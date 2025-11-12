Giá mua, bán vàng miếng SJC giảm nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên 12/11

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 13/11/2025
Lan Nhi
12/11/2025, 16:15
Sau khi ghi nhận tổng mức tăng lên tới 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán trong hai phiên đầu tuần (10 – 11/11), các doanh nghiệp đồng loạt giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với giá mua, bán vàng SJC …
Sau nhịp đi ngang trong hơn nửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các doanh nghiệp đều điều chỉnh giảm.
Mở cửa phiên 12/11, Công ty SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định giá niêm yết vàng miếng SJC ở mức 150 triệu – 152 triệu đồng/lượng (mua – bán) so với phiên hôm qua (11/11). Chốt phiên sáng, các thương hiệu trên đồng loạt hạ 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 149,5 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng.
Giá giao dịch vàng miếng SJC bán ra tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng niêm yết ở mức 151,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 150 triệu đồng/lượng; 150,3 triệu đồng/lượng và 148,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại ba thương hiệu trên cùng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại khu vực phía Nam, sau khi giữ nguyên giá bán và tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua ngay khi mở cửa phiên, Mi Hồng đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 150,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 152 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 150,2 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, diễn biến giảm giá cũng xuất hiện tại các tất cả hệ thống kinh doanh lớn với biên độ dao động từ 300 nghìn – 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.
Sau khi giữ nguyên giá giao dịch ở mức 147,3 triệu - 149,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146,8 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (11/11), giá mua, bán vàng nhẫn giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tại DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra đều niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn mua vào niêm yết lần lượt ở mức 148 triệu và 148,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (11/11), giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên, tại PNJ, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán giảm mạnh hơn so với giá mua vào. Giá vàng nhẫn mua vào giảm 300 nghìn đồng/lượng và giá bán ra giảm 500 nghìn đồng/lượng.
Sau khi ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh giảm đối với chiều mua chiều bán trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều niêm yết ở mức 148,8 triệu – 151,8 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, cả hai thương hiệu vẫn duy trì mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 11/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 148,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 151,7 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên 11/11. Tuy nhiên, chốt phiên sáng, thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý ghi nhận ở mức 148,2 triệu đồng/lượng và 151,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận hai nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp đối với chiều mua và chiều bán trong phiên sáng 12/11.
Sau khi giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143,5 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,5 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 143 triệu – 146 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 1 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là mức giảm mạnh nhất so với mặt bằng chung,
Trên thị trường New York, cập nhật lúc 12 giờ 30 phút ngày 12/11, sau ba phiên tăng liên tiếp, hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều giảm gần 0,5%, lùi xuống mốc 4.108 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 19,48 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,98 triệu – 19,78 triệu đồng/lượng.
