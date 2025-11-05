Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm mạnh hơn giá vàng miếng SJC

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Lan Nhi
05/11/2025, 10:43
Trong phiên sáng ngày 5/11, mức giảm phổ biến của giá vàng miếng SJC là 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều. Trong khi đó, tuỳ từng thương hiệu, giá mua/bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh giảm từ 1,4 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều…
Trong phiên sáng ngày 5/11, tiếp nối đà giảm ngày hôm qua (4/11), xu hướng giảm diễn ra đồng loạt tại tất cả các đơn vị kinh doanh vàng miếng SJC với mức giảm phổ biến là 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC đặt ở mức 145 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên hôm qua (4/11), giá giao dịch vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Ngọc Thẩm cũng đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tại Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 0,1% đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng nhằm tăng tính minh bạch, hạn chế đầu cơ và giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị chịu thuế, thời điểm áp dụng cũng như điều chỉnh phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.
Cùng mức giảm trên, giá mua vào vàng miếng SJC tại Phú Quý đặt ở mức 144 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147 triệu đồng/lượng.
Mi Hồng là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá bán ra giảm mạnh hơn giá mua vào.
Tính đến 10 giờ 30 phút, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này giảm lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 1,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 145,8 triệu đồng/lượng còn giá vàng miếng bán ra là 147 triệu đồng/lượng
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều ghi nhận mức giảm 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, cả hai thương hiệu trên đều niêm yết giá bán ra ở mức 147 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào niêm yết lần lượt ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và 145,6 triệu đồng/lượng.
Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt hạ giá mua, bán vàng nhẫn với mức giảm dao động từ 1,2 triệu – 1,5 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 142,2 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 144,7 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 4/11, giá mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Ngọc Thẩm vẫn duy trì mức chênh lệch mua, bán ở mức từ 2 triệu – 3 triệu đồng/lượng so với phiên 4/11. Trong khi đó, khoảng cách này tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức phổ biến là 1,5 triệu đồng/lượng. Còn tại Mi Hồng, mức chênh lệch này giảm còn 1,2 triệu đồng/lượng.
Tương tự, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại các đơn vị kinh doanh cũng duy trì phổ biến ở mức 3 triệu đồng/lượng. Riêng Ngọc Thẩm, doanh nghiệp này tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 3,5 triệu đồng/lượng.
Sau khi giảm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ đều niêm yết ở mức 143,5 triệu – 146,5 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, hai thương hiệu này vẫn không thay đổi mức giá giao dịch trên.
Tại Bảo Tín Minh Châu, thương hiệu này cũng ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 5/11.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 144,3 triệu – 147,3 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu vẫn duy trì ổn định mức giao dịch trên.
Tương tự, giá vàng nhẫn mua vào tại Phú Quý niêm yết ở mức 143,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 146,8 triệu đồng/lượng trong. So với giá chốt phiên 4/11, giá giao dịch vàng nhẫn giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.
Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận giá vàng nhẫn bán ra giảm mạnh hơn giá vàng nhẫn mua vào.
Mở cửa phiên, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra niêm yết ở mức 140,5 triệu đồng/lượng.
Cập nhật lúc 10 giờ 30 phút, thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá niêm yết trên. So với giá chốt phiên 4/11, giá mua vào vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 2 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn bán ra giảm 1,5 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp trong phiên sáng ngày 5/11 với tổng mức giảm là 1,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.
Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 144,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 147,4 triệu đồng/lượng.
Sau gần 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tiếp tục giảm thêm 400 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu vẫn niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 144,3 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 10 giờ ngày 5/11, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 0,5%, tiến lên mốc 3.953 USD/oz. Như vậy, diễn biến giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngược chiều nhau.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 20,13 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, mức chênh lệch này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 13,63 triệu – 20,43 triệu đồng/lượng.
Theo Cục Thống kê Thành phố Hà Nội, địa phương đã thu hơn 564 nghìn tỷ đồng trong 10 tháng, vượt gần 10% dự toán năm. Rêng thu từ tiền sử dụng đất đạt 89 nghìn tỷ đồng, tăng tới 170% so với cùng kỳ và vượt 85,6% kế hoạch…
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (4/11) do đồng USD mạnh lên trong lúc nhà đầu tư đợi số liệu việc làm của Mỹ...
Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Wealth Management Institute (WMI) Singapore - tổ chức đào tạo hàng đầu khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài sản và ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân cao cấp (Private Banking) - đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược.
Dự thảo Luật Tiết kiệm, chống lãng phí được xây dựng với nhiều điểm sửa đổi, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống chế tài xử lý hành vi lãng phí, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và nâng cao hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra trong toàn bộ quá trình quản lý, sử dụng nguồn lực công…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: