Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm gần gấp đôi giá vàng nhẫn “4 số 9”

Trong phiên sáng 18/11, giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ biến là 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, mức giảm giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 900 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu…

Trong phiên sáng 18/11/2025, giá giao dịch vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh đều ghi nhận tổng mức giảm phổ biến là 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều sau hai nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 147,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 147,3 triệu – 149,3 triệu đồng/lượng

Đây cũng là mức giá niêm yết tại PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (17/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cập nhật lúc 11 giờ, Bảo Tín Mạnh Hải và Mi Hồng cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 149,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá mua vào vàng miếng tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 147,4 triệu đồng/lượng và 147,8 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 17/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại Mi Hồng, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào giảm mạnh hơn giá bán ra sau 4 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp. Giá mua vào vàng miếng tại Mi Hồng giảm 2 triệu đồng/lượng trong khi giá bán ra giảm 1,7 triệu đồng/lượng.

Sau hai nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 147,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 149,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều bán

DOJI và Phú Quý cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 149,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá mua vào vàng miếng tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 147,8 triệu đồng/lượng và 146,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 17/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hai thương hiệu trên giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 18/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng giảm, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại tất cả các thương hiệu kinh doanh chủ yếu đều ghi nhận 1 nhịp giảm duy trong trong phiên sáng với mức giảm dao động từ 900 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Ngoại trừ Công ty SJC vẫn duy trì ổn định chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 2,5 triệu đồng/lượng, các doanh nghiệp còn lại đều ghi nhận khoảng cách này ở mức 3 triệu đồng/lượng

Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,3 triệu – 147,8 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên hôm qua (17/11), giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại DOJI và PNJ, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đều giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 11 giờ, giá niêm yết vàng nhẫn tại hai thương hiệu trên vẫn duy trì ở ở mức 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Sau khi ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với cả hai chiều mua và chiều bán ngay khi mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,8 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi. Đồng thời, đây cũng là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn bán cao nhất trên thị trường. So với giá chốt phiên 17/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu này cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 18/11 so với phiên 17/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên giao dịch sáng 18/11, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.

Kết phiên sáng, Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 146,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 17/11.

Trong phiên 18/11, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất với 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, kèm theo đó là giá vàng nhẫn bán ra thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Sau khi giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 140,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên.