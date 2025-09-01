Gia Lai đánh thức đại ngàn: Những dự án thay đổi cuộc đời của đồng bào Ba Na

Trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, cộng đồng người Ba Na hôm nay đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Họ đang cùng nhau vươn lên bằng những mô hình kinh tế bền vững, từ những cánh đồng mía bạt ngàn đến các dự án quản lý rừng tiên tiến, mở ra một tương lai ấm no và thắp lên hy vọng cho cả đại ngàn.

Trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, cộng đồng người Ba Na tại tỉnh Gia Lai đang khẳng định vị thế của mình thông qua những mô hình kinh tế bền vững. Từ những cánh đồng mía bạt ngàn đến các dự án quản lý rừng tiên tiến, người Ba Na không chỉ giữ rừng mà còn trở thành những chủ thể thực sự trong việc bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên.

Tại xã Vĩnh Sơn, người dân Ba Na đang tham gia vào Dự án “Nhân rộng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại Việt Nam - SFM”, nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. Họ không chỉ nhận khoán bảo vệ rừng mà còn tham gia vào mọi khâu từ quản lý đến chia sẻ lợi ích, qua đó nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mình.

Một ví dụ điển hình cho sự chuyển mình này là mô hình cánh đồng mía lớn tại huyện Kbang. Từ năm 2017, khi Nhà máy đường An Khê triển khai mô hình liên kết sản xuất, số hộ dân tham gia đã tăng gấp bốn lần, với diện tích liên kết lên đến 150 ha. Mô hình này không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn tạo ra một diện mạo mới cho vùng đất khô cằn trước đây.

Người dân Ba Na đang hướng tới một tương lai bền vững, không chỉ thông qua việc phát triển kinh tế mà còn bảo vệ môi trường. Việc chuyển đổi sang mô hình rừng gỗ lớn, đa loài không chỉ nâng cao giá trị kinh tế mà còn góp phần vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Những nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn cho cả nền kinh tế quốc gia, khẳng định vai trò quan trọng của người Ba Na trong việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

