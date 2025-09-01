Gia Lai đánh thức đại ngàn: Những dự án thay đổi cuộc đời của đồng bào Ba Na
01/09/2025, 08:00
Trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, cộng đồng người Ba Na hôm nay đang viết tiếp câu chuyện của riêng mình. Họ đang cùng nhau vươn lên bằng những mô hình kinh tế bền vững, từ những cánh đồng mía bạt ngàn đến các dự án quản lý rừng tiên tiến, mở ra một tương lai ấm no và thắp lên hy vọng cho cả đại ngàn.
Trên mảnh đất Tây Nguyên hùng vĩ, cộng đồng người Ba Na tại tỉnh Gia Lai đang khẳng định vị thế của mình thông qua những mô hình kinh tế bền vững. Từ những cánh đồng mía bạt ngàn đến các dự án quản lý rừng tiên tiến, người Ba Na không chỉ giữ rừng mà còn trở thành những chủ thể thực sự trong việc bảo vệ và phát triển tài nguyên thiên nhiên.
Tại xã Vĩnh Sơn, người dân Ba Na đang tham gia vào Dự án “Nhân rộng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại Việt Nam - SFM”, nhờ sự hỗ trợ của Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn. Họ không chỉ nhận khoán bảo vệ rừng mà còn tham gia vào mọi khâu từ quản lý đến chia sẻ lợi ích, qua đó nâng cao nhận thức về quyền lợi và trách nhiệm của mình.
Một ví dụ điển hình cho sự chuyển mình này là mô hình cánh đồng mía lớn tại huyện Kbang. Từ năm 2017, khi Nhà máy đường An Khê triển khai mô hình liên kết sản xuất, số hộ dân tham gia đã tăng gấp bốn lần, với diện tích liên kết lên đến 150 ha. Mô hình này không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn tạo ra một diện mạo mới cho vùng đất khô cằn trước đây.
Người dân Ba Na đang hướng tới một tương lai bền vững, không chỉ thông qua việc phát triển kinh tế mà còn bảo vệ môi trường. Việc chuyển đổi sang mô hình rừng gỗ lớn, đa loài không chỉ nâng cao giá trị kinh tế mà còn góp phần vào việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Những nỗ lực này không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng mà còn cho cả nền kinh tế quốc gia, khẳng định vai trò quan trọng của người Ba Na trong việc bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.
Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tạiđây:
VietnamPrintPack 2025: Triển lãm hàng đầu về máy móc ngành in ấn và bao bì
Triển lãm Quốc tế lần thứ 23 về Công nghiệp In ấn và Bao bì Việt Nam (VietnamPrintPack 2025) sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 13/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.
Từ một nước thiếu ăn trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản
Trải qua hành trình 80 năm, ngành nông nghiệp Việt Nam dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã phát triển vượt bậc, giành được nhiều thành tựu to lớn, làm tròn vai trò nền tảng, trụ đỡ cho kinh tế đất nước...
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2025 phát hành ngày 01-14/09/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Petrovietnam - 5 "An" và 5 "Nhất"
Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì ngày 30/8, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chia sẻ về 5 "An" và 5 "Nhất" của Tập đoàn trong hành trình đồng hành cùng đất nước.
Ngăn chặn đường nhập lậu, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất bền vững
Theo phản ánh của Hiệp hội Mía đường Việt Nam, hiện nay ngành mía đường đang gánh chịu nhiều sức ép. Hàng tồn kho lớn khiến doanh thu doanh nghiệp sụt giảm, trong khi nông dân trồng mía chịu thiệt hại vì giá thu mua thấp. Đặc biệt, tình trạng đường nhập lậu từ các nước láng giềng khiến giá đường trong nước khó giữ ổn định, gây khó khăn lớn cho các nhà sản xuất nội địa...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: