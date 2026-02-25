Thứ Tư, 25/02/2026

Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Gia đình Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp hơn 2,3 triệu cổ phiếu

Hà Anh

25/02/2026, 08:55

Hiện giá cổ phiếu DIG giảm 2,50% xuống 15.600 đồng và giảm hơn 31% từ đỉnh tháng 10/2025.

Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu DIG trên TradingView.

Ông Nguyễn Hùng Cường, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và bà Lê Thị Hà Thành báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE).

Theo đó, từ ngày 9/2-11/2, ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp là 1.725.400 cổ phiếu. Qua đó, giảm sở hữu từ hơn 64,9 triệu cổ phiếu, chiếm 8,15% xuống còn hơn 63,1 triệu cổ phiếu, chiếm 7,93% vốn tại DIG.

Cũng trong ngày 9/2, công ty chứng khoán cũng bán giải chấp 252.000 cổ phiếu DIG của bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT. Qua đó, bà Huyền giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn gần 15 triệu cổ phiếu, chiếm 1,87%.

Tương tự với lý do bị bán giải chấp, từ ngày 10-11/2, bà Lê Thị Hà Thành, mẹ ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG bị bán 346.000 cổ phiếu và giảm sở hữu xuống còn hơn 16,86 triệu cổ phiếu, chiếm 2,12% và số lượng cổ phiếu của bà Thành cùng người có liên quan hiện đang nắm giữ hơn 80 triệu cổ phiếu, chiếm 10,5% vốn tại DIG.

Chốt phiên ngày 24/2, giá cổ phiếu DIG giảm 2,50% xuống 15.600 đồng và giảm hơn 31% từ đỉnh tháng 10/2025.

Được biết, ngày 27/1/2026, DIG đã mua lại trước hạn toàn bộ dư nợ của lô trái phiếu mã DIGH2326001 trị giá 600 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 100,9 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 29/12/2023, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/12/2026.

Cùng ngày, DIG cũng đã mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng đang lưu hành của trái phiếu mã DIGH2326002. Giá trị mua lại thực tế là gần 104 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 25/3/2024, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 25/3/2027.

Theo công bố trước đó, mục đích mua lại 2 lô trái phiếu nêu trên nhằm tái cấu trúc nợ, tối ưu chi phí vốn; nâng cao uy tín doanh nghiệp trên thị trường. Sau khi hoàn tất đợt mua lại, DIC Corp đã sạch nợ trái phiếu.

Nguồn vốn thực hiện mua lại được lấy từ nguồn vốn phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025, nguồn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã DIGH2326002 chưa sử dụng, nguồn vốn tự có.

Kết thúc năm 2025, DIG ghi nhận tổng doanh thu đạt 4.726 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2024 (1.314,5 tỷ); lợi nhuận trước thuế đạt 818 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 624 tỷ đồng, lần lượt gấp 5 lần và 6 lần năm trước (lần lượt đạt 123,88 tỷ và gần 165 tỷ) .

Năm 2025, DIG đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 3.500 tỷ đồng - tăng 143% và lợi nhuận trước thuế đạt 718 tỷ đồng - tăng 354% so với cùng kỳ. Như vậy, công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch năm.

