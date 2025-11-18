Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm gần gấp đôi giá vàng nhẫn “4 số 9”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Lan Nhi
18/11/2025, 11:18
Trong phiên sáng 18/11, giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ biến là 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, mức giảm giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 900 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…
Trong phiên sáng 18/11/2025, giá giao dịch vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều sau hai nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 147,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 147,3 triệu – 149,3 triệu đồng/lượng
Đây cũng là mức giá niêm yết tại PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (17/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cập nhật lúc 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 149,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá mua vào vàng miếng tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 147,4 triệu đồng/lượng và 147,8 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên 17/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại Mi Hồng, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào giảm mạnh hơn giá bán ra sau 4 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp. Giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 1,7 triệu đồng/lượng.
Sau hai nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 147,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 149,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều bán
DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá mua vào vàng miếng tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 147,8 triệu đồng/lượng và 146,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 17/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hai thương hiệu trên giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng chung xu hướng giảm, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại tất cả các thương hiệu kinh doanh chủ yếu đều ghi nhận 1 nhịp giảm duy trong trong phiên sáng với mức giảm dao động từ 900 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Ngoại trừ Công ty SJC vẫn duy trì ổn định chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 2,5 triệu đồng/lượng, các doanh nghiệp còn lại đều ghi nhận khoảng cách này ở mức 3 triệu đồng/lượng
Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,3 triệu – 147,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên hôm qua (17/11), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại DOJI và PNJ, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đều giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 11 giờ, giá niêm yết vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên vẫn duy trì ở ở mức 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Sau khi ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với cả hai chiều mua và chiều bán ngay khi mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,8 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,8 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. Đồng thời, đây cũng là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn bán cao nhất trên thị trường. So với giá chốt phiên 17/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu này cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên giao dịch sáng 18/11, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.
Kết phiên sáng, Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 146,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 17/11.
Trong phiên 18/11, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất với 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, kèm theo đó là giá vàng nhẫn bán ra thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Sau khi giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 140,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên.
Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 11 giờ ngày 18/11, hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp với mức giảm hơn 0,8%, lùi xuống mốc 4.015,1 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 20,25 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 14,45 triệu – 20,75 triệu đồng/lượng.
Nghi thức cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành thúc đẩy phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới tại Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” là dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới, hiệu quả, bền vững của thị trường thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam…
Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch qua mã QR tăng vọt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử...
Ngày 6/11 vừa qua, tại Singapore - Công ty Cổ phần LynkiD lần đầu tiên được ghi nhận trên sân khấu công nghệ khu vực khi xuất sắc nhận hai giải thưởng quốc gia tại Asian Innovation Excellence Awards 2025, do Asian Business Review - tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu Châu Á - tổ chức.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: