Nhiều doanh nghiệp đột ngột ngừng bán vàng trong phiên sáng

Sau khi rơi khỏi vùng đỉnh chưa từng có, giá vàng trong nước trong phiên sáng 30/1 sụt tới cả chục triệu đồng, nhiều doanh nghiệp lớn tạm ngừng bán ra từ sớm. Dù vậy, nhiều người vẫn xếp hàng chờ mua tại nhiều tuyến phố trung tâm…

Sau 6 phiên tăng liên tiếp, giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị đồng loạt lao dốc. Giá vàng miếng bán ra rơi khỏi vùng đỉnh kỉ lục 190 triệu đồng/lượng trong phiên hôm qua (29/1).

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC giảm 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 181,5 triệu – 184,5 triệu đồng/lượng. Trong vòng 2 tiếng mở cửa, giá vàng miếng giảm thêm 4,4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Tuy nhiên, giá giao dịch vàng miếng lập tức tăng trở lại 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 178,6 triệu – 181,6 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Đây cũng là mức giá giao dịch tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý. So với giá chốt phiên hôm qua (29/1), giá vàng miếng tại các doanh nghiệp trên giảm 8 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này điều chỉnh 9,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, đây là doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên sáng nay.

Trong phiên sáng, duy chỉ có mức chênh lệch giá mua, bán tại Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục giãn rộng thêm 1 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất ghi nhận mức chênh lệch giá mua, bán ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng, cao nhất trên thị trường. Trong khi đó, khoảng cách này tại Mi Hồng chỉ ở mức 2 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng so với phiên 29/1.

Chốt phiên sáng, giá mua vàng miếng giảm 10,2 triệu đồng/lượng trong khi giá bán giảm 9,2 triệu đồng/lượng. Thương hiệu hiệu cũng giữ giá bán ở mức 181,6 triệu đồng/lượng và giá mua vào niêm yết ở mức 177,6 triệu đồng/lượng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau 4 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen, giá mua vàng miếng tại Mi Hồng giảm 7,5 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 8 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên 29/1.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 179,6 triệu – 181,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, sau 3 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng với tổng mức giảm là 9,5 triệu đồng/lượng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 176,6 triệu – 180,1 triệu đồng/lượng,

Sau chưa đầy 30 phút, thương hiệu này tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng với chiều mua và chiều bán và duy trì đến hết phiên sáng. Chốt phiên sáng, giá giao dịch vàng niêm yết ở mức 178,1 triệu – 181,6 triệu đồng/lượng. Như vậy, trong phiên sáng, giá mua vàng miếng tăng 6,5 triệu đồng/lượng trong khi giá bán tăng 7 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 30/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, bảng giá niêm yết tại các hệ thống lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm. Mức điều chỉnh trên thị trường vàng nhẫn thậm chí mạnh hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 8,4 triệu – 10,5 triệu đồng/lượng, tuỳ từng thương hiệu.

Trong phiên sáng, Công ty SJC ghi nhận 1 lần điều chỉnh tăng nhưng có tới 5 lần giảm liên tiếp; mỗi nhịp giảm lên tới cả triệu đồng/lượng.

Trong 2 tiếng đầu mở cửa, thương hiệu này ghi nhận tổng mức giảm là 8,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 176,8 triệu – 179,8 triệu đồng/lượng.

Theo ghi nhận của phóng viên VnEconomy , có mặt tại nhiều cửa hàng vàng lớn trên Phố Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội trong ngày 30/1, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng như Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều thông báo tạm hết hàng ngay từ sáng sớm, trong bối cảnh giá vàng giảm tới cả chục triệu đồng mỗi lượng. Nhân viên tại Phú Quý cho biết khách hàng có thể quay lại mua vào buổi chiều, song ngay từ sáng sớm, người dân vẫn xếp hàng kín vỉa hè để giữ chỗ.

Tuy nhiên, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này nhanh chóng tăng thêm 1,4 triệu đồng/lượng, đặt giá niêm yết ở mức 178,1 triệu – 181,1 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 177,6 triệu – 180,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 28/1, giá vàng nhẫn tại SJC giảm 8,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Sau 2 nhịp điều chỉnh giảm và 1 nhịp điều chỉnh tăng, giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn 9999 PNJ chốt phiên sáng ở mức 178 triệu – 181 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/1, giá vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp này sụt 8,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng trang sức tại DOJI cũng ghi nhận mức giảm tương đương so với vàng nhẫn “4 số 9”, niêm yết lần lượt ở mức 175 - 179 triệu đồng/lượng (vàng 9999) và 174,5 -178,5 triệu đồng/lượng (vàng 999). Trong khi đó, dòng vàng trang sức 9999 tại PNJ giảm đột biến 9,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 175,4 triệu – 179,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự trong phiên sáng nay, Phú Quý ghi nhận tới 4 nhịp điều chỉnh giảm và 1 nhịp tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý niêm yết ở mức 178,1 triệu – 181,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/1, giá vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 8,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đối với sản phẩm vàng trang sức 9999, mức điều chỉnh giảm đối với dòng sản phẩm này cũng cao hơn so với vàng nhẫn “ 4 số 9”. Thương hiệu này niêm yết ở mức 175 triệu – 180 triệu đồng/lượng. Như vậy, mức chênh lệch giá mua, bán đối với dòng sản phẩm tinh chế tại Phú Quý cao hơn so với vàng nhẫn, lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 30/1 so với 29/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Hai doanh nghiệp ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường thuộc về Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải.

Chốt phiên sáng, cả hai thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn và giá nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 ở mức 178,6 triệu và giá bán vàng nhẫn ở mức 181,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 29/1, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm 9,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận mức giảm cao nhất trên thị trường, lên tới 10,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán dù chỉ sau 2 nhịp điều chỉnh giảm

Đóng cửa phiên sáng, doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 170 triệu – 175 triệu đồng/lượng. Dù ghi nhận mức chỉnh mạnh nhất trên thị trường nhưng đây vẫn là thương hiệu có giá bán ra thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, mức chênh lệch giá mua, bán tại Ngọc Thẩm lại ghi nhận ở mức cao đột biến so với mặt bằng chung, ở mức 5 triệu đồng/lượng.