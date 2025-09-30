Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Tài chính

Đà tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với thế giới

Phương Linh

30/09/2025, 13:45

Tính đến ngày 30/9, giá vàng miếng SJC tăng 5,13%, giá vàng nhẫn tăng 6,7% so với phiên giao dịch cuối tháng trước (30/8) nhưng chỉ bằng một nửa so với mức tăng 12,08% của giá vàng thế giới…

Trong phiên giao dịch sáng 30/9, tất cả các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng giá mua, bán vàng miếng SJC.

Mở cửa phiên giao dịch, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm chủ yết niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 135,3 triệu đồng, giá vàng miếng bán ra là 137,3 triệu đồng/lượng và duy trì trong suốt phiên sáng.

So với giá chốt phiên hôm qua (29/9), giá mua, bán vàng miếng SJC tại 6 thương hiệu trên tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 30/9, Phú Quý và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 137,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu trên niêm yết lần lượt ở mức 134,8 triệu đồng/lượng và 136,3 triệu đồng/lượng.

Theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232/2025/NĐ-CP) của Ngân hàng Nhà nước về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng kinh doanh vàng miếng bắt buộc phải kết nối và cung cấp dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước.

Trong đó, yêu cầu các thông tin như: (i) định danh khách hàng, (ii) mã số thuế doanh nghiệp, (iii) khối lượng và (iv) giá trị từng giao dịch.

Đối với đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu vàng, dữ liệu còn bao gồm thông tin về nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, hoạt động xuất nhập khẩu và các giao dịch bán vàng nguyên liệu, bao gồm cả thông tin về đối tác, khối lượng, hàm lượng và giá trị. Toàn bộ dữ liệu phải lưu trữ tối thiểu 10 năm.

(Ngân hàng Nhà nước)

Xu hướng tăng giá cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn 4 số 9”, tuy nhiên biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt. Duy chỉ có một thương hiệu không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (29/9).

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 30/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 30/9.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 124,5 triệu – 127,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên nguyên so với với 29/9.

Cập nhật lúc 11 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trên thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay cũng ghi nhận diễn biến tăng. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 30/9, giá vàng giao ngay tăng gần 1%, tiến lên mốc 3.866 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 12,77 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 8,87 – 9,77 triệu đồng/lượng. Tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này chỉ ở mức 2,97 triệu đồng/lượng.

Đồng thời, đây vẫn là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 30/9, DOJI và PNJ là hai thương hiệu điều chỉnh giá vàng nhẫn mua vào tăng mạnh hơn giá vàng nhẫn bán ra.

Mở cửa phiên, hai thương này đều tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đều niêm yết ở mức 130,7 triệu – 133,5 triệu đồng/lượng. Mức giá mua, bán trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 130,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 133,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 29/9, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, Phú Quý cũng điều chỉnh tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 30/9, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 130,8 triệu – 133,8 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 30/9 so với phiên 29/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra cao nhất trên thị trường.

Sau khi tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 131,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 134,3 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 30/9, thương hiệu vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen với chiều mua và 1 nhịp tăng đối với chiều bán

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 131,4 triệu – 134,3 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua, niêm yết giá giá mua vào vàng nhẫn ở mức 131,3 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 134,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Trong phiên giao dịch sáng ngày 30/9, giá vàng miếng SJC bán ra tại các thương hiệu chủ yếu niêm yết tại 137,3 triệu đồng/lượng. So với cuối tháng 8 (30/8), mức giá này đã tăng 6,7 triệu đồng/lượng, tương đương 5,13%. Tương tự, mức tăng với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 8 triệu – 8,7 triệu đồng/lượng, tương đương 6,7%.

Dù mức lãi ghi nhận ở mức cao trong 1 tháng qua nhưng chênh lệch giá mua - bán vàng miếng có xu hướng mở rộng sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người mua. Hiện tại, chênh lệch vàng miếng SJC phổ biến ở mức 2 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng so với cuối tháng 8 chỉ khoảng 1,5 triệu đồng/lượng. Nếu giá bất ngờ giảm thì nhà đầu tư có thể phải chịu chịu khoản lỗ lớn.

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

15:43, 29/09/2025

Mua bán vàng phải gắn với định danh, toàn bộ dữ liệu giao dịch vàng phải lưu giữ 10 năm

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 33% từ mức đỉnh vào đầu tháng 9

11:54, 29/09/2025

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 33% từ mức đỉnh vào đầu tháng 9

Giá vàng miếng SJC giảm gấp đôi giá vàng nhẫn “4 số 9”

12:07, 25/09/2025

Giá vàng miếng SJC giảm gấp đôi giá vàng nhẫn “4 số 9”

Từ khóa:

