thương hiệu trên vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên hôm qua (30/9), giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại DOJI, giá giao dịch vàng miếng SJC tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên ngày 1/10/2025, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn duy trì ở mức từ 1,8 triệu – 2 triệu đồng/lượng. Riêng tại Phú Quý và Mi Hồng, khoảng cách này giảm lần lượt 700 nghìn đồng và 800 nghìn đồng/lượng, về mức 2,8 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng.

Phú Quý và Mi Hồng là hai thương hiệu điều chỉnh giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.

Tính đến 14 giờ ngày 1/10, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 138 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 135,2 triệu đồng/lượng và 137 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (30/9), giá mua vào vàng miếng SJC tại Phú Quý tăng 1,9 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán tăng 1,2 triệu đồng/lượng. Tại Mi Hồng, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng lần lượt 2 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các doanh nghiệp cũng đồng loạt nâng giá mua và giá bán nhưng biên độ tăng không đồng đều, dao động từ 500 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 1/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường

Mở cửa phiên sáng 1/10, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 125 triệu – 128 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 30/9. Chỉ sau gần 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Cập nhật lúc 14 giờ ngày 1/10, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá mua, bán ở mức 125,5 triệu – 128,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây vẫn là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 131,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 134,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 30/9, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 14 giờ ngày 1/10, DOJI và PNJ đều tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đều niêm yết ở mức 131,5 triệu – 134,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Phú Quý cũng niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 131,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 131,5 triệu – 134,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 30/9, Phú Quý điều chỉnh tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”. Cập nhật lúc 14 giờ ngày 1/10, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 1/10 so với phiên 30/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu có giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất so với mặt bằng chung.

Sau khi tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 132,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen (2 nhịp tăng đối với chiều mua và 1 nhịp tăng đối với chiều bán) trong phiên sáng 1/10.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 132 triệu – 135 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán

Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua, niêm yết giá giá mua vào vàng nhẫn ở mức 132,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 135,1 triệu đồng/lượng. Tính đến 14 giờ, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.