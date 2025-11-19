Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng mạnh hơn so với giá vàng nhẫn

Trong phiên sáng 19/11/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức tăng phổ biến là 1,4 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, mức tăng đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 600 nghìn – 1,2 triệu đồng/lượng…

Sau nhịp giảm mạnh trong phiên hôm qua (18/11/2025), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt ghi nhận mức tăng phổ biến là 1,4 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 148,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 150,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (18/11), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá vàng miếng bán ra ở mức 150,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá mua vào vàng miếng tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 149,2 triệu đồng/lượng và 149,3 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng trong phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 147,7 triệu – 150,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng miếng mua vào thấp nhất trên thị trường.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá mua vào tăng mạnh hơn giá bán ra.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng mua vào ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 150,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua vào vàng miếng tại thương hiệu này tăng 1,5 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 19/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng đối với cả hai chiều mua và bán nhưung biên độ tăng nhẹ hơn so với vàng miếng SJC. Chỉ có hai doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (18/11).

Tập đoàn DOJI và PNJ là hai đơn vị vẫn duy trì giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên 18/11. Mở cửa phiên sáng, hai thương hiệu trên vẫn duy trì giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 146 triệu – 149 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi

Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 145,9 triệu – 148,4 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đây là thương hiệu có mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường.

Trong phiên giao dịch sáng 19/11, Phú Quý cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.

Tính đến 11 giờ, Phú Quý vẫn niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 147 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 150 triệu đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên 18/11.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn bán cao nhất trên thị trường.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng. Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 148 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 151 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 19/11 so với phiên 18/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 1 nhịp tăng và 1 nhịp giảm đối với cả hai chiều mua và bán.

Sau khi tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 148,2 triệu – 151,2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 30 phút mở cửa, thương hiệu này giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua bán vàng nhẫn ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên 19/11, Ngọc Thẩm cũng là thương hiệu ghi nhận 1 nhịp tăng và 1 nhịp giảm đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” mở cửa phiên ở mức 142,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 145,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán.

Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, Ngọc Thẩm giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 11 giờ ngày 19/11, mức giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 18/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra thấp nhất so với mặt bằng chung.