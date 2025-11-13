Giá vàng trong nước tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025

Chốt phiên giao dịch sáng ngày 13/11, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh tăng phổ biến 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tuỳ từng thương hiệu, giá vàng nhẫn tăng từ 1,5 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ cuối tháng 10/2025…

Trong phiên sáng ngày 13/11/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các doanh nghiệp đều ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp

Mở cửa phiên, Công ty SJC đặt giá niêm yết vàng miếng SJC ở mức 151,3 triệu – 153,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (12/11). Chốt phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 152 triệu – 154 triệu đồng/lượng.

Đây cũng là giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên 12/11, giá mua, bán vàng miếng SJC tại bốn thương hiệu ghi nhận tổng mức tăng là 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đều niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 154 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 152,5 triệu đồng/lượng và 151 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận tổng mức tăng khiêm tốn nhất trên thị trường là 1,8 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 152,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153,3 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, sau khi ghi nhận 3 nhịp tăng đối với cả hai chiều mua và bán, Mi Hồng đặt giá vàng miếng mua vào chốt phiên sáng ở mức 152,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 154 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 12/11, giá mua vào vàng miếng tăng 2,3 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng miếng bán ra tăng 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 13/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề xuất điều chỉnh giới hạn trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng theo hướng tăng trần lên tới 5% vốn tự có đối với một nhóm ngân hàng thương mại nhất định nhằm tạo điều kiện để các ngân hàng được cấp phép có khả năng cung ứng lượng vàng đáng kể ra thị trường trong bối cảnh giá vàng thế giới đang ở mức cao. Dự thảo mới chia làm hai nhóm đối tượng áp dụng: (1) Đối với tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu, mức giới hạn trạng thái vàng cuối ngày được nâng lên tối đa 5% so với vốn tự có. (2) Đối với tổ chức tín dụng chỉ được phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, mức trần vẫn giữ nguyên ở mức 2%. Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 38/2012/TT-NHNN

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt nâng giá mua, bán vàng nhẫn với mức tăng dao động từ 1,8 triệu đến 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán

Sau khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với ca hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 149 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 149,7 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 152,2 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (12/11), giá mua, bán vàng nhẫn tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại DOJI và PNJ, giá vàng nhẫn “4 số 9” bán ra chốt phiên sáng đều niêm yết ở mức 153 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn mua vào niêm yết lần lượt ở mức 150,5 triệu và 150 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (12/11), giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI cũng tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, tại PNJ, đây là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán tăng mạnh hơn so với giá mua vào. Giá vàng nhẫn mua tăng 1,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra tăng 1,8 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp ở cả hai chiều mua chiều bán trong phiên sáng với tổng mức tăng là 2,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Kết phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 151,3 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất chỉ ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng. Sau khi tăng 1,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Mức độ tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn trong phiên 13/11 so với phiên 12/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 150 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 153 triệu đồng/lượng, tăng 1,8 triệu đồng/lượng mỗi lượng so với giá chốt phiên 12/11. Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tiếp tục tăng 700 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý niêm yết ở mức 150,7 triệu đồng/lượng và 153,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Như vậy, trong phiên sáng, Phú Quý cũng ghi nhận tổng mức tăng là 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận hai nhịp điều chỉnh tăng và 3 nhịp giảm liên tiếp đối với chiều mua và chiều bán trong phiên sáng 13/11.

Sau khi giảm 2,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 146 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 145 triệu – 148 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 12/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng 1,5 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là mức tăng nhẹ nhất so với mặt bằng chung.