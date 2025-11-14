Giá vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng dù giá thế giới hồi phục

Sáng ngày 14/11/2025, giá vàng miếng trong nước đồng loạt ‘bốc hơi” 800 nghìn đồng mỗi lượng ở cả hai chiều trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh...

Sau khi giảm tới 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (13/11), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các thương hiệu đồng loạt giảm mạnh.

Mở cửa phiên, Công ty SJC niêm yết vàng giá giao dịch miếng SJC ở mức 151,1 triệu – 153,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với phiên 13/11. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 151,7 triệu – 153,7 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 13/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu đều giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại DOJI, giá giao dịch vàng miếng SJC chỉ giảm 300 nghìn đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều đặt giá vàng miếng bán ra ở mức 153,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào lần lượt ghi nhận ở mức 152,2 triệu đồng/lượng; 152,3 triệu đồng/lượng và 150,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại ba thương hiệu trên cũng giảm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng là đơn vị duy nhất ghi nhận 5 nhịp tăng giảm đan xen với chiều mua và 1 nhịp tăng cùng với 1 nhịp giảm đối với chiều bán trong phiên sáng 14/11.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng mua vào chốt phiên sáng ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 13/11, giá mua vào vàng miếng giảm 300 nghìn đồng/lượng trong khi giá vàng miếng bán ra giảm 800 nghìn đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 14/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng giảm cũng xuất hiện đồng loạt tại các hệ thống lớn. Tuy nhiên, biên độ giảm tại các doanh nghiệp tương đối không đồng đều, dao động từ 600 nghìn – 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Sau khi giảm mạnh 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn mở cửa phiên ở mức 148,7 triệu – 151,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,2 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 151,7 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên hôm qua (13/11), giá mua, bán vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại DOJI và PNJ, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng đều được niêm yết ở mức 149,8 triệu – 152,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 13/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Trong khi đó, tại PNJ, thương hiệu này ghi nhận mức giảm là 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng giảm đan xen đối với cả hai chiều mua chiều bán.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,3 triệu – 153,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tuy nhiên, chỉ vòng chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,9 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 153,9 triệu đồng/lượng. Mức giao dịch này được duy trì đến hết phiên sáng. Như vậy, trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận tổng mức giảm là 600 nghìn đồng/lượng.

Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong phiên sáng.

Sau khi giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết ở mức 150,1 triệu – 153,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trong vòng 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tăng thêm 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều và đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 150,9 triệu – 153,9 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá niêm yết trên vẫn không thay đổi.

Giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 14/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp.

Sau khi ghi nhận 2 nhịp giảm và 1 nhịp tăng trong phiên sáng, tổng mức giảm đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý là 800 nghìn đồng/lượng.

Chỉ trong vòng 15 phút mở cửa, Phú Quý giảm mạnh 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 149,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 152,8 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, thương hiệu này tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán sau 2 tiếng mở cửa. Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý niêm yết ở mức 150,4 triệu đồng/lượng và 153,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp giảm, tuy nhiên mức điều chỉnh mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 143 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm vẫn không thay đổi. So với giá chốt phiên 13/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 2,5 triệu đồng/lượng