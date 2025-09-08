Thứ Hai, 08/09/2025

Trang chủ Dự án

Gia Lai chấp thuận đầu tư khu dân cư hơn 1.800 tỷ đồng

Thiên Di

08/09/2025, 06:00

Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư khu dân cư mới tại xã Cát Tiến, tổng vốn hơn 1.800 tỷ đồng, quy mô hơn 15 ha…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh vừa ký Quyết định số 1682/QĐ-UBND ngày 5/9/2025 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Nam Đề Gi tại xã Cát Tiến, với tổng vốn dự kiến hơn 1.819 tỷ đồng.

Khu dân cư Nam Đề Gi được quy hoạch hiện đại, đồng bộ, gắn với định hướng phát triển trung tâm đô thị - du lịch biển phía Nam đầm Đề Gi với các loại hình nhà ở đa dạng kết hợp thương mại dịch vụ (để bán, cho thuê, cho thuê mua), với mật độ thấp, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ và hiện đại phục vụ khu quy hoạch và khu vực xung quanh. Dự án góp phần hình thành không gian sống hiện đại, đồng bộ hạ tầng, gắn với phát triển đô thị - du lịch biển.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại xã Cát Tiến (Gia Lai) với quy mô hơn 15,1 ha. Trong đó, quy mô đầu tư gồm hơn 6,1 ha đất ở với 312 căn nhà liền kề và biệt thự (196 căn liền kề, 116 căn biệt thự) được xây thô và hoàn thiện mặt ngoài trước khi bàn giao.

Dự án còn bố trí 3.700 m2 đất thương mại - dịch vụ, cho phép khai thác các loại hình khách sạn, ẩm thực, dịch vụ giải trí cao tối đa 5 tầng; hơn 1.700 m2 đất công cộng và hạ tầng xã hội gồm trường mầm non, khu sinh hoạt cộng đồng; cùng gần 16.700 m2 công viên cây xanh tạo không gian sống trong lành.

Dự án có quy mô dân số khoảng 1.123 người, thời hạn hoạt động 50 năm; được thực hiện trong vòng 57 tháng kể từ ngày được công nhận kết quả trúng đấu giá.

Theo Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, khu vực dự kiến thực hiện dự án có sử dụng diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch chức năng rừng phòng hộ.

Do đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu nhà đầu tư cần điều tra hiện trạng rừng để xác định rõ diện tích rừng bị ảnh hưởng, thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với diện tích có rừng và có nguồn gốc từ rừng theo quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, dự án nằm gần trạm rađa quân sự nên quá trình triển khai dự án, Nhà đầu tư phải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, Quân chủng Hải quân, Quân khu 5 và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn giải quyết các vấn đề có liên quan đến quốc phòng để không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của đơn vị.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết tỉnh đang xúc tiến triển khai Dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại xã Phù Mỹ Đông, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.300 tỷ đồng, quy mô diện tích hơn 23 ha.

Theo thiết kế, trung tâm sẽ được đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gồm: xưởng sản xuất hydrogen xanh, trung tâm điều trị oxy cao áp, khu đào tạo trong nhà và ngoài khơi, tháp luyện tập, hệ thống turbine gió, trang trại năng lượng mặt trời, khu lưu trú, sân đáp trực thăng cùng nhiều hạng mục phụ trợ khác.

