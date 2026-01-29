Giá vàng dao động dữ dội, phá vỡ mốc 190 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 29/01/2026
Mai Nhi
29/01/2026, 14:34
Trong phiên sáng 29/1, giá vàng trong nước liên tục đảo chiều với diễn biến khó lường; mỗi nhịp điều chỉnh đều tăng, giảm lên tới cả triệu đồng/lượng đối với cả 2 chiều mua và bán…
Sau khi bật tăng gần 7 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (28/1), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh trong phiên sáng nay. Đây là phiên tăng thứ tư liên tiếp trong tuần và giá bán ra phá vỡ mốc 190 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC tăng 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 187,2 triệu – 189,7 triệu đồng/lượng. Trong vòng 2 tiếng mở cửa, sau hai nhịp điều chỉnh tăng, giá vàng miếng tăng tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Tuy nhiên, thương hiệu này nhanh chóng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 187,3 triệu – 190,3 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.
Đây cũng là mức giá giao dịch tại DOJI, PNJ và Phú Quý. So với giá chốt phiên hôm qua (28/1), giá vàng miếng tại các doanh nghiệp trên tăng 5,6 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 6,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Sự gia tăng đột biến của giá bán so với giá mua đã đẩy khoảng cách chênh lệch mua - bán tại hầu hết các đơn vị kinh doanh tiếp tục nới rộng lên mức 3 triệu đồng. Mức chênh lệch cao nhất thuộc về Ngọc Thẩm, lên tới 3,5 triệu đồng.
Duy chỉ có Phú Quý và Mi Hồng, mức chênh lệch này giảm lần lượt 100 nghìn đồng và 200 nghìn đồng, về mức 3 triệu đồng và 2,3 triệu đồng.
Riêng tại Phú Quý, đây là doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh cao nhất khi giá mua chốt phiên sáng tăng 7,2 triệu đồng/lượng và giá bán tăng 7,1 triệu đồng/lượng.
Tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, cả hai doanh nghiệp này đều niêm giá mua vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 187,2 triệu và giá bán ra ở mức 190,2 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 28/1, giá vàng miếng tại Phú Quý tăng 5,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 6 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Sau 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá mua vàng miếng tại Mi Hồng tăng 6,3 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra tăng 6,1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 28/1. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 188 triệu – 190,3 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 186 triệu – 189 triệu đồng/lượng, tăng 6,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/1. Sau chưa đầy 30 phút, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Chốt phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 186 triệu – 189,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong phiên sáng, giá mua vàng miếng tăng 6,5 triệu đồng/lượng trong khi giá bán tăng 7 triệu đồng/lượng.
Theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn cũng không nằm ngoài xu hướng. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh tăng từ 6,1 triệu - 8,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 28/1.
Mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC tăng mạnh 5,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, neo ở mức 186,2 triệu – 189,2 triệu đồng/lượng. Trong vòng hơn 1 tiếng cửa, thương hiệu này tiếp tục ghi nhận thêm 2 nhịp điều chỉnh tăng với tổng mức tăng là 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Dòng sản phẩm vàng trang sức 9999 tại thương hiệu này tăng 6,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và 7,5 triệu đồng/lượng với chiều bán, niêm yết ở mức 184,5 triệu – 189,5 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch mua, bán lên tới 5 triệu đồng/lượng, tạo rủi ro lớn đối với người mua.
Ngược lại, vàng trang sức 999 tại Phú Quý cũng tăng 7,1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 186,9 triệu – 189,9 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 186,8 triệu – 189,8 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 28/1, giá vàng nhẫn tại SJC tăng 6,1 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ cũng chốt phiên sáng ở mức 186,8 triệu – 189,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/1, giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này tăng 6,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Dòng vàng trang sức tại DOJI và PNJ đều tăng mạnh hơn so với vàng “4 số 9”, ở mức 6,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Giá giao dịch nêm yết lần lượt ở mức 183,5 triệu – 187,5 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 183 triệu – 187 triệu đồng/lượng (vàng 9999). Trong khi đó, dòng vàng trang sức 9999 tại niêm yết ở mức 185 triệu – 189 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng nay, Phú Quý ghi nhận tới 3 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết ở mức 187 triệu – 190 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/1, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này tăng 7,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Hai doanh nghiệp ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.
Đóng cửa phiên sáng, cả hai thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn và giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 187,3 triệu và giá bán vàng nhẫn ở mức 190,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/1, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 7,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất ghi nhận giá bán tăng mạnh hơn giá mua, kéo chênh lệch mua, bán lên 5 triệu đồng/lượng. Đây mức chênh lệch cao nhất trong phiên sáng nay khi chênh lệch phổ biến trên thị trường chỉ ở mức 3 triệu đồng.
Sau khi ghi nhận tổng mức tăng 7,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 8,5 triệu đồng/lượng với chiều bán, doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 179 triệu – 184 triệu đồng/lượng. Dù ghi nhận mức chỉnh mạnh nhất trên thị trường nhưng đây vẫn là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Trên thị trường NewYork, hợp đồng giá vàng giao ngay nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ chín liên tiếp. Sau khi tăng hơn 4,6% trong phiên hôm qua (28/1), cập nhật lúc 12 giờ ngày 29/1, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục tăng hơn 2,5%, tiến lên mức 5.560 USD/oz
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới chủ yếu ở mức 12,55 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 6,25 – 12,55 triệu đồng/lượng.
