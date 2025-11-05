Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm mạnh hơn giá vàng miếng SJC

Trong phiên sáng ngày 5/11, mức giảm phổ biến của giá vàng miếng SJC là 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh giảm từ 1,4 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều…

Trong phiên sáng ngày 5/11, tiếp nối đà giảm ngày hôm qua (4/11), xu hướng giảm diễn ra đồng loạt tại tất cả các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC với mức giảm phổ biến là 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC đặt ở mức 145 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (4/11), giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm cũng đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ và giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị chịu thuế, thời điểm áp dụng cũng như điều chỉnh phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Cùng mức giảm trên, giá mua vào vàng miếng SJC tại Phú Quý đặt ở mức 144 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra giảm mạnh hơn giá mua vào.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 145,8 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều ghi nhận mức giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, cả hai thương hiệu trên đều niêm yết giá bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và 145,6 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 5/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt hạ giá mua, bán vàng nhẫn với mức giảm dao động từ 1,2 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,2 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 144,7 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 4/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm vẫn duy trì mức chênh lệch mua, bán ở mức từ 2 triệu – 3 triệu đồng/lượng so với phiên 4/11. Trong khi đó, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức phổ biến là 1,5 triệu đồng/lượng. Còn tại Mi Hồng, mức chênh lệch này giảm còn 1,2 triệu đồng/lượng. Tương tự, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh cũng duy trì phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng Ngọc Thẩm, doanh nghiệp này tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đều niêm yết ở mức 143,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, hai thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.

Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 5/11.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 144,3 triệu – 147,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định mức giao dịch trên.

Tương tự, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 143,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,8 triệu đồng/lượng trong. So với giá chốt phiên 4/11, giá giao dịch vàng nhẫn giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá vàng nhẫn bán ra giảm mạnh hơn giá vàng nhẫn mua vào.

Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết trên. So với giá chốt phiên 4/11, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra giảm 1,5 triệu đồng/lượng.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 5/11 so với phiên 4/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp trong phiên sáng ngày 5/11 với tổng mức giảm là 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 144,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,4 triệu đồng/lượng.

Sau gần 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm 400 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu vẫn niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,3 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán).