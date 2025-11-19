Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 20/11/2025
Lan Nhi
19/11/2025, 13:00
Trong phiên sáng 19/11/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng phổ biến là 1,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, mức tăng đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 600 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng…
Sau nhịp giảm mạnh trong phiên hôm qua (18/11/2025), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt ghi nhận mức tăng phổ biến là 1,4 triệu đồng/lượng
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 148,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 150,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (18/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 150,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá mua vào vàng miếng tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 149,2 triệu đồng/lượng và 149,3 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 147,7 triệu – 150,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng miếng mua vào thấp nhất trên thị trường.
Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.
Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 150,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua vào vàng miếng tại thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 1,4 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng đối với cả hai chiều mua và bán nhưung biên độ tăng nhẹ hơn so với vàng miếng SJC. Chỉ có hai doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (18/11).
Tập đoàn DOJI và PNJ là hai đơn vị vẫn duy trì giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên 18/11. Mở cửa phiên sáng, hai thương hiệu trên vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi
Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,9 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đây là thương hiệu có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.
Trong phiên giao dịch sáng 19/11, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.
Tính đến 11 giờ, Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 147 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 18/11.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn bán cao nhất trên thị trường.
Bảo Tín Minh Châu ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng. Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 1 nhịp tăng và 1 nhịp giảm đối với cả hai chiều mua và bán.
Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 148,2 triệu – 151,2 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, chỉ sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua bán vàng nhẫn ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong phiên 19/11, Ngọc Thẩm cũng là thương hiệu ghi nhận 1 nhịp tăng và 1 nhịp giảm đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.
Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 11 giờ ngày 19/11, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra thấp nhất so với mặt bằng chung.
Trên thị trường thế giới, cập nhật lúc 11 giờ ngày 19/11/2025, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận xu hướng giằng co với mức giảm tương đối nhẹ, mở mứuc 0,05%, lùi xuống mốc 4.066 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 20,02 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,82 triệu – 20,32 triệu đồng/lượng.
Nghi thức cộng đồng ngân hàng và trung gian thanh toán cam kết đồng hành thúc đẩy phát triển thanh toán nội địa và xuyên biên giới tại Hội thảo “Thanh toán QR Code: Minh bạch và trải nghiệm không giới hạn” là dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu bước phát triển mới, hiệu quả, bền vững của thị trường thanh toán sử dụng mã QR tại Việt Nam…
Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, trong 9 tháng đầu năm 2025, giao dịch qua mã QR tăng vọt 61,63% về số lượng và 150,67% về giá trị, trở thành phương thức dẫn đầu trong các loại hình thanh toán điện tử...
Ngày 6/11 vừa qua, tại Singapore - Công ty Cổ phần LynkiD lần đầu tiên được ghi nhận trên sân khấu công nghệ khu vực khi xuất sắc nhận hai giải thưởng quốc gia tại Asian Innovation Excellence Awards 2025, do Asian Business Review - tạp chí kinh doanh uy tín hàng đầu Châu Á - tổ chức.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Bất động sản
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: